Кировск и Хибины - из Мурманска

Побывать в Ботаническом саду, музее минералов и подняться на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчор
Мы отправимся в столицу Хибин и главный горный курорт Кольского полуострова.

За один день вы увидите суровую красоту Заполярья с высоты, побываете в одном из самых необычных арт-пространств региона, заглянете в мир минералов и окажетесь в сказочной атмосфере северного леса. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии

9:00–12:00 — выезд из Мурманска и переезд в Кировск. По пути вы услышите об истории Мурманской области, Хибинах и освоении Севера.

12:00–13:00 — подъём на фуникулёре на гору Айкуайвенчорр. Вы окажетесь на вершине горнолыжного курорта и увидите величественные панорамы Хибин — крупнейшего горного массива Кольского полуострова. По желанию выпьете чай или кофе в панорамном ресторане «Плато».

13:00–14:00 — шведский стол в санатории «Тирвас».

14:00–15:00 — Ботанический сад. Посетим самый северный ботанический сад в России. Вас ждёт короткая прогулка по парку, а затем — большое «тропическое» путешествие по оранжерее и знакомство с необычными растениями, переехавших в Арктику из разных уголков мира.

15:00–15:30 — музей камня в Кировске. Вы познакомитесь с минералогией Хибин, увидите редкие образцы пород и узнаете, почему регион считается сокровищницей полезных ископаемых.

15:30–16:30 — Таинственный лес. Вы окажетесь в атмосферном парке под открытым небом со световыми и звуковыми инсталляциями. Здесь северная природа превращается в сказочное пространство, наполненное волшебством художников по мотивам старинных северных легенд.

16:30–19:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Поездка проходит на «Москвиче», полноприводном «Соболе» или другом комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы:
    — посещение Ботанического сада — 800 ₽ за чел. без льгот
    — Таинственного леса — 800 ₽ за чел.
    — обед в санатории Тирвас — 950 ₽ за чел., а также перекус в кафе на вершине
    — фуникулер — от 350 ₽ за чел. в зависимости от даты
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Полярные зори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид по Мурманской области и коренной мурманчанин. Вместе с командой покажу вам самые красивые места нашего края. Мы поможем осуществить вашу мечту побывать на Крайнем севере и увидеть аврору, китов, нашумевшую Териберку и Баренцево море (начало Северного Ледовитого океана), саамскую деревню. Индивидуальный подход к каждому гостю Севера. Будем рады показать Кольский край во всей красе!

