Отвлечься от городской суеты, расслабиться в невесомости и получить уникальный опыт — это к нам.
Вас ждут яркие впечатления, необычные фотографии, горячий чай и то, что давно откладывали — полный релакс.
Описание экскурсии
- Перед началом погружения инструктор проведёт инструктаж и поможет с экипировкой.
- Затем — 40–50 минут в воде. Вы окажетесь в атмосфере спокойствия, лёгкости и невесомости — буквально.
- А после — ароматный горячий чай.
Организационные детали
- Ростовка костюмов — от 140 см. Костюмы надеваются на обычную одежду.
- Для вашего удобства рекомендуем обувь без каблуков и убранные волосы.
- Наша точка находится в 15 мин езды на авто от центра Мурманска — вы приезжаете сами.
- Купание может быть отменено из-за погоды — сообщим заранее.
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 15 мин от центра Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 611 туристов
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!
