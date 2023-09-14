Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова. Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера. А ещё здесь бережно сохраняется культурное наследие поморов и лопарей.
1 день
7:30 — выезд из Мурманска, инструктаж 11:00 — кофе-брейк в Кандалакше 12:00 — пешая прогулка на Волосяную сопку с древним капищем и до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет 14:30 — музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и обед в посёлке Умба 16:30 — историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (экскурсия от местного гида) 19:30 — пляж Чёрная речка 20:00 — установка лагеря и ужин 21:00 — свободное время 23:00 — отбой
2 день
8:00 — подъём, завтрак, сбор лагеря 9:30 — выезд 11:00 — Колвицкий водопад Чёрный падун 13:30 — обед 15:30 — кофе-брейк в Кандалакше 18:30 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании привезу обратно
Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero или Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
Питание: в Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить её на природе
В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, питание, палатки, коврики, спальники
В стоимость не включено: кофе-брейк
Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
в понедельник и пятницу в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
34 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Влад
очень понравилось, ездили в августе 2023 большой семейной компанией на двух машинах. Ребята гиды рассказали кучу интересного, подстраивали маршрут под наши хотелки, покатали прямо по пляжу в отлив и показали где пособирать всякие красивые камни и минералы, с едой и ночлегом тоже все было организовано достойно. главная достопримечательность тура - природа, уникальная и незабываемая!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе»