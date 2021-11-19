Что вас ожидает

Снежная деревня и ботанический сад

Мы прогуляемся по центру Кировска и полюбуемся окружающими его величественными северными пейзажами. Зайдем в музей камня, поднимемся на подъемнике на высшую точку горы Айкуайвенчорр и посетим Снежную деревню — мини-город из снега и льда. Кроме того, заглянем в Альпийский ботанический сад и впечатлимся разнообразием растительности за Полярным кругом.

Таинственный лес — мир северного волшебства

Самые смелые смогут сесть на снегоход и проехать в сопровождении опытного инструктора до перевала Кукисвумчорр. А когда стемнеет, мы с вами отправимся в арт-парк Таинственный лес: пройдем по сказочным тропинкам и рассмотрим подсвеченные разными цветами снежные скульптуры. На обратном пути, если повезет, увидим Северное сияние.

Организационные детали