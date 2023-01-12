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этих мест и с Алексеем это удалось на 100%. Алексей сам проводит эту экскурсию. Правильно построен маршрут. Комфортный автомобиль. Безопасное вождение автомобилем. Дорога заняла 3 часа в одну сторону, но мы даже этого не почувствовали. Грамотная, четкая речь. Интересный рассказ. Мы останавливались и любовались пейзажами где хотели. Алексей нас никогда не торопил. Приятным бонусом был горячий чай с блинчиками и вареньем. Посмотрели Кировск. На обратном пути Алексей нам показал фильм об этом городе. Атмосферой этого города и природой гор мы прониклись на 100%. Мы ни разу не пожалели, что выбрали гида Алексея. С большой ответственностью он подходит к своей работе, не по шаблону, а с душой! Как у туристов с большим стажем у нас есть с чем сравнить, поэтому рекомендуем Алексея на 100%. Не пожалеете!