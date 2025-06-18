Мои заказы

Териберка: ценные дары Баренцева моря

Оказаться на краю земли и попробовать северные деликатесы
Мы отвезём вас в Териберку, где местные вылавливают свежие морепродукты. Покажем вам Баренцево море и познакомим с его обитателями. Расскажем о полезных свойствах морских ежей, гребешков и ламинарии. И конечно, накормим вкусным морским обедом.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Популярные достопримечательности Териберки. На прогулке вдоль побережья мы увидим песчаный пляж, огромные качели, трон, рыболовное судно и скелет кита из фильма «Левиафан»
  • Кладбище заброшенных кораблей. Вы окажетесь в месте, где остановилось время
  • Дегустация морепродуктов. Попробуете морских ежей и гребешки
  • Природный парк «Териберка». Увидите водопад и пляж драконьих яиц

Мы поговорим об истории Териберки, рыболовной деятельности, Баренцевом море и продуктах, которыми оно кормит местных жителей и гостей края.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит дегустация: порция гребешка и морского ежа
  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus или другой аналогичной модели
  • Расстояние до Териберки — 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2 часов. На маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
  • Время выезда может незначительно корректироваться
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно, 880 ₽ за чел. для иностранных граждан
  • Обед в ресторане
  • В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада и каменного пляжа — 1500 ₽ за чел.

Обратите внимание: в предпраздничные и праздничные дни размер группы может быть увеличен до 18 человек максимум. В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1197 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Снежана
18 июн 2025
Прекрасная поездка! Всем рекомендую
Прекрасная поездка! Всем рекомендую
С
Светлана
23 мая 2025
Хочу выразить благодарность за знакомство с Кольским полуостровом в целом и с Териберкой в частности. Я давно хотела попасть на этот край земли. Всех он манит Левиафаном, меня же тишиной
читать дальше

и дикой природой, которую ещё не испахабил человек. Для себя поняла, что сюда непременно вернусь.
Что точно надо сделать всем, кто сюда планирует, это запланировать с кем ехать. Предложений в сети сейчас больше, чем очень много и у всех примерно один и тот же маршрут, но изюминка, наверное, есть у каждого. Хочу поделиться своими мыслями/эмоциями на эту тему. Т. к. я ехала одним днём (ночью прилетела/день гуляю/ночью улетаю) какую-то мега дорогую частную ознакомительную экскурсию не хотелось. Поэтому я выбрала обзорную в мини группе. Первое впечатление: не очень приветливый организатор. Вроде и отвечал на вопросы, но как-то только наполовину, поэтому я поехала слегка неподготовленная. Накануне со мной связался гид, который более конкретно изложил что, зачем и почему, но было уже поздно, т. к. я была в аэропорту. Но это не омрачило ни моей оценки, ни впечатлений от поездки. Сергею отдельная благодарность за заботу) т. к. учел мою небольшую морскую болезнь при поездке на автотранспортном средстве. Забрали с отеля, что очень порадовало человека, который не ориентируется в городе. По дороге Сергей нам рассказал о Кольском полуострове, о Мурманске и, конечно, о Териберке. Также отмечу, что гид не гнал по программе, а спокойно останавливался по дороге, чтоб показать нам дополнительные бонусы к программе) Больше всего я впечатлилась парком. Гигантская территория с красивейшими видами: и водопад, и море))) и нестандартные маршруты нашего гида не по деревянным дощечкам. Я наползалась по "бездорожью" вдоволь. Довольная, как маленький ребенок. Ещё я очень рада, что попала в не сезон. Народа нет, всё свободно и можно послушать тишину))) Да, в Териберке всё высосано из пальца: и свалка кораблей, и деревянный трон, и качели, и искусственный кошалот… Но насколько ж там хорошо!!! Очень жалко оленей в типа этнопарке… Они вечно сидят в загоне и единственная радость - ягель от туристов. Однозначно ехать сюда стоит. На многое рассчитывать не рекомендую, просто напитаться атмосферой. Ребята молодцы! Спасибо;)

А
Антон
27 апр 2025
Весьма интересная идея! Забрали прям от отеля на комфортном авто с музыкой. Спасибо Павлу за знание маршрута и свой оптимизм. Этот тур подарит реальные ощущения об Арктике!

Входит в следующие категории Мурманска

