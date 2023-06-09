Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночевой в палатке
За 2 дня вы насладитесь пейзажами Белого моря и его берегов, узнаете больше о жизни местных народов, увидите их традиционный быт в местных музеях.
Кандалакша, Умба, воссозданная деревня поморов в тоне Тетрина, пляжи, водопады — программа насыщенная, но не перегруженная. Присоединяйтесь!
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Описание
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Куда мы едем?
Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова. Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера. А ещё здесь бережно сохраняется культурное наследие поморов и лопарей.
1 день
7:30 — выезд из Мурманска, инструктаж
11:00 — кофе-брейк в Кандалакше
12:00 — пешая прогулка на Волосяную сопку с древним капищем и до кандалакшского лабиринта «Вавилон» возрастом 4000 лет
14:30 — музей «Петроглифы Канозера» (экскурсия от местного краеведа) и обед в посёлке Умба
16:30 — историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» (экскурсия от местного гида)
19:30 — пляж Чёрная речка
20:00 — установка лагеря и ужин
21:00 — свободное время
23:00 — отбой
2 день
8:00 — подъём, завтрак, сбор лагеря
9:30 — выезд
11:00 — Колвицкий водопад Чёрный падун
13:30 — обед
15:30 — кофе-брейк в Кандалакше
18:30 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании привезу обратно
- Поездка проходит на авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee в зависимости от размера группы
- Питание: в Кандалакше вы сможете поесть в кафе, все остальные приёмы пищи походные — мы заранее обсудим ваши предпочтения по еде и будем сами готовить её на природе
- В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, питание, палатки, коврики, спальники
- В стоимость не включено: кофе-брейк
- Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
в понедельник и пятницу в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и пятницу в 07:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.