Проект экскурсии разрабатывался несколько лет, с участием исследователей и знатоков края. Гуляя по центру, вы узнаете об имперских планах и амбициях «красной» эпохи; странных годах, когда по улицам ходили британские солдаты; периоде образцового социализма и футуристической столице Арктики. Так, вы откроете пять удивительных исторических слоев Мурманска и ощутите дух времени.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Настоящее путешествие в прошлое

На прогулке вы будете использовать профессиональные беспроводные наушники и мобильный телефон (зимой — портативный видеопроектор). Для вас подготовлены аудиоматериалы — знаковые для соответствующего периода песни, звуки и шумы города; визуальные материалы — карты, макеты, архивные фотографии и другой иллюстративный материал; а также элементы интерактива. Все это создаст эффект полного присутствия и последовательно погрузит в разные этапы Мурманска.

Ключевые места посещения: памятник Николаю Чудотворцу, Мурманская областная филармония, проспект Ленина, площадь Пять Углов, атомный ледокол «Ленин» и Морской вокзал. Вы узнаете, чем жили, как думали и как проводили досуг горожане. Представите, как то или иное место выглядело или задумывалось в определенную эпоху, и сравните с тем, что существует сейчас. В результате у вас сложится яркая и понятная картина каждого периода.

Пять Мурмансков

Мурманск Имперский . История о том, как хотели построить город с имперским размахом и шиком, но не получилось.

. История о том, как хотели построить город с имперским размахом и шиком, но не получилось. Белый город, спонтанная свобода . Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги.

. Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги. Красный город . Бурлящее время колоссальных планов и уникальных районов-микровселенных. Вы проживете день обычного мурманчанина 30-х и погуляете по мурманскому Шанхаю.

. Бурлящее время колоссальных планов и уникальных районов-микровселенных. Вы проживете день обычного мурманчанина 30-х и погуляете по мурманскому Шанхаю. Образцовый социалистический город . Конструирование локальных мифов и вытачивание канонического образа Мурманска. Вы «укротесь» от бомбардировок 1942 г. и перекусите в духе начала 50-х.

. Конструирование локальных мифов и вытачивание канонического образа Мурманска. Вы «укротесь» от бомбардировок 1942 г. и перекусите в духе начала 50-х. Инновационная столица Арктики. История о том, как Мурманск снова хотят сделать городом будущего.

Совершенно новый опыт знакомства с Мурманском

Без ложной скромности стоит отметить, что проект этой экскурсии стал победителем в конкурсе грантов Министерства культуры РФ. Аналогов пока что в нашем регионе нет. А оценить аудио-визуальную прогулку уже успели как известные личности, так и жители города. Попробуйте и вы!

Организационные детали

Перед началом прогулки на вашем мобильном телефоне должен быть установлен WhatsApp, а также возможность считывать QR-коды — так вы сможете получать иллюстрации, фотографии и архивные материалы.