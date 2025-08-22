Мои заказы

Хайкинг в полярный день: сопки, фьорды и завораживающие виды

Погрузитесь в атмосферу северной природы, пройдя 5 км вдоль Кольского фьорда. Насладитесь видами на Мурманск и свежим воздухом Баренцева моря
Индивидуальная экскурсия предлагает незабываемый хайкинг к сопке Мишукова, где открываются потрясающие виды на Мурманск и Кольский фьорд. По пути можно увидеть исторический маяк и величественные ледоколы. Прогулка проходит по живописным
местам с остановками для фото и пикника с полярным чаем. Путешествие подходит для всех возрастов и проводится круглый год, даже зимой на снегоступах. Это идеальная возможность насладиться уникальной природой Севера и сделать памятные снимки

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Мурманск и фьорды
  • 🚶‍♂️ Доступный маршрут для всех возрастов
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🌬️ Свежий воздух Баренцева моря
  • 🗺️ Посещение исторических мест

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для хайкинга - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а полярный день позволяет наслаждаться долгими прогулками. В это время природа оживает, и виды становятся особенно живописными. С сентября по ноябрь и с марта по май также возможны экскурсии, но стоит учитывать возможные погодные изменения. Зимой, с декабря по февраль, прогулки проводятся на снегоступах, что добавляет особый шарм путешествию. Несмотря на холод, зимние виды завораживают и создают неповторимую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Ближайшие даты:
26
авг27
авг28
авг29
авг30
авг31
авг1
сен
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Сопка Мишукова
  • Кольский фьорд
  • Мемориальный комплекс Абрам-Мыс

Описание экскурсии

  • По дороге мы пересечём самый длинный автомобильный мост за полярным кругом.
  • Поднимемся до сопки Мишукова (280 метров).
  • Полюбуемся видами на Мурманск, соседние города, Кольский фьорд и бескрайнюю тундру.
  • Будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться свежим воздухом Баренцева моря.
  • Устроим небольшой пикник с фирменным полярным чаем и сделаем замечательные кадры на память.
  • По пути посетим посёлок Мишуково, где увидим исторический маяк 1937 года постройки, деревянный старый причал, базу атомного ледокольного флота России и величественные ледоколы.
  • Заедем к мемориальному комплексу и на смотровую площадку Абрам-Мыс.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на автомобиле Volvo XC60 или Hyundai H1.
  • Время в пути до локации туда и обратно — примерно 1 час 20 минут. Хайкинг занимает 2,5–3 часа.
  • Протяжённость пешего маршрута — 5 километров. Он подойдёт для любого возраста и физической подготовки.
  • Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
  • Маршрут доступен круглый год. В снежное время проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽).
  • Прогулку для вас проведу я или другой проводник из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Дети до 12 лет3510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы организованно забираем вас в согласованном месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 207 туристов
Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. Хайкинг для нас —
не конвейер: нет цели охватить как можно больше мест за ограниченное время, следуя жёсткому таймингу. Мы подарим вам эмоции и впечатления и будем вместе с вами влюбляться в наш суровый и такой прекрасный северный край заново. С командой увлечённых местных жителей позаботимся о вашем комфорте.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
М
Мария
22 авг 2025
Захватывающая прогулка по сопкам с потрясающими видами. Рекомендую!
Захватывающая прогулка по сопкам с потрясающими видами. Рекомендую!
М
Марина
17 авг 2025
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Евгения. Красивые виды, интересная беседа, вкусный чай:)
Потрясающая экскурсия, прекрасный гид Евгения. Красивые виды, интересная беседа, вкусный чай:)
Н
Наталья
26 июл 2025
Благодарю гида Светлану💓, за удивительное путешествие по тундре и знакомство с северной природой, просто невероятная перезагрузка от городской суету и работы💫. С Светланой 4 час пролетели не заметно, очень интересно рассказывает, делали остановки для фото и пикника, и самое главное не смотря на то, что группу полную не брали, индивидуально провели для меня экскурсию!!! Вы лучшие💓💓💓
Анастасия
Анастасия
17 июл 2025
Отличный поход! Было очень интересно, красиво, впечатляющие пейзажи, вкусный чай! Большое спасибо Анатолию, продолжайте своё дело🔥
Отличный поход! Было очень интересно, красиво, впечатляющие пейзажи, вкусный чай! Большое спасибо Анатолию, продолжайте своё дело🔥
А
Андрей
1 июл 2025
С удовольствием провели экскурсию, с гидом Анатолием! Было очень интересно узнать о Мурманске, природе Кольского полуострова. Интересный пеший маршрут с прекрасными видами.
С удовольствием провели экскурсию, с гидом Анатолием! Было очень интересно узнать о Мурманске, природе Кольского полуострова. Интересный пеший маршрут с прекрасными видами.
Ш
Шустицкая
23 июн 2025
Было замечательно
Я впервые в Мурманске и благодаря чудесному гиду,знакомство с природой получилось великолепным
Спасибо огромное за такое путешествие и чаёчек
Было замечательно
Ирина
Ирина
18 июн 2025
Отличная экскурсия. Брала как «обзорную», информации хватило. Был классный подъем на сопку, гид нас фотографировал, потом прислал нам классные фотки! Ещё и чаепитие было (чай очень вкусный).
Благодарю! Для первого дня в Мурманске-отличная экскурсия!
Отличная экскурсия. Брала как «обзорную», информации хватило. Был классный подъем на сопку, гид нас фотографировал, потом прислал нам классные фотки! Ещё и чаепитие было (чай очень вкусный).
Максим
Максим
16 июн 2025
Интересная прогулка в прекрасной компании. Панорамный вид на Мурманск, локации с историей, живописные и сказочные красоты природы Заполярья.
Тактичный и дружелюбный гид Анатолий с исчерпывающими знаниями и интересными историями нашел общий язык с каждым из участников тура, создал уютную атмосферу.
Трансфер осуществлялся на комфортабельном автомобиле, для части маршрута была предусмотрена соответствующая экипировка для комфорта группы.
Интересная прогулка в прекрасной компании. Панорамный вид на Мурманск, локации с историей, живописные и сказочные красоты природы Заполярья.
М
Марина
10 июн 2025
Отличная экскурсия, было интересно!
Юлия
Юлия
3 июн 2025
Здравствуйте, отличная экскурсия, много полезной информации и новых эмоций и впечатлений! Спасибо Анатолию!
Здравствуйте, отличная экскурсия, много полезной информации и новых эмоций и впечатлений! Спасибо Анатолию!
Денис
Денис
9 янв 2025
Нам посчастливилось гулять вместе с Ларисой. Она чуткий, заботливый, внимательный проводник. Вместе с напарницей Евгенией создала для группы все необходимые условия: поделилась знаниями, показала все важные виды, организовала чай, шла
в необходимом группе темпе.
Сам маршрут по себе не сложен (его преодолели в нашей группе и дошкольник, и пенсионер), но на нём очень много видовых точек. Фотографироваться хочется на каждой. Перед нам открывался Кольский залив с портами и базами.
Пешая прогулка - отличная физическая нагрузка для всех.

Нам посчастливилось гулять вместе с Ларисой. Она чуткий, заботливый, внимательный проводник. Вместе с напарницей Евгенией создала для группы все необходимые условия: поделилась знаниями, показала все важные виды, организовала чай, шла

