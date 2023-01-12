12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Снежная деревня и ботанический сад»
26 янв в 08:00
30 янв в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Снежная деревня, Таинственный лес, Ботанический сад, Музей камня и незабываемые виды на горы Севера
Начало: У вашего отеля
«Самый северный ботанический сад страны»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
100008000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
Посетить Таинственный лес, Снежную деревню, Музей камня и самый северный ботанический сад в России
Начало: В районе отеля «Меридиан»
«16:30 — самый северный ботанический сад России, расположенный на склоне Хибинских гор»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
8000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел12 января 2023Съездили в Кировск с Алексеем. Удалось попасть только в музей, снежную деревню и таинственный лес. К сожалению сильный ветер не позволил
- ТТатьяна12 октября 2022Путешествие действительно оказалось фантастическим! Может октябрь еще не сезон всех туристических достопримечательностей, но мы очень хотели увидеть и насладиться осенней природой
- ИИрина1 марта 2022Мы ездили с Алексеем в Кировск в конце февраля, и это был потрясающий день! Алексей рассказал нам очень много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Цветы и сады»
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