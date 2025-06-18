читать дальше

и дикой природой, которую ещё не испахабил человек. Для себя поняла, что сюда непременно вернусь.

Что точно надо сделать всем, кто сюда планирует, это запланировать с кем ехать. Предложений в сети сейчас больше, чем очень много и у всех примерно один и тот же маршрут, но изюминка, наверное, есть у каждого. Хочу поделиться своими мыслями/эмоциями на эту тему. Т. к. я ехала одним днём (ночью прилетела/день гуляю/ночью улетаю) какую-то мега дорогую частную ознакомительную экскурсию не хотелось. Поэтому я выбрала обзорную в мини группе. Первое впечатление: не очень приветливый организатор. Вроде и отвечал на вопросы, но как-то только наполовину, поэтому я поехала слегка неподготовленная. Накануне со мной связался гид, который более конкретно изложил что, зачем и почему, но было уже поздно, т. к. я была в аэропорту. Но это не омрачило ни моей оценки, ни впечатлений от поездки. Сергею отдельная благодарность за заботу) т. к. учел мою небольшую морскую болезнь при поездке на автотранспортном средстве. Забрали с отеля, что очень порадовало человека, который не ориентируется в городе. По дороге Сергей нам рассказал о Кольском полуострове, о Мурманске и, конечно, о Териберке. Также отмечу, что гид не гнал по программе, а спокойно останавливался по дороге, чтоб показать нам дополнительные бонусы к программе) Больше всего я впечатлилась парком. Гигантская территория с красивейшими видами: и водопад, и море))) и нестандартные маршруты нашего гида не по деревянным дощечкам. Я наползалась по "бездорожью" вдоволь. Довольная, как маленький ребенок. Ещё я очень рада, что попала в не сезон. Народа нет, всё свободно и можно послушать тишину))) Да, в Териберке всё высосано из пальца: и свалка кораблей, и деревянный трон, и качели, и искусственный кошалот… Но насколько ж там хорошо!!! Очень жалко оленей в типа этнопарке… Они вечно сидят в загоне и единственная радость - ягель от туристов. Однозначно ехать сюда стоит. На многое рассчитывать не рекомендую, просто напитаться атмосферой. Ребята молодцы! Спасибо;)