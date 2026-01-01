Зимняя карусель. Новогодний тур в Москву

Новогодняя Москва готова подарить самые лучшие впечатления! В ярком туре по столице мы посетим ее главные достопримечательности: увидим Кремль и Воробьевы горы, пролетим в кабинке над рекой, почувствуем себя ВИП-гостями
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«Лужников», заглянем в знаменитый ГУМ и в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую резиденцию царей и князей.

По желанию сможем присоединиться к дополнительным экскурсиям: отправиться на студию «Мосфильм», где создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция, прогуляться по Замоскворечью и увидеть шедевры в Третьяковской галерее.

Зимняя карусель. Новогодний тур в МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимняя карусель. Новогодний тур в МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимняя карусель. Новогодний тур в МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице — после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы (ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00, точное время уточняется). Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!». Полюбуемся роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столицей, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как:

  • Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России;
  • Дом Правительства России;
  • здание МГУ.

Прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники». Главный спортивный комплекс России приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах, которые обычно недоступны зрителям.

Обзорный тур по стадиону идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя стадион «Лужники» с ракурса непосредственного участника события.

Окончание программы в Лужниках (м. Воробьевы горы). Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»Прибытие. Экскурсия по Москве: Воробьевы горы, проезд по канатной дороге, стадион «Лужники»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»

Свободный день.

За дополнительную плату (стоимость уточняется) экскурсия на киностудию «Мосфильм»,ведущее предприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»Свободный день. По желанию - экскурсия на «Мосфильм»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории Кремля

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидит исторические и архитектурные шедевры России:

  • Покровский собор;
  • Исторический музей;
  • Мавзолей;
  • ГУМ;
  • памятник Минину и Пожарскому;
  • Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Окончание программы в центре городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории КремляЭкскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории КремляЭкскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории КремляЭкскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и территории Кремля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи

Свободный день.

За дополнительную плату (стоимость уточняется):

  • пешеходная экскурсия по Замоскворечью, одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом города превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей — Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин и других;
  • посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиСвободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиСвободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиСвободный день. По желанию - экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Музей-усадьба «Коломенское». Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Музей-усадьба «Коломенское» (Дворец Алексея Михайловича) — бывшая резиденция московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия по мужской половине дворца царя Алексея Михайловича «Парадные и Покоевы палаты царя Алексея Михайловича».

Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское» ориентировочно в 14:00. Самостоятельное возвращение в отель.

Музей-усадьба «Коломенское». ОтъездМузей-усадьба «Коломенское». ОтъездМузей-усадьба «Коломенское». ОтъездМузей-усадьба «Коломенское». Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Холидей Инн Таганский отель» 4* в Москве (ст. метро Пролетарская).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

РазмещениеСтоимость Доп. ночь
2-местное 32300 По запросу
Доп. место 32300 По запросу
1-местное 50000 По запросу
Скидка детям до 16 лет 250

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Таганский»

4 ночи

Расположена в нескольких шагах от станции метро «Пролетарская». Рядом многочисленные достопримечательности, на некоторые из них открываются прекрасные виды из окон.

Интерьер номеров украшен репродукциями известного художника Ивана Билибина. Номерной фонд представлен комфортабельными и просторными номерами, в каждом из которых есть все необходимое, что может понадобиться во время проживания.

В отеле есть ресторан и лобби-бар. На уютной летней веранде гости могут провести приятно время за чашечкой ароматного кофе.

Гостиница находится в 27 км от аэропорта «Внуково», дорога до железнодорожной станции «Павелецкий» займет 15 минут.

Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице - 4 ночи
  • Питание - завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в/от отеля: от/на ж/д вокзал - из/в аэропорт - под запрос
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (стоимость уточняется):экскурсия на киностудию «Мосфильм» пешеходная экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи
  • Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
  • Пешеходная экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Москвы

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