Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»

Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое

5
3 отзыва
Проект экскурсии разрабатывался несколько лет, с участием исследователей и знатоков края.

Гуляя по центру, вы узнаете об имперских планах и амбициях «красной» эпохи; странных годах, когда по улицам ходили британские солдаты; периоде образцового социализма и футуристической столице Арктики.

Так, вы откроете пять удивительных исторических слоев Мурманска и ощутите дух времени.
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»

Что вас ожидает

Настоящее путешествие в прошлое

На прогулке вы будете использовать профессиональные беспроводные наушники и мобильный телефон (зимой — портативный видеопроектор). Для вас подготовлены аудиоматериалы — знаковые для соответствующего периода песни, звуки и шумы города; визуальные материалы — карты, макеты, архивные фотографии и другой иллюстративный материал; а также элементы интерактива. Все это создаст эффект полного присутствия и последовательно погрузит в разные этапы Мурманска.

Ключевые места посещения: памятник Николаю Чудотворцу, Мурманская областная филармония, проспект Ленина, площадь Пять Углов, атомный ледокол «Ленин» и Морской вокзал. Вы узнаете, чем жили, как думали и как проводили досуг горожане. Представите, как то или иное место выглядело или задумывалось в определенную эпоху, и сравните с тем, что существует сейчас. В результате у вас сложится яркая и понятная картина каждого периода.

Пять Мурмансков

  • Мурманск Имперский. История о том, как хотели построить город с имперским размахом и шиком, но не получилось.
  • Белый город, спонтанная свобода. Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги.
  • Красный город. Бурлящее время колоссальных планов и уникальных районов-микровселенных. Вы проживете день обычного мурманчанина 30-х и погуляете по мурманскому Шанхаю.
  • Образцовый социалистический город. Конструирование локальных мифов и вытачивание канонического образа Мурманска. Вы «укротесь» от бомбардировок 1942 г. и перекусите в духе начала 50-х.
  • Инновационная столица Арктики. История о том, как Мурманск снова хотят сделать городом будущего.

Совершенно новый опыт знакомства с Мурманском

Без ложной скромности стоит отметить, что проект этой экскурсии стал победителем в конкурсе грантов Министерства культуры РФ. Аналогов пока что в нашем регионе нет. А оценить аудио-визуальную прогулку уже успели как известные личности, так и жители города. Попробуйте и вы.

Организационные детали

Перед началом прогулки на вашем мобильном телефоне должен быть установлен WhatsApp, а также возможность считывать QR-коды — так вы сможете получать иллюстрации, фотографии и архивные материалы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Рябиновой аллее
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Роман
Роман
Меня зовут Роман, я коренной мурманчанин, журналист и исследователь Кольского полуострова. Организатор Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», в рамках которого придумал и реализовал десятки проектов с артистами из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Фарерских островов. Последние пять лет я работаю гидом и специализируюсь на уникальных туристических продуктах для Мурманской области с использованием инновационных технологий. Каждый мой проект разрабатывался в течение нескольких лет с привлечением местных и международных экспертов — исследователей, представителей местных коренных народов, культурологов и многих других. Для меня важно создать такую экскурсию, которой до этого не было в регионе и тем самым каждый раз поднимать планку. Во все проекты я вкладываю душу и профессионализм. И поэтому я и моя команда гидов гордимся каждым из них.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
12 окт 2021
Очень теплая прогулка и вовлекающий расказ:) Экскурсия именно про погружение - Роман обеспечит это на 100%. Нам повезло начать знакомство с Мурманском на экскурсии с Романом! Советуем однозначно:)
Ирина
30 сен 2021
Экскурсия «Пять Мурмансков» необычна по своему формату - это не просто набор исторических данных, монотонно излагаемых в рамках стандартных экскурсионных программ. Эта экскурсия-целое представление, сочетающее авторский подход к ее проведению и неординарные исторические факты, подчеркивающие уникальность Мурманска, и при этом не теряющие историческую ценность для слушателя. Для города с относительно молодой историей (по сравнению с Москвой или даже Питером, это город-юнец) Роман представил такое количество интересных фактов и историй, что создалось ощущение отнюдь не столетней давности, а глубокой многовековой истории. Экскурсия погружает в разные эпохи в сопровождении музыки, стука коночных колес, канонад времён великой отечественной… Ощущение виртуальной реальности, того, что ты в центре событий тех лет, не оставляет ни на минуту на протяжении всей экскурсии. Со мной были дети-подростки- восторгу не было предела. И только фраза: эх, если бы все экскурсии были такими… Нас ждало ещё несколько сюрпризов, но я намеренно не буду их описывать, пусть их «раскроют» те счастливчики, кто пройдётся с Романом по улицам, вдохнёт воздух истории этого прекрасного города и побывает, как и мы, в пяти эпохах Мурманска!
Дина
28 сен 2021
Увлекательное погружение в историю и повседневную жизнь мурманчан пяти разных эпох. Советую и гостям города, и местным жителями, которые хотят взглянуть по-новому на родные места.

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