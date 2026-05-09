Мы отправимся в столицу Хибин и главный горный курорт Кольского полуострова. За один день вы увидите суровую красоту Заполярья с высоты, побываете в одном из самых необычных арт-пространств региона, заглянете в мир минералов и окажетесь в сказочной атмосфере северного леса. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00–12:00 — выезд из Мурманска и переезд в Кировск. По пути вы услышите об истории Мурманской области, Хибинах и освоении Севера.

12:00–13:00 — подъём на фуникулёре на гору Айкуайвенчорр. Вы окажетесь на вершине горнолыжного курорта и увидите величественные панорамы Хибин — крупнейшего горного массива Кольского полуострова. По желанию выпьете чай или кофе в панорамном ресторане «Плато».

13:00–14:00 — шведский стол в санатории «Тирвас».

14:00–15:00 — Ботанический сад. Посетим самый северный ботанический сад в России. Вас ждёт короткая прогулка по парку, а затем — большое «тропическое» путешествие по оранжерее и знакомство с необычными растениями, переехавших в Арктику из разных уголков мира.

15:00–15:30 — музей камня в Кировске. Вы познакомитесь с минералогией Хибин, увидите редкие образцы пород и узнаете, почему регион считается сокровищницей полезных ископаемых.

15:30–16:30 — Таинственный лес. Вы окажетесь в атмосферном парке под открытым небом со световыми и звуковыми инсталляциями. Здесь северная природа превращается в сказочное пространство, наполненное волшебством художников по мотивам старинных северных легенд.

16:30–19:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали