Приготовьтесь к полному погружению в природу и историю Севера. За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни местных народов, увидите их традиционный быт в музеях. Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!

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Описание экскурсии

Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова. Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера. А ещё здесь бережно сохраняется культурное наследие поморов и лопарей.

1 день

7:30 — выезд из Мурманска, инструктаж

11:00 — кофе-брейк в Кандалакше

12:00 — пешая прогулка на Волосяную сопку с древним капищем и до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет

14:30 — музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и обед в посёлке Умба

16:30 — историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (экскурсия от местного гида)

19:30 — пляж Чёрная речка

20:00 — установка лагеря и ужин

21:00 — свободное время

23:00 — отбой

2 день

8:00 — подъём, завтрак, сбор лагеря

9:30 — выезд

11:00 — Колвицкий водопад Чёрный падун

13:30 — обед

15:30 — кофе-брейк в Кандалакше

18:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали