Мы отвезём вас в Териберку, где местные вылавливают свежие морепродукты. Покажем вам Баренцево море и познакомим с его обитателями. Расскажем о полезных свойствах морских ежей, гребешков и ламинарии. И конечно, накормим вкусным морским обедом.
Описание экскурсии
- Популярные достопримечательности Териберки. На прогулке вдоль побережья мы увидим песчаный пляж, огромные качели, трон, рыболовное судно и скелет кита из фильма «Левиафан»
- Кладбище заброшенных кораблей. Вы окажетесь в месте, где остановилось время
- Дегустация морепродуктов. Попробуете морских ежей и гребешки
- Природный парк «Териберка». Увидите водопад и пляж драконьих яиц
Мы поговорим об истории Териберки, рыболовной деятельности, Баренцевом море и продуктах, которыми оно кормит местных жителей и гостей края.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит дегустация: порция гребешка и морского ежа
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus или другой аналогичной модели
- Расстояние до Териберки — 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2 часов. На маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
- Время выезда может незначительно корректироваться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно, 880 ₽ за чел. для иностранных граждан
- Обед в ресторане
- В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада и каменного пляжа — 1500 ₽ за чел.
Обратите внимание: в предпраздничные и праздничные дни размер группы может быть увеличен до 18 человек максимум. В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1197 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Снежана
18 июн 2025
Прекрасная поездка! Всем рекомендую
С
Светлана
23 мая 2025
Хочу выразить благодарность за знакомство с Кольским полуостровом в целом и с Териберкой в частности. Я давно хотела попасть на этот край земли. Всех он манит Левиафаном, меня же тишиной
А
Антон
27 апр 2025
Весьма интересная идея! Забрали прям от отеля на комфортном авто с музыкой. Спасибо Павлу за знание маршрута и свой оптимизм. Этот тур подарит реальные ощущения об Арктике!
