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спокойный, интеллигентный, прекрасно воспитаный, самые теплые воспоминания остались от общения с ним, экскурсовод в музеи истории города, что мы посетили в рамках экскурсии по городу, преданные своему делу люди, чуткие, неравнодушные, восторженные, про таких людей надо книги писать, директор музея Авиации, прошедший огонь и воду, охотно делящийся своими знаниями, памятью об ушедших и хранящий верность своему делу. Интересный музей подводной лодки, где в прямом смысле можно побывать в роли подводника, посмотреть в перископ, пройтись по отсекам лодки из отделения в отделение и послушать увлекательные исторические сводки. И конечно природа и виды Североморска не оставят равнодушным. Спасибо и Надежде что была постоянно на связи до экскурсии, уточняла информацию по пропускам, выезду и всем что на данный момент тревожило. Поездка и экскурсия оставили самые приятные воспоминания!