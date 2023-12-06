По следам военной истории Мурманска

Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, погода на Севере очень изменчива вне зависимости от сезона года.

В группе только ваша компания, без подсадки сторонних людей.

Узнайте о жизни портового города в его памятниках, событиях и народности! Город Мурманск невозможно представить без военной составляющей в его истории. Мы расскажем, насколько сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне и на каком месте находился по разрушениям. Посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота», памятник «Алеша» и многие другие достопримечательности. Послушаете о ключевых событиях в судьбе города, его становления, о коренном населении и о современных потомках. Особая морская атмосфера города всегда была, есть и будет, и вы ее почувствуете, увидев самый маленький памятник «Морской волк», памятник трески. Узнаете, кто же это – «дедушка ледокольного флота». Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс. Важная информация • Маршрутов несколько, поэтому согласовывается наиболее интересный для вас.