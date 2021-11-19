Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!

Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в уютный, душевный и колоритный Кировск! Расположенный у подножия гор, он покорит вас захватывающими дух видами и очень доброжелательной атмосферой.

Я покажу все главные достопримечательности города и окрестностей.

Расскажу о Севере, его душе, природе, традициях и обычаях.
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Снежная деревня и ботанический сад

Мы прогуляемся по центру Кировска и полюбуемся окружающими его величественными северными пейзажами. Зайдем в музей камня, поднимемся на подъемнике на высшую точку горы Айкуайвенчорр и посетим Снежную деревню — мини-город из снега и льда. Кроме того, заглянем в Альпийский ботанический сад и впечатлимся разнообразием растительности за Полярным кругом.

Таинственный лес — мир северного волшебства

Самые смелые смогут сесть на снегоход и проехать в сопровождении опытного инструктора до перевала Кукисвумчорр. А когда стемнеет, мы с вами отправимся в арт-парк Таинственный лес: пройдем по сказочным тропинкам и рассмотрим подсвеченные разными цветами снежные скульптуры. На обратном пути, если повезет, увидим Северное сияние.

Организационные детали

  • Билеты на подъемник, в Снежную деревню и Таинственный лес включены в стоимость
  • Поездка на снегоходе проводится по желанию и организуется заранее, по заявке. Цена — 3000 р. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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