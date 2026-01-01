1 день

Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице — после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы (ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00, точное время уточняется). Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!». Полюбуемся роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столицей, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как:

Храм Христа Спасителя , считающийся самым большим церковным зданием России;

, считающийся самым большим церковным зданием России; Дом Правительства России;

России; здание МГУ.

Прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники». Главный спортивный комплекс России приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах, которые обычно недоступны зрителям.

Обзорный тур по стадиону идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя стадион «Лужники» с ракурса непосредственного участника события.

Окончание программы в Лужниках (м. Воробьевы горы). Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160