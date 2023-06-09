Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе

Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночевой в палатке

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Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.

За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни местных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.

Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Ближайшие даты:
9
июн
12
июн
16
июн
19
июн
23
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Куда мы едем?

Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова. Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера. А ещё здесь бережно сохраняется культурное наследие поморов и лопарей.

1 день

7:30 — выезд из Мурманска, инструктаж
11:00 — кофе-брейк в Кандалакше
12:00 — пешая прогулка на Волосяную сопку с древним капищем и до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет
14:30 — музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и обед в посёлке Умба
16:30 — историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (экскурсия от местного гида)
19:30 — пляж Чёрная речка
20:00 — установка лагеря и ужин
21:00 — свободное время
23:00 — отбой

2 день

8:00 — подъём, завтрак, сбор лагеря
9:30 — выезд
11:00 — Колвицкий водопад Чёрный падун
13:30 — обед
15:30 — кофе-брейк в Кандалакше
18:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании привезу обратно
  • Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
  • Питание: в Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить её на природе
  • В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, питание, палатки, коврики, спальники
  • В стоимость не включено: кофе-брейк
  • Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

в понедельник и пятницу в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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