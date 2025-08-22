Индивидуальная экскурсия предлагает незабываемый хайкинг к сопке Мишукова, где открываются потрясающие виды на Мурманск и Кольский фьорд. По пути можно увидеть исторический маяк и величественные ледоколы. Прогулка проходит по живописным

местам с остановками для фото и пикника с полярным чаем. Путешествие подходит для всех возрастов и проводится круглый год, даже зимой на снегоступах. Это идеальная возможность насладиться уникальной природой Севера и сделать памятные снимки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для хайкинга - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а полярный день позволяет наслаждаться долгими прогулками. В это время природа оживает, и виды становятся особенно живописными. С сентября по ноябрь и с марта по май также возможны экскурсии, но стоит учитывать возможные погодные изменения. Зимой, с декабря по февраль, прогулки проводятся на снегоступах, что добавляет особый шарм путешествию. Несмотря на холод, зимние виды завораживают и создают неповторимую атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.