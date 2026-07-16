Мои заказы

Из Мурманска - в закрытый Североморск

Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Североморск — направление для искушённых путешественников. Мы поможем вам попасть в таинственный закрытый город, охраняющий морские рубежи страны. Расскажем о его прошлом и настоящем, провезём по центральным улицам и площадям.

Кроме того, вы побываете в двух военных музеях и узнаете много интересного о подводных лодках, авиации и семье Гагарина.
4.8
80 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Из Мурманска - в закрытый Североморск

Описание экскурсии

Неизведанный Североморск

Мы познакомим вас с загадочным городом на краю Земли. В программе экскурсии:

  • Главные достопримечательности Североморска — вы увидите монументы, посвящённые морякам, артиллеристам и летчикам. Побываете на Приморской площади и оцените символ города — памятник Героям-Североморцам.
  • «Подводная лодка К-21» — музей, отражающий историю «крейсерской» подводной лодки. Вы услышите, какие события происходили с ней в годы Великой Отечественной войны и какие известные сражения с ней связаны.
  • Музей Авиации — вы увидите замечательную коллекцию самолётов и оцените «домик Гагарина». Это небольшое деревянное здание с печным отоплением, где сохранены оригинальная обстановка и предметы быта, которыми пользовался космонавт и члены его семьи.
  • Североморский музей истории города и флота — своеобразная «визитная карточка» города, куда приходят жители и гости флотской столицы. Здесь представлены экспонаты, знакомящие посетителей с далеким прошлым поселка Ваенга, с историей создания Северной военной флотилии, военно-воздушных, надводных, подводных сил Северного флота; а также материал об известных героях-североморцах.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы поедем на комфортабельном транспорте
  • Все музеи посещаются строго по времени
  • В поездке организован перекус (горячий чай с бутербродами)

Дополнительные расходы

  • Экскурсионное сопровождение в музее истории 2000 руб. за всех + билет 150 руб. за 1 человека
  • 1300 руб. за посещение подводной лодки на группу 1-5 человек
  • 2500 руб. за музей авиации на группу 1-5 человек

Обратите внимание

  • Посещение Североморска доступно только гражданам РФ, при наличии пропуска. На его оформление нам потребуется 40 дней. Для оформления пропуска необходимо выслать сканы паспортов: в мессенджер или на почту
  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1205 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
6
3
1
2
1
Инга
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда попасть на экскурсию, также как и в летный поселок Сафоново.
Программа шикарная, попали во все
читать дальшеуменьшить

знаковые места. Побывали на экскурсии на подводной лодке К -21.
Могу много писать, но отдельно хочу отметить экскурсию в Музей военно-воздушный сил Северного флота, которую нам провел директор музея в Сафоново. заслуженный военный летчик Сергей Викторович Чечеров. Очень много интересной и ценной информации.
Также посетили домик Юрия Гагарина. . Здорово!
Всем желаю побывать! Спасибо, что дарите возможность!!!

Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Огромная благодарность за организацию поездки в закрытый город, «столицу» северного флота - Североморск! Огоромнейшая удача туда
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей, как в Мурманске и Североморске я ещё не встречала. Чудесный наш гид Вадим, умный,
читать дальшеуменьшить

спокойный, интеллигентный, прекрасно воспитаный, самые теплые воспоминания остались от общения с ним, экскурсовод в музеи истории города, что мы посетили в рамках экскурсии по городу, преданные своему делу люди, чуткие, неравнодушные, восторженные, про таких людей надо книги писать, директор музея Авиации, прошедший огонь и воду, охотно делящийся своими знаниями, памятью об ушедших и хранящий верность своему делу. Интересный музей подводной лодки, где в прямом смысле можно побывать в роли подводника, посмотреть в перископ, пройтись по отсекам лодки из отделения в отделение и послушать увлекательные исторические сводки. И конечно природа и виды Североморска не оставят равнодушным. Спасибо и Надежде что была постоянно на связи до экскурсии, уточняла информацию по пропускам, выезду и всем что на данный момент тревожило. Поездка и экскурсия оставили самые приятные воспоминания!

Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей,
Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей,
Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей,
Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей,
Замечательная экскурсия по городу Североморск и в первую очередь любой город это люди. Таких прекрасных людей,
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Побывали во всех знаковым местах!
Остались все довольны!
Всем рекомендуем эту экскурсию!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!+1
Чудесная экскурсия, с прекрасным гидом Анной Сергеевной, сразу видно что человек любит свой город всем сердцем и с такой любовью о нем рассказывает!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Только положительные впечатления и эмоции, команда настоящих профессионалов, всё чётко, вовремя,пунктуально.
Только положительные впечатления и эмоции, команда настоящих профессионалов, всё чётко, вовремя,пунктуально.
Только положительные впечатления и эмоции, команда настоящих профессионалов, всё чётко, вовремя,пунктуально.
Только положительные впечатления и эмоции, команда настоящих профессионалов, всё чётко, вовремя,пунктуально.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия, поездка с гидом Александром. Александр всю дорогу в Североморск и обратно без устали что то рассказывал об истории края. Возможно как бывший военный очень много дал информации
читать дальшеуменьшить

о технике которую мы видели, и не банальными фразами, а действительно интересно. Ещё понравилось что у него хорошо поставлена речь, нет затянутых пауз, слов паразитов. Сама экскурсия просто великолепна. Попасть в закрытый город, узнать много нового, посетить музеи это очень ценно.

Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все выаеркно и спланировано, мне понравилось, даже открытку отправила из Зато, угостили вкуснейшими трубачами и настройками, воьшем этого того стоило
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Съездили в закрытый город, вождение комфортное расскажчик отличный, были в музеях и на североморском Алеше, все
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «Из Мурманска - в закрытый Североморск»

Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
На катере
7 часов
31 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее морское приключение из Мурманска. Откройте для себя красоты Баренцева моря и острова Кильдин, не покидая комфорта катера
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
13 500 ₽ за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
На катере
1 час
57 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кольскому заливу на безопасном катере, чтобы увидеть Мурманск с воды и узнать его секреты
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Расписание: ежедневно в 17:30 и 19:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за человека
Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска
Пешая
На снегоступах
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска
Погулять по гранитным утёсам и разноцветной лесотундре и постоять на берегу Кольского залива
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4400 ₽ за человека
По берегам Кольского фьорда
На машине
4.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
6500 ₽ за человека