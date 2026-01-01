Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице — после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Встреча с гидом в холле гостиницы (ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00, точное время уточняется). Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!». Полюбуемся роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столицей, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности, такие как:
- Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России;
- Дом Правительства России;
- здание МГУ.
Прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники». Главный спортивный комплекс России приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах, которые обычно недоступны зрителям.
Обзорный тур по стадиону идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя стадион «Лужники» с ракурса непосредственного участника события.
Окончание программы в Лужниках (м. Воробьевы горы). Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»
Свободный день.
За дополнительную плату (стоимость уточняется) — экскурсия на киностудию «Мосфильм»,ведущее предприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории Кремля
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидит исторические и архитектурные шедевры России:
- Покровский собор;
- Исторический музей;
- Мавзолей;
- ГУМ;
- памятник Минину и Пожарскому;
- Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Окончание программы в центре городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
Свободный день.
За дополнительную плату (стоимость уточняется):
- пешеходная экскурсия по Замоскворечью, одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом города превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин и других;
- посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Музей-усадьба «Коломенское». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Музей-усадьба «Коломенское» (Дворец Алексея Михайловича) — бывшая резиденция московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия по мужской половине дворца царя Алексея Михайловича «Парадные и Покоевы палаты царя Алексея Михайловича».
Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское» ориентировочно в 14:00. Самостоятельное возвращение в отель.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Холидей Инн Таганский отель» 4* в Москве (ст. метро Пролетарская).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-местное
|32300
|По запросу
|Доп. место
|32300
|По запросу
|1-местное
|50000
|По запросу
|Скидка детям до 16 лет
|250
Варианты проживания
Гостиница «Холидей Таганский»
Расположена в нескольких шагах от станции метро «Пролетарская». Рядом многочисленные достопримечательности, на некоторые из них открываются прекрасные виды из окон.
Интерьер номеров украшен репродукциями известного художника Ивана Билибина. Номерной фонд представлен комфортабельными и просторными номерами, в каждом из которых есть все необходимое, что может понадобиться во время проживания.
В отеле есть ресторан и лобби-бар. На уютной летней веранде гости могут провести приятно время за чашечкой ароматного кофе.
Гостиница находится в 27 км от аэропорта «Внуково», дорога до железнодорожной станции «Павелецкий» займет 15 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице - 4 ночи
- Питание - завтраки в отеле (кроме дня заезда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в/от отеля: от/на ж/д вокзал - из/в аэропорт - под запрос
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (стоимость уточняется):экскурсия на киностудию «Мосфильм» пешеходная экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи
- Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
- Пешеходная экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.