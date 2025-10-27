Участники отправляются в путешествие по арктическим просторам, чтобы увидеть уникальные каменные лабиринты и сейды.
Поездка начинается с комфортного трансфера из Мурманска, после чего группа отправляется в хайкинг по сопкам. По пути открываются потрясающие виды на тундру и фьорды.
Экскурсия завершается исследованием лабиринта «Вавилон», где можно ощутить особую энергетику этого места. Подходит для взрослых и детей с базовой физической подготовкой
Поездка начинается с комфортного трансфера из Мурманска, после чего группа отправляется в хайкинг по сопкам. По пути открываются потрясающие виды на тундру и фьорды.
Экскурсия завершается исследованием лабиринта «Вавилон», где можно ощутить особую энергетику этого места. Подходит для взрослых и детей с базовой физической подготовкой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🧭 Исследование древних лабиринтов
- 📸 Фотолокации для ярких снимков
- ☕ Пикник с полярным чаем
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Лабиринт «Вавилон»
- Сейды
Описание экскурсии
- К месту хайкинга мы доберёмся на комфортабельном автомобиле. Дорога из центра Мурманска до точки старта пешего маршрута займёт не более 20 минут.
- Прослушав инструктаж и надев снегоступы, отправимся по сопкам в наш несложный исследовательский поход.
- По пути будем наслаждаться невероятными видами на бескрайнюю тундру, Кольский фьорд, Мурманск и окружающие города с высоты птичьего полёта, а также невероятную по красоте северную природу.
- Сделаем остановки в красивых фотолокациях, где вы сможете запечатлеть магию этих мест.
- Устроим небольшой пикник с фирменным полярным чаем.
- И главное — исследуем лабиринт «Вавилон» и окружающие его сейды! Попытаемся прочувствовать энергетику этого места.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет с базовой физической подготовкой. Перед стартом проведём инструктаж по ходьбе на снегоступах.
- Мы организуем трансфер на автомобиле Volvo XC60, Hyundai H1, Suzuki Grand Vitara, Lada Granta. Время в пути до локации — примерно 40 минут туда и обратно. Хайкинг занимает 3–3,5 часа.
- Маршрут доступен круглый год.
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽).
- Протяжённость пешего маршрута — 7 километров.
- Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3950 ₽
|Дети до 12 лет
|3550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы организованно забираем вас в согласованном месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 239 туристов
Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. Хайкинг для нас —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
27 окт 2025
Хочу выразить благодарность гиду Анатолию, ходили с ним к лабиринту "Вавилон". По дороге Анатолий много рассказывал про историю местности, где мы проходили, про растения, ягоды, грибы, которые нам встречались. Анатолий
И
Ирина
16 окт 2025
Всем здравствуйте! Посетила мыс Вавилон с Анатолием. Экскурсия безумно понравилась!!! Много интересного узнала про Мурманский край!! А еще Анатолий собрал мне грибы!! Однозначно рекомендую!
Наталья
7 авг 2025
Для любителей природы и пеших походов эта прогулка просто взрыв эмоций и приятных впечатлений. С вершины сопки открываются такие виды, что хочется схватиться за кисти и краски. Камера не передаёт
Вера
6 авг 2025
Нам очень понравилась данная экскурсия. И в этом очень большая заслуга гида, Дениса. Прогулка прошла легко под интересное и познавательное повествование. Денис создал максимально комфортные условия для вечерней прогулки, нам
Тутова
2 авг 2025
Если вы любите много гулять и слушать много интересного-вам сюда. Анатолий превосходный гид, очень увлеченно и с душой рассказывает про свой край. Несмотря на то, что я была одна на этот день мне провели индивидуальную экскурссию, мы прекрасно прогулялись(несмотря на жару), я увидела много прекрасных мест которые запали в душу. Анатолию большое спасибо!
С
Суркова
21 июл 2025
Хочется выразить огромную благодарность Евгении за прекрасно организованную экскурсию! Это человек, влюбленный в свой суровый и могучий край! Спасибо за новые знания, положительные эмоции и радость общения! С пожеланиями удачи, успехов и всего самого доброго, Валерия и Людмила
Анна
18 июл 2025
Написала организаторам прямо в день экскурсии, есть ли возможность присоединиться «здесь и сейчас», мне сразу же ответили и предложили варианты. В итоге я пошла на гору Горелая (она находится прямо
А
Анастасия
11 июл 2025
Анатолий- прекрасный экскурсовод! Рассказал очень много интересной и полезной информации. Непростой маршрут в его сопровождении оказался легким и увлекательным! Всем рекомендуем выбирать Анатолия, чаем напоил, печеньками накормил и подарил невероятные эмоции!
А
Алёна
7 июл 2025
Анатолий – великолепный гид, который действительно любит свою работу. И это чувствуется в каждом слове и факте. Очень понравилась экскурсия: виды, история города и местности, сами сейды и общая атмосфера – просто отличные!
С
Селина
6 июл 2025
Гид Денис. Супер проводник, очень рекомендую!
Выбирайте его.
Экскурсия прошла на 5+!
Все очень понравилось, экскурсия интересная, природа замечательная. Денис отлично рассказывает все про Мурманск!
Выбирайте его.
Экскурсия прошла на 5+!
Все очень понравилось, экскурсия интересная, природа замечательная. Денис отлично рассказывает все про Мурманск!
Сергей
5 июл 2025
Все прошло хорошо. Спасибо!
И
Иван
18 июн 2025
Всё очень понравилось. Гид Анатолий. Хорошо знает данный маршрут. Особенно понравилось история происхождения данного лабиринта. Рекомендую 5+.
А
Анастасия
12 июн 2025
Замечательная экскурсия! Погода была не самая простая - дождь и ветер, но прекрасный экскурсовод Светлана позаботилась о том, что бы мы не промокли и подготовила дождевики и непромокаемые штаны и сапоги.
Сама экскурсия очень интересная, Светлана рассказала очень много интересной информации, как о крае, так и непосредственно по теме экскурсии- лабиринтах
Виды на протяжении всего маршрута завораживающие
Сама экскурсия очень интересная, Светлана рассказала очень много интересной информации, как о крае, так и непосредственно по теме экскурсии- лабиринтах
Виды на протяжении всего маршрута завораживающие
Ларионова
7 июн 2025
Изначально планировала экскурсию к Лабиринтам, но организатор порекомендовал посетить водопады, так как они сейчас как раз полноводные. Гид Анатолий приехал точно вовремя. Это была потрясающая экскурсия, увидели 2 водопада с
Т
Татьяна
7 мар 2025
Была на хайкинге 23 февраля 2025 года. Погода - оттепель и пасмурно. Организаторы забрали с ближайшей к месту жительства остановки. С собой у них было всё необходимое: снегоступы, лыжные палки
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 5 чел.
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Поднимитесь на вершины Ловозерских тундр и насладитесь захватывающими видами Хибин и Сейдозера. Узнайте больше о геологии и культуре саамов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 36 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к загадочному лабиринту «Вавилон». Прогулка по тундре, пикник и изучение древних артефактов ждут вас
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
3950 ₽ за человека