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Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе

Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера.

За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни местных народов, увидите их традиционный быт в музеях.

Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
5
1 отзыв
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе

Описание экскурсии

Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова. Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера. А ещё здесь бережно сохраняется культурное наследие поморов и лопарей.

1 день

7:30 — выезд из Мурманска, инструктаж
11:00 — кофе-брейк в Кандалакше
12:00 — пешая прогулка на Волосяную сопку с древним капищем и до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет
14:30 — музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и обед в посёлке Умба
16:30 — историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (экскурсия от местного гида)
19:30 — пляж Чёрная речка
20:00 — установка лагеря и ужин
21:00 — свободное время
23:00 — отбой

2 день

8:00 — подъём, завтрак, сбор лагеря
9:30 — выезд
11:00 — Колвицкий водопад Чёрный падун
13:30 — обед
15:30 — кофе-брейк в Кандалакше
18:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании привезу обратно
  • Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero или Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
  • Питание: в Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить её на природе
  • В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, питание, палатки, коврики, спальники
  • В стоимость не включено: кофе-брейк
  • Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

в понедельник и пятницу в 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник34 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Влад
очень понравилось, ездили в августе 2023 большой семейной компанией на двух машинах. Ребята гиды рассказали кучу интересного, подстраивали маршрут под наши хотелки, покатали прямо по пляжу в отлив и показали где пособирать всякие красивые камни и минералы, с едой и ночлегом тоже все было организовано достойно. главная достопримечательность тура - природа, уникальная и незабываемая!
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