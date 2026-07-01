Описание тура
Организационные детали
-
Программа тура по дням
Кашира и музеи Михайлова и Скопина
Рано утром встречаемся в Москве и отправляемся в Каширу. Здесь вас ждёт первая обзорная экскурсия по небольшому и одному из старейших городов Московской области. Затем переместимся в Михайлов, где посетим Музей михайловского кружева и поучаствуем в мастер-классе. А в Скопине заглянем в Музей художественной керамики, чтобы узнать секрет скопинской глазури.
Вечером заселимся в отель в Тамбове.
Экскурсия по Тамбову, усадьбы Ивановка и Асеевых, фестиваль сирени
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по старинным купеческим кварталам Тамбова. Вас ждут архитектура 19 века, уютные улицы, интересные факты из жизни губернского города и яркие детали, передающие атмосферу прошлых столетий.
Далее посетим усадьбу Асеевых — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн, построенный по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Интерьеры, лепнина и парадные залы позволяют ощутить дух эпохи Серебряного века.
После обеда заглянем в усадьбу Ивановка, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов. Здесь вы пройдёте по его дому, заглянете в личный кабинет, услышите о его жизни и увидите цветущий сад сирени, в котором представлено более 60 сортов.
Вечером примем участие в фестивале «Сиреневая ночь в Ивановке» — праздничном концерте с живой музыкой, исполнением произведений Рахманинова, ярмаркой сувениров и фермерских угощений.
После насыщенного дня — возвращение в отель.
Магазин кондитерской фабрики, Мичуринск, чаепитие с угощением и возвращение в Москву
После завтрака сначала заедем в фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики, где вы сможете приобрести зефир, «птичье молоко» и другие сладости, сделанные по классическим рецептам.
Во второй половине дня — переезд в Мичуринск. Здесь прогуляемся по старинным улицам, посетим дом-музей Ивана Мичурина, где вы узнаете о научной деятельности великого биолога и селекционера. Завершением станет чаепитие с угощением «Мичуринское яблочко», приготовленным по авторскому рецепту.
Путешествие завершится в Москве.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|28 580 ₽
|1-местный номер
|32 800 ₽
|Ребёнок до 14 лет
|28 280 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие
- Все переезды по программе от Москвы и обратно
- Экскурсионная программа
- Билеты на все объекты по программе
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Проезд до места старта в Москве и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Размещение в гостинице повышенной комфортности («Театральная») - стоимость по запросу