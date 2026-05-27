Вы побываете на краю земли. Выйдете в Баренцево море — понаблюдаете за птичьми базарами и при удаче встретите китов. Полюбуетесь просторами тундры и увидите место, где корабли нашли свой последний приют. Погуляете по пляжам и покачаетесь на гигантских качелях на берегу океана. А гид расскажет увлекательные факты из истории края.
Описание экскурсии
- Переезд в Териберку (около 2,5 часов). По пути вы полюбуетесь просторами северной тундры. Сделаем несколько фотоостановок. Гид расскажет об истории края.
- Морская прогулка (2 часа). Отправимся на поиски китов в Баренцевом море. Вы понаблюдаете за птичьими базарами, увидите отвесные скалы и подышите солёным воздухом.
- Кладбище кораблей. Териберка — старинный рыболовецкий посёлок, жизнь которого началась с рыбного промысла. Мы осмотрим корабельные каркасы, захороненные на отмели Териберской губы.
- Природный парк «Териберка». Посетим Батарейский водопад и пляж Драконьих яиц.
- Обед с видом на океан (за доплату).
- Песчаный пляж. Вы сможете покачаться на гигантских качелях и сделать фотографии на фоне океана.
- Обратный путь в Мурманск (около 2,5 часов).
Организационные детали
- Трансфер и морская прогулка включены.
- На борту корабля есть спасательные жилеты. Перед выходом в море проводится инструктаж по безопасности.
- Дополнительные расходы: обед (по желанию), вход в природный парк «Териберка» — 500 ₽ / чел для граждан РФ, 1000 ₽ / чел для иностранных граждан.
- Морская прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных условий. При отмене вернём 3000 ₽.
- Время указано ориентировочно, может меняться из-за погоды.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.
