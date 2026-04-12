Это не просто прогулка, а серия маленьких открытий, которые помогут составить впечатление о самом большом городе за Полярным кругом. Бот проведёт вас по Мурманску длинным путём — от центра до морского порта.
Вы увидите площадь Пяти Углов, советскую гостиницу, необычные памятники, связанные с покорением Арктики. Атомный ледокол «Ленин» — финал, который объединяет весь маршрут.
Вы увидите площадь Пяти Углов, советскую гостиницу, необычные памятники, связанные с покорением Арктики. Атомный ледокол «Ленин» — финал, который объединяет весь маршрут.
Описание квеста
По легенде квеста, вам нужно найти «Сердце Мурманска». Самостоятельно, в удобном темпе, без группы и расписания, вы прогуляетесь по центру города. Телеграм-бот будет сопровождать по маршруту, рассказывать истории и предлагать разгадать загадки, чтобы добавить интерактива и привлечь внимание к деталям.
Кому подойдёт
Квест будет интересен соло-путешественникам, которые любят изучать город самостоятельно. Также это интересный формат для семьи: можно соревноваться в догадках или разгадывать задания вместе.
Организационные детали
- После бронирования я пришлю вам ссылку на бот и промокод, который вы введёте в Телеграм-боте. После оплаты сразу же откроется доступ к квесту, вы можете пройти его в любое время
- Кодовое слово для получения доступа действует 2 месяца, а после прохождения квест остается в телефоне навсегда
- Вы сможете делать остановки на кофе, уходить в сторону от маршрута и продолжать, когда захотите — квест подстроится под ваш ритм
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Квеста на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я создаю интерактивные квест-прогулки, которые проходят в Телеграм-боте. Вы можете пройти маршрут самостоятельно, в удобное для вас время и в собственном темпе, без необходимости встречи с гидом. Всё, что нужно
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Для знакомства с городом - замечательный формат. Вопросы заставляют подумать и направляют внимание на интересные детали. В конце квеста получилось проникнуться городом.
Удобно сделаны ссылки на точки на карте, легко было ориентироваться.
Желаю успехов и новых маршрутов!
Удобно сделаны ссылки на точки на карте, легко было ориентироваться.
Желаю успехов и новых маршрутов!
Мария
Ответ организатора:
Ольга, от всей души благодарю за отзыв и фотографии!)
Очень приятно, что квест помог прочувствовать атмосферу города. Буду стремиться создавать еще больше таких маршрутов.
Очень приятно, что квест помог прочувствовать атмосферу города. Буду стремиться создавать еще больше таких маршрутов.
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Ю
Все отлично. Погуляли по центру города, все локации посмотрели. Спасибо
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Супер идея сделать квест-знакомство с городом! Нам очень понравилось, очень увлекательно как для взрослых, так и для дочери)Она взяла все в свои руки, и повела нас как экскурсовод, мы посмотрели
Мария
Ответ организатора:
Евгения, огромное спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв. Мотивируете на разработку новых маршрутов.
Рада, что оценили формат экскурсии: и дети с удовольствием включаются, и взрослые не скучают - это замечательно!)
Рада, что оценили формат экскурсии: и дети с удовольствием включаются, и взрослые не скучают - это замечательно!)
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Ю
Квест неплохой, но нуждается в доработке. Часто непонятно было, куда идти дальше, мы раз 5-6 спрашивали местных жителей, чтобы не терять каждый раз несколько минут на попытку сориентироваться по Яндекс карте, куда идти. Возможно, нужно говорить каждый раз, по какой улице идти. Или не знаю, как это лучше делать:).
Сам материал изложен хорошо.
Сам материал изложен хорошо.
Мария
Ответ организатора:
Юлия, благодарю за отзыв и ваши впечатления!
Замечание про ориентацию на маршруте приняла к сведению. Добавила в квест более подробное описание маршрута от точки к точке.
Спасибо, что помогаете сделать квест лучше!)
Замечание про ориентацию на маршруте приняла к сведению. Добавила в квест более подробное описание маршрута от точки к точке.
Спасибо, что помогаете сделать квест лучше!)
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Входит в следующие категории Мурманска
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