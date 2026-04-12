Это не просто прогулка, а серия маленьких открытий, которые помогут составить впечатление о самом большом городе за Полярным кругом. Бот проведёт вас по Мурманску длинным путём — от центра до морского порта. Вы увидите площадь Пяти Углов, советскую гостиницу, необычные памятники, связанные с покорением Арктики. Атомный ледокол «Ленин» — финал, который объединяет весь маршрут.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

По легенде квеста, вам нужно найти «Сердце Мурманска». Самостоятельно, в удобном темпе, без группы и расписания, вы прогуляетесь по центру города. Телеграм-бот будет сопровождать по маршруту, рассказывать истории и предлагать разгадать загадки, чтобы добавить интерактива и привлечь внимание к деталям.

Кому подойдёт

Квест будет интересен соло-путешественникам, которые любят изучать город самостоятельно. Также это интересный формат для семьи: можно соревноваться в догадках или разгадывать задания вместе.

Организационные детали