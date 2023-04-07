Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера

Ловозерские тундры

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Ответы на вопросы
На авто и пешком мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков.

Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото.
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Ближайшие даты:
17
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Описание

На авто и пешком мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков. Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото.
Из Мурманска мы возьмем курс на поселок Ревда, дорога до него займет около двух часов. Заглянем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры
Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине. По пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа — от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Снизу оценим отвесные 200-метровые стены горных цирков Раслака. Виды - просто фантастика!
а половине подъема мы остановимся, чтобы полюбоваться вершинами Хибинских гор вдалеке. Затем доберемся до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на достаточно плоской поверхности горы (такие называют жандармами). Следующая остановка — западный обрыв у перевала Геологов, где можно постоять на краю отвесной скалы, где расстилается панорама Умбозера и Хибин. На восточной части перевала Геологов вас ждут еще более крутые горные стены.
Наконец, на вершине Кедыкварпахк мы взглянем на легендарное Сейдозеро и сделаем привал с чаем и выпечкой. Попутно Мы расскажем о хрониках поселка Ревда, о руднике Карнасурт, геологическом богатстве края и экспедициях. Поговорим и о том, почему Ловозерские тундры столь значимы для Саамов. И конечно, мы обратим внимание на камни и следы прохождения ледника — они делают эти места еще более таинственными.

Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Чай и легкий перекус
Место начала и завершения?
Площадь 5 углов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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