На авто и пешком мы поднимемся на вершины Ловозерских тундр, где вас ждут круговые панорамы и отвесные стены горных цирков. Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото.

Из Мурманска мы возьмем курс на поселок Ревда, дорога до него займет около двух часов. Заглянем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры

Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине. По пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа — от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Снизу оценим отвесные 200-метровые стены горных цирков Раслака. Виды - просто фантастика!

а половине подъема мы остановимся, чтобы полюбоваться вершинами Хибинских гор вдалеке. Затем доберемся до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на достаточно плоской поверхности горы (такие называют жандармами). Следующая остановка — западный обрыв у перевала Геологов, где можно постоять на краю отвесной скалы, где расстилается панорама Умбозера и Хибин. На восточной части перевала Геологов вас ждут еще более крутые горные стены.

Наконец, на вершине Кедыкварпахк мы взглянем на легендарное Сейдозеро и сделаем привал с чаем и выпечкой. Попутно Мы расскажем о хрониках поселка Ревда, о руднике Карнасурт, геологическом богатстве края и экспедициях. Поговорим и о том, почему Ловозерские тундры столь значимы для Саамов. И конечно, мы обратим внимание на камни и следы прохождения ледника — они делают эти места еще более таинственными.