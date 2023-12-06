Мурманск - форпост Арктики

Индивидуальная экскурсия в Мурманске
Столица Заполярья знаменита своей северной красотой. Но не менее богата и история города. Она наполнена яркими событиями и тяжелыми трагедиями. Вместе с нами вы познакомитесь с фортпостом Арктики.

Увидите его знаменитые памятники и «дедушку ледокольного флота», узнаете о восстановлении города после Великой отечественной войны, насладитесь видами со смотровой площадки.
Мурманск - форпост Арктики
Мурманск - форпост Арктики
Мурманск - форпост Арктики
Мурманск - форпост Арктики
Мурманск - форпост Арктики
Мурманск - форпост Арктики
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
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9
дек
10
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Пять углов
  • Памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота»
  • Памятник «Ждущая»
  • Ледокол «Ленин»
  • Памятник жертвам интервенции
  • Храм Спас-на-водах
  • Памятник «Алеша»

Описание

По следам военной истории Мурманска

Узнайте о жизни портового города в его памятниках, событиях и народности! Город Мурманск невозможно представить без военной составляющей в его истории. Мы расскажем, насколько сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне и на каком месте находился по разрушениям. Посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота», памятник «Алеша» и многие другие достопримечательности. Послушаете о ключевых событиях в судьбе города, его становления, о коренном населении и о современных потомках. Особая морская атмосфера города всегда была, есть и будет, и вы ее почувствуете, увидев самый маленький памятник «Морской волк», памятник трески. Узнаете, кто же это – «дедушка ледокольного флота». Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс. Важная информация • Маршрутов несколько, поэтому согласовывается наиболее интересный для вас.
  • Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, погода на Севере очень изменчива вне зависимости от сезона года.
  • В группе только ваша компания, без подсадки сторонних людей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гидом
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Экскурсия на ледоколе «Ленин»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманск
Завершение: Обратно доставим в место вашего проживания (в черте Мурманска бесплатно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрутов несколько, поэтому согласовывается наиболее интересный для вас.
  • Заберем вас в месте вашего проживания или местонахождении и доставим обратно (в пределах Мурманска бесплатно).
  • Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, погода на Севере очень изменчива вне зависимости от сезона года.
  • В группе только одна компания, без подсадки сторонних людей.
  • Экскурсию проводит один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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