Церковь Спас-на-водах – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Спас-на-водах» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
4 000 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Церковь Спас-на-водах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мурманск - город воинской славы
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  3. Мурманск - форпост Арктики
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  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Церковь Спас-на-водах" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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