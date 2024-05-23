1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 мая 2024Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
- ААнна3 мая 2024Понравился экскурсовод Владимир!
- ННаталия12 марта 2024Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
- ЛЛариса3 марта 2024Почти все увидела, что хотела.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Церковь Спас-на-водах»
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