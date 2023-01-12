Цветы и сады – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Мурманске, цены от 8000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
На машине
На снегоходах
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Снежная деревня и ботанический сад»
26 янв в 08:00
30 янв в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
На машине
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Снежная деревня, Таинственный лес, Ботанический сад, Музей камня и незабываемые виды на горы Севера
Начало: У вашего отеля
«Самый северный ботанический сад страны»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
100008000 за человека
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
На машине
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
Посетить Таинственный лес, Снежную деревню, Музей камня и самый северный ботанический сад в России
Начало: В районе отеля «Меридиан»
«16:30 — самый северный ботанический сад России, расположенный на склоне Хибинских гор»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
8000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    12 января 2023
    Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
    Съездили в Кировск с Алексеем. Удалось попасть только в музей, снежную деревню и таинственный лес. К сожалению сильный ветер не позволил
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    поднятся на гору. Лично мне показалось очень странным использование по большей части аудиогида с телефона. Катание по городу под рассказ аудиогида и аудиогид в музее прям никак не вяжутся с "индвидуальной экскурсией", скорее с трансфером) При этом Алексей может вполне успешно расказывать и знает город. Причины постоянного использования аудиогида и настоятельного желания показать нам кино я не понял =( Сказочный лес - бомба, Алексей зря так пренебрежительно к нему относится и сам там не был)

  • Т
    Татьяна
    12 октября 2022
    Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
    Путешествие действительно оказалось фантастическим! Может октябрь еще не сезон всех туристических достопримечательностей, но мы очень хотели увидеть и насладиться осенней природой
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    этих мест и с Алексеем это удалось на 100%. Алексей сам проводит эту экскурсию. Правильно построен маршрут. Комфортный автомобиль. Безопасное вождение автомобилем. Дорога заняла 3 часа в одну сторону, но мы даже этого не почувствовали. Грамотная, четкая речь. Интересный рассказ. Мы останавливались и любовались пейзажами где хотели. Алексей нас никогда не торопил. Приятным бонусом был горячий чай с блинчиками и вареньем. Посмотрели Кировск. На обратном пути Алексей нам показал фильм об этом городе. Атмосферой этого города и природой гор мы прониклись на 100%. Мы ни разу не пожалели, что выбрали гида Алексея. С большой ответственностью он подходит к своей работе, не по шаблону, а с душой! Как у туристов с большим стажем у нас есть с чем сравнить, поэтому рекомендуем Алексея на 100%. Не пожалеете!

  • И
    Ирина
    1 марта 2022
    Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
    Мы ездили с Алексеем в Кировск в конце февраля, и это был потрясающий день! Алексей рассказал нам очень много интересного
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    о Кировске, да и о Мурманской области в целом. На двоих экскурсия, конечно, получилась достаточно дорогой, но мы ни разу не пожалели. Хибины на закате просто прекрасны! Только ради этого вида уже стоит приехать в Мурманск! Спасибо большое, Алексей! Если ещё вернёмся в Мурманск, то в Териберку только с вами!

    Мы ездили с Алексеем в Кировск в конце февраля, и это был потрясающий день! Алексей рассказал

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Цветы и сады»

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  3. Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
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  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Набережная
  9. Площадь пяти углов
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в январе 2025
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