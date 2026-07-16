Североморск — направление для искушённых путешественников. Мы поможем вам попасть в таинственный закрытый город, охраняющий морские рубежи страны. Расскажем о его прошлом и настоящем, провезём по центральным улицам и площадям.
Кроме того, вы побываете в двух военных музеях и узнаете много интересного о подводных лодках, авиации и семье Гагарина.
Кроме того, вы побываете в двух военных музеях и узнаете много интересного о подводных лодках, авиации и семье Гагарина.
Описание экскурсии
Неизведанный Североморск
Мы познакомим вас с загадочным городом на краю Земли. В программе экскурсии:
- Главные достопримечательности Североморска — вы увидите монументы, посвящённые морякам, артиллеристам и летчикам. Побываете на Приморской площади и оцените символ города — памятник Героям-Североморцам.
- «Подводная лодка К-21» — музей, отражающий историю «крейсерской» подводной лодки. Вы услышите, какие события происходили с ней в годы Великой Отечественной войны и какие известные сражения с ней связаны.
- Музей Авиации — вы увидите замечательную коллекцию самолётов и оцените «домик Гагарина». Это небольшое деревянное здание с печным отоплением, где сохранены оригинальная обстановка и предметы быта, которыми пользовался космонавт и члены его семьи.
- Североморский музей истории города и флота — своеобразная «визитная карточка» города, куда приходят жители и гости флотской столицы. Здесь представлены экспонаты, знакомящие посетителей с далеким прошлым поселка Ваенга, с историей создания Северной военной флотилии, военно-воздушных, надводных, подводных сил Северного флота; а также материал об известных героях-североморцах.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы поедем на комфортабельном транспорте
- Все музеи посещаются строго по времени
- В поездке организован перекус (горячий чай с бутербродами)
Дополнительные расходы
- Экскурсионное сопровождение в музее истории 2000 руб. за всех + билет 150 руб. за 1 человека
- 1300 руб. за посещение подводной лодки на группу 1-5 человек
- 2500 руб. за музей авиации на группу 1-5 человек
Обратите внимание
- Посещение Североморска доступно только гражданам РФ, при наличии пропуска. На его оформление нам потребуется 40 дней. Для оформления пропуска необходимо выслать сканы паспортов: в мессенджер или на почту
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1205 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда попасть на экскурсию, также как и в летный поселок Сафоново.
Программа шикарная, попали во все
Программа шикарная, попали во все
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Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей, как в Мурманске и Североморске я ещё не встречала. Чудесный наш гид Вадим, умный,
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Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Побывали во всех знаковым местах!
Остались все довольны!
Всем рекомендуем эту экскурсию!
Побывали во всех знаковым местах!
Остались все довольны!
Всем рекомендуем эту экскурсию!
+1
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Д
Только положительные впечатления и эмоции, команда настоящих профессионалов, всё чётко, вовремя,пунктуально.
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А
Очень понравилась экскурсия, поездка с гидом Александром. Александр всю дорогу в Североморск и обратно без устали что то рассказывал об истории края. Возможно как бывший военный очень много дал информации
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Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все выаеркно и спланировано, мне понравилось, даже открытку отправила из Зато, угостили вкуснейшими трубачами и настройками, воьшем этого того стоило
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