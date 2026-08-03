Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Проект экскурсии разрабатывался несколько лет, с участием исследователей и знатоков края.
Гуляя по центру, вы узнаете об имперских планах и амбициях «красной» эпохи; странных годах, когда по улицам ходили британские солдаты; периоде образцового социализма и футуристической столице Арктики. Так, вы откроете пять удивительных исторических слоев Мурманска и ощутите дух времени.
На прогулке вы будете использовать профессиональные беспроводные наушники и мобильный телефон (зимой — портативный видеопроектор). Для вас подготовлены аудиоматериалы — знаковые для соответствующего периода песни, звуки и шумы города; визуальные материалы — карты, макеты, архивные фотографии и другой иллюстративный материал; а также элементы интерактива. Все это создаст эффект полного присутствия и последовательно погрузит в разные этапы Мурманска.
Ключевые места посещения: памятник Николаю Чудотворцу, Мурманская областная филармония, проспект Ленина, площадь Пять Углов, атомный ледокол «Ленин» и Морской вокзал. Вы узнаете, чем жили, как думали и как проводили досуг горожане. Представите, как то или иное место выглядело или задумывалось в определенную эпоху, и сравните с тем, что существует сейчас. В результате у вас сложится яркая и понятная картина каждого периода.
Пять Мурмансков
Мурманск Имперский. История о том, как хотели построить город с имперским размахом и шиком, но не получилось.
Белый город, спонтанная свобода. Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги.
Красный город. Бурлящее время колоссальных планов и уникальных районов-микровселенных. Вы проживете день обычного мурманчанина 30-х и погуляете по мурманскому Шанхаю.
Образцовый социалистический город. Конструирование локальных мифов и вытачивание канонического образа Мурманска. Вы «укротесь» от бомбардировок 1942 г. и перекусите в духе начала 50-х.
Инновационная столица Арктики. История о том, как Мурманск снова хотят сделать городом будущего.
Совершенно новый опыт знакомства с Мурманском
Без ложной скромности стоит отметить, что проект этой экскурсии стал победителем в конкурсе грантов Министерства культуры РФ. Аналогов пока что в нашем регионе нет. А оценить аудио-визуальную прогулку уже успели как известные личности, так и жители города. Попробуйте и вы!
Организационные детали
Перед началом прогулки на вашем мобильном телефоне должен быть установлен WhatsApp, а также возможность считывать QR-коды — так вы сможете получать иллюстрации, фотографии и архивные материалы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1350 ₽
Дети до 16 лет
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рябиновой аллее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 27 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 340 туристов
Меня зовут Роман, я коренной мурманчанин, журналист и исследователь Кольского полуострова. Организатор Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», в рамках которого придумал и реализовал десятки проектов с артистами из Норвегии, Финляндии, читать дальшеуменьшить
Швеции, Дании, Исландии и Фарерских островов. Последние пять лет я работаю гидом и специализируюсь на уникальных туристических продуктах для Мурманской области с использованием инновационных технологий. Каждый мой проект разрабатывался в течение нескольких лет с привлечением местных и международных экспертов — исследователей, представителей местных коренных народов, культурологов и многих других. Для меня важно создать такую экскурсию, которой до этого не было в регионе и тем самым каждый раз поднимать планку. Во все проекты я вкладываю душу и профессионализм. И поэтому я и моя команда гидов гордимся каждым из них.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Большое спасибо за такую чудесную экскурсию! Было крайне интересно узнать все вехи становления нашего любимого города, а отличная погода была дополнительным подарком в этот день)) Обязательно буду рекомендовать знакомым, которые соберутся посетить Мурманск
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Олеся
Идея нереальная, мне очень понравилось! К восприятию через слух вопросов нет. Рекомендую друзьям и знакомым.
Чего не хватило, хотелось бы обойти город и иметь при себе распечатанную карту, чтобы понимать маршрут движения, хотелось читать дальшеуменьшить
бы у основных памятников иметь более подробную историческую справку. И было бы круто и в этой эксурсии тоже ввести функцию наведения на историческое здание и возможность увидеть его фото лет 100 назад. Вместо фотографий в телефон, мне, например, ближе вариант распечатки, чтобы ведущий просто показывал заламинированные фото, защищённые от ветра и дождя.
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Анна
Были на экскурсии «Пять Мурмансков» с подругой 24 июля 2023. Продолжительность два часа. Это необыкновенный формат. Иммерсивная экскурсия. О такой не слышали раньше, заинтересовались. Мы полностью погрузились в жизнь Мурманчан в читать дальшеуменьшить
различные эпохи. В этой экскурсии текст, пространство и время составляют единое целое. Спасибо Роману за редкую историческую информацию, подобранную с такой тщательностью и любовью к городу! Огромная благодарность за прекрасный литературный и образный язык! В последнее время его не часто встретишь! За проникновенную душевность и эмоциональность, которые позволяют не просто познакомиться с сухими фактами из истории города, а проникнуться атмосферой каждой из эпох. И за музыкальное сопровождение, которое создавало настроение! По ходу экскурсии мы бегали, танцевали, подпевали! И удивлялись сюрпризам. Если Вы первый раз в Мурманске, или Вы местный житель, в любом случае узнаете много нового, испытаете волнение, гордость и веру в будущее! Ещё раз спасибо творческой команде энтузиастов и патриотов своего края Роману, Татьяне и Ольге! Если вы любознательны, любите новое и неожиданное- то Вам сюда! Детям тоже будет очень интересно. Рекомендуем!
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М
Марина
Это невероятная авторская экскурсия, не похожая на другие. С музыкальным сопровождением, которое транслируется через наушники. Очень круто преподнесена история города. Особенно чувствуется любовь автора к своему городу, его развитию, экскурсия до слез… Еще приятно были удивлены угощением в середине маршрута! Рекомендуем!!!
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Ирина
Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия по Мурманску! Были в городе на новогодние праздники впервые - очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Анастасии!
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