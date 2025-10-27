Мои заказы

Из Мурманска - к сейдам и лабиринту «Вавилон»

Увлекательное путешествие по арктическим просторам с посещением древних каменных лабиринтов и сейдов. Идеально для любителей природы и истории
Участники отправляются в путешествие по арктическим просторам, чтобы увидеть уникальные каменные лабиринты и сейды.

Поездка начинается с комфортного трансфера из Мурманска, после чего группа отправляется в хайкинг по сопкам. По пути открываются потрясающие виды на тундру и фьорды.

Экскурсия завершается исследованием лабиринта «Вавилон», где можно ощутить особую энергетику этого места. Подходит для взрослых и детей с базовой физической подготовкой
5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏞️ Уникальные природные виды
  • 🧭 Исследование древних лабиринтов
  • 📸 Фотолокации для ярких снимков
  • ☕ Пикник с полярным чаем
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Лабиринт «Вавилон»
  • Сейды

Описание экскурсии

  • К месту хайкинга мы доберёмся на комфортабельном автомобиле. Дорога из центра Мурманска до точки старта пешего маршрута займёт не более 20 минут.
  • Прослушав инструктаж и надев снегоступы, отправимся по сопкам в наш несложный исследовательский поход.
  • По пути будем наслаждаться невероятными видами на бескрайнюю тундру, Кольский фьорд, Мурманск и окружающие города с высоты птичьего полёта, а также невероятную по красоте северную природу.
  • Сделаем остановки в красивых фотолокациях, где вы сможете запечатлеть магию этих мест.
  • Устроим небольшой пикник с фирменным полярным чаем.
  • И главное — исследуем лабиринт «Вавилон» и окружающие его сейды! Попытаемся прочувствовать энергетику этого места.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет с базовой физической подготовкой. Перед стартом проведём инструктаж по ходьбе на снегоступах.
  • Мы организуем трансфер на автомобиле Volvo XC60, Hyundai H1, Suzuki Grand Vitara, Lada Granta. Время в пути до локации — примерно 40 минут туда и обратно. Хайкинг занимает 3–3,5 часа.
  • Маршрут доступен круглый год.
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽).
  • Протяжённость пешего маршрута — 7 километров.
  • Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
  • С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3950 ₽
Дети до 12 лет3550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы организованно забираем вас в согласованном месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 239 туристов
Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. Хайкинг для нас —
читать дальше

не конвейер: нет цели охватить как можно больше мест за ограниченное время, следуя жёсткому таймингу. Мы подарим вам эмоции и впечатления и будем вместе с вами влюбляться в наш суровый и такой прекрасный северный край заново. С командой увлечённых местных жителей позаботимся о вашем комфорте.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

О
Ольга
27 окт 2025
Хочу выразить благодарность гиду Анатолию, ходили с ним к лабиринту "Вавилон". По дороге Анатолий много рассказывал про историю местности, где мы проходили, про растения, ягоды, грибы, которые нам встречались. Анатолий
читать дальше

сам нас фотографировал, так что оставалось лишь отдыхать и наслаждаться видами, а не думать, о том, как и что сфотографировать. Лабиринт нас впечатлил, было интересно пройти по его извилистым бороздкам. На небольшом привале Анатолий угощал нас вкусным чаем. Прогулка прошла великолепно, мы надышались свежим воздухом и поели ягод в конце октября!

И
Ирина
16 окт 2025
Всем здравствуйте! Посетила мыс Вавилон с Анатолием. Экскурсия безумно понравилась!!! Много интересного узнала про Мурманский край!! А еще Анатолий собрал мне грибы!! Однозначно рекомендую!
Наталья
Наталья
7 авг 2025
Для любителей природы и пеших походов эта прогулка просто взрыв эмоций и приятных впечатлений. С вершины сопки открываются такие виды, что хочется схватиться за кисти и краски. Камера не передаёт
читать дальше

всего того, что открывается глазу. Северные берёзки стелются по земле вперемешку с брусникой, морошкой, черникой, ягелем и живописными камнями. Мы были просто в восторге! Огромное спасибо Анатолию за такую замечательную прогулку, интересные рассказы о данном месте и Севере в целом, и за вкусный чай из северных трав. Однозначно, с удовольствием пошла бы ещё на такую прогулку.

Вера
Вера
6 авг 2025
Нам очень понравилась данная экскурсия. И в этом очень большая заслуга гида, Дениса. Прогулка прошла легко под интересное и познавательное повествование. Денис создал максимально комфортные условия для вечерней прогулки, нам
читать дальше

любезно были предложены бахилы, т. к. по пути были небольшие сырые участки, на вершине сопки мы пили горячий, свежезаваренный чай с вкусняшками и любовались восхитительными пейзажами. Мы получили массу впечатлений, много полезной информации и заряд положительной энергии! Мы очень рады, что знакомство с Мурманском началось именно с этой экскурсии!

Тутова
Тутова
2 авг 2025
Если вы любите много гулять и слушать много интересного-вам сюда. Анатолий превосходный гид, очень увлеченно и с душой рассказывает про свой край. Несмотря на то, что я была одна на этот день мне провели индивидуальную экскурссию, мы прекрасно прогулялись(несмотря на жару), я увидела много прекрасных мест которые запали в душу. Анатолию большое спасибо!
С
Суркова
21 июл 2025
Хочется выразить огромную благодарность Евгении за прекрасно организованную экскурсию! Это человек, влюбленный в свой суровый и могучий край! Спасибо за новые знания, положительные эмоции и радость общения! С пожеланиями удачи, успехов и всего самого доброго, Валерия и Людмила
Анна
Анна
18 июл 2025
Написала организаторам прямо в день экскурсии, есть ли возможность присоединиться «здесь и сейчас», мне сразу же ответили и предложили варианты. В итоге я пошла на гору Горелая (она находится прямо
читать дальше

в черте города), но ничуть не пожалела об этом. Гидом была Светлана, это была комфортная прогулка, которая сопровождалась интересным рассказом об истории Мурманска, а также о природных особенностях. Мы рассматривали камни, горные породы, растения и цветы. На всех красивых видовых точках делали остановки для фото, Светлана сделала мне очень много классных фотографий! Поднявшись на сопку, мы выпили чаю, это было очень приятно и мило, что о нас позаботились. ☺️
После прогулки осталась масса приятных впечатлений и положительных эмоций.

А
Анастасия
11 июл 2025
Анатолий- прекрасный экскурсовод! Рассказал очень много интересной и полезной информации. Непростой маршрут в его сопровождении оказался легким и увлекательным! Всем рекомендуем выбирать Анатолия, чаем напоил, печеньками накормил и подарил невероятные эмоции!
А
Алёна
7 июл 2025
Анатолий – великолепный гид, который действительно любит свою работу. И это чувствуется в каждом слове и факте. Очень понравилась экскурсия: виды, история города и местности, сами сейды и общая атмосфера – просто отличные!
С
Селина
6 июл 2025
Гид Денис. Супер проводник, очень рекомендую!
Выбирайте его.
Экскурсия прошла на 5+!
Все очень понравилось, экскурсия интересная, природа замечательная. Денис отлично рассказывает все про Мурманск!
Сергей
Сергей
5 июл 2025
Все прошло хорошо. Спасибо!
И
Иван
18 июн 2025
Всё очень понравилось. Гид Анатолий. Хорошо знает данный маршрут. Особенно понравилось история происхождения данного лабиринта. Рекомендую 5+.
А
Анастасия
12 июн 2025
Замечательная экскурсия! Погода была не самая простая - дождь и ветер, но прекрасный экскурсовод Светлана позаботилась о том, что бы мы не промокли и подготовила дождевики и непромокаемые штаны и сапоги.
Сама экскурсия очень интересная, Светлана рассказала очень много интересной информации, как о крае, так и непосредственно по теме экскурсии- лабиринтах
Виды на протяжении всего маршрута завораживающие
Ларионова
Ларионова
7 июн 2025
Изначально планировала экскурсию к Лабиринтам, но организатор порекомендовал посетить водопады, так как они сейчас как раз полноводные. Гид Анатолий приехал точно вовремя. Это была потрясающая экскурсия, увидели 2 водопада с
читать дальше

совершенно разными пейзажами. У водопада на реке Ура сделали привал, Анатолий угостил чаем на северных правах и с печеньками. Анатолий прекрасный рассказчик, отвечал и на вопросы не по теме экскурсии. Очень ему благодарна и от души рекомендую!

Т
Татьяна
7 мар 2025
Была на хайкинге 23 февраля 2025 года. Погода - оттепель и пасмурно. Организаторы забрали с ближайшей к месту жительства остановки. С собой у них было всё необходимое: снегоступы, лыжные палки
читать дальше

и даже специальные бахилы, чтоб снег в обувь не попадал. Помогли всё это надеть. Маршрут проходил по метровому снегу по сопкам, для меня персонально сократили по причине возраста и отсутствия спортивной подготовки, один организатор вёл всю группу, а меня вели отдельно, по более короткому пути. Встретились мы у лабиринта, там же было чаепитие с печеньем и конфетами.
Прогулка получилась очень необычной, я ожидала чего-то более простого, но довольна тем, что получила. Даже если кого-то не очень интересуют сейды, лабиринты и прочее, сама прогулка на снегоступах по сопкам будет незабываемым приключением при поездке в Мурманск. Таких вариантов я больше нигде не встречала. Рекомендую

