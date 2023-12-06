Столица Заполярья знаменита своей северной красотой. Но не менее богата и история города. Она наполнена яркими событиями и тяжелыми трагедиями. Вместе с нами вы познакомитесь с фортпостом Арктики.
Увидите его знаменитые памятники и «дедушку ледокольного флота», узнаете о восстановлении города после Великой отечественной войны, насладитесь видами со смотровой площадки.
Увидите его знаменитые памятники и «дедушку ледокольного флота», узнаете о восстановлении города после Великой отечественной войны, насладитесь видами со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Пять углов
- Памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота»
- Памятник «Ждущая»
- Ледокол «Ленин»
- Памятник жертвам интервенции
- Храм Спас-на-водах
- Памятник «Алеша»
Описание
По следам военной истории МурманскаУзнайте о жизни портового города в его памятниках, событиях и народности! Город Мурманск невозможно представить без военной составляющей в его истории. Мы расскажем, насколько сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне и на каком месте находился по разрушениям. Посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота», памятник «Алеша» и многие другие достопримечательности. Послушаете о ключевых событиях в судьбе города, его становления, о коренном населении и о современных потомках. Особая морская атмосфера города всегда была, есть и будет, и вы ее почувствуете, увидев самый маленький памятник «Морской волк», памятник трески. Узнаете, кто же это – «дедушка ледокольного флота». Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс. Важная информация • Маршрутов несколько, поэтому согласовывается наиболее интересный для вас.
- Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, погода на Севере очень изменчива вне зависимости от сезона года.
- В группе только ваша компания, без подсадки сторонних людей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гидом
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Экскурсия на ледоколе «Ленин»
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. МурманскЗавершение: Обратно доставим в место вашего проживания (в черте Мурманска бесплатно)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Маршрутов несколько, поэтому согласовывается наиболее интересный для вас.
- Заберем вас в месте вашего проживания или местонахождении и доставим обратно (в пределах Мурманска бесплатно).
- Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, погода на Севере очень изменчива вне зависимости от сезона года.
- В группе только одна компания, без подсадки сторонних людей.
- Экскурсию проводит один из гидов нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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