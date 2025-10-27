О Ольга читать дальше сам нас фотографировал, так что оставалось лишь отдыхать и наслаждаться видами, а не думать, о том, как и что сфотографировать. Лабиринт нас впечатлил, было интересно пройти по его извилистым бороздкам. На небольшом привале Анатолий угощал нас вкусным чаем. Прогулка прошла великолепно, мы надышались свежим воздухом и поели ягод в конце октября! Хочу выразить благодарность гиду Анатолию, ходили с ним к лабиринту "Вавилон". По дороге Анатолий много рассказывал про историю местности, где мы проходили, про растения, ягоды, грибы, которые нам встречались. Анатолий

И Ирина Всем здравствуйте! Посетила мыс Вавилон с Анатолием. Экскурсия безумно понравилась!!! Много интересного узнала про Мурманский край!! А еще Анатолий собрал мне грибы!! Однозначно рекомендую!

Наталья читать дальше всего того, что открывается глазу. Северные берёзки стелются по земле вперемешку с брусникой, морошкой, черникой, ягелем и живописными камнями. Мы были просто в восторге! Огромное спасибо Анатолию за такую замечательную прогулку, интересные рассказы о данном месте и Севере в целом, и за вкусный чай из северных трав. Однозначно, с удовольствием пошла бы ещё на такую прогулку. Для любителей природы и пеших походов эта прогулка просто взрыв эмоций и приятных впечатлений. С вершины сопки открываются такие виды, что хочется схватиться за кисти и краски. Камера не передаёт

Вера читать дальше любезно были предложены бахилы, т. к. по пути были небольшие сырые участки, на вершине сопки мы пили горячий, свежезаваренный чай с вкусняшками и любовались восхитительными пейзажами. Мы получили массу впечатлений, много полезной информации и заряд положительной энергии! Мы очень рады, что знакомство с Мурманском началось именно с этой экскурсии! Нам очень понравилась данная экскурсия. И в этом очень большая заслуга гида, Дениса. Прогулка прошла легко под интересное и познавательное повествование. Денис создал максимально комфортные условия для вечерней прогулки, нам

Тутова Если вы любите много гулять и слушать много интересного-вам сюда. Анатолий превосходный гид, очень увлеченно и с душой рассказывает про свой край. Несмотря на то, что я была одна на этот день мне провели индивидуальную экскурссию, мы прекрасно прогулялись(несмотря на жару), я увидела много прекрасных мест которые запали в душу. Анатолию большое спасибо!

С Суркова Хочется выразить огромную благодарность Евгении за прекрасно организованную экскурсию! Это человек, влюбленный в свой суровый и могучий край! Спасибо за новые знания, положительные эмоции и радость общения! С пожеланиями удачи, успехов и всего самого доброго, Валерия и Людмила

Анна читать дальше в черте города), но ничуть не пожалела об этом. Гидом была Светлана, это была комфортная прогулка, которая сопровождалась интересным рассказом об истории Мурманска, а также о природных особенностях. Мы рассматривали камни, горные породы, растения и цветы. На всех красивых видовых точках делали остановки для фото, Светлана сделала мне очень много классных фотографий! Поднявшись на сопку, мы выпили чаю, это было очень приятно и мило, что о нас позаботились. ☺️

После прогулки осталась масса приятных впечатлений и положительных эмоций. Написала организаторам прямо в день экскурсии, есть ли возможность присоединиться «здесь и сейчас», мне сразу же ответили и предложили варианты. В итоге я пошла на гору Горелая (она находится прямо

А Анастасия Анатолий- прекрасный экскурсовод! Рассказал очень много интересной и полезной информации. Непростой маршрут в его сопровождении оказался легким и увлекательным! Всем рекомендуем выбирать Анатолия, чаем напоил, печеньками накормил и подарил невероятные эмоции!

А Алёна Анатолий – великолепный гид, который действительно любит свою работу. И это чувствуется в каждом слове и факте. Очень понравилась экскурсия: виды, история города и местности, сами сейды и общая атмосфера – просто отличные!

С Селина Гид Денис. Супер проводник, очень рекомендую!

Выбирайте его.

Экскурсия прошла на 5+!

Все очень понравилось, экскурсия интересная, природа замечательная. Денис отлично рассказывает все про Мурманск!

Сергей Все прошло хорошо. Спасибо!

И Иван Всё очень понравилось. Гид Анатолий. Хорошо знает данный маршрут. Особенно понравилось история происхождения данного лабиринта. Рекомендую 5+.

А Анастасия Замечательная экскурсия! Погода была не самая простая - дождь и ветер, но прекрасный экскурсовод Светлана позаботилась о том, что бы мы не промокли и подготовила дождевики и непромокаемые штаны и сапоги.

Сама экскурсия очень интересная, Светлана рассказала очень много интересной информации, как о крае, так и непосредственно по теме экскурсии- лабиринтах

Виды на протяжении всего маршрута завораживающие

Ларионова читать дальше совершенно разными пейзажами. У водопада на реке Ура сделали привал, Анатолий угостил чаем на северных правах и с печеньками. Анатолий прекрасный рассказчик, отвечал и на вопросы не по теме экскурсии. Очень ему благодарна и от души рекомендую! Изначально планировала экскурсию к Лабиринтам, но организатор порекомендовал посетить водопады, так как они сейчас как раз полноводные. Гид Анатолий приехал точно вовремя. Это была потрясающая экскурсия, увидели 2 водопада с