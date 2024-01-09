Памятник жертвам интервенции – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник жертвам интервенции» в Мурманске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 12:00
14 июня в 12:00
от 4 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    9 января 2024
    Знакомство с Мурманском
    Очень интересная почти индивидуальная экскурсия на машине (нас было трое). Увидели главные достопримечательности города, поднимались на множество обзорных площадок с
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    красивыми видами Мурманска, поели морских ежей и гребешков. Очень рекомендую гида Алексея, не нудно и с юмором рассказал много интересного про Мурманск.

  • Т
    Тамара
    25 декабря 2023
    Знакомство с Мурманском
    Обзорная экскурсия была классной, познавательной, большое спасибо экскурсоводу Сергею П., за посещение красивых мест,узнали историю о самом городе, что происходило
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    в военное время, о мемориале подлодки Курск, почесали за ушком знаменитого кота Семена, посетили памятник Алеши, увидели памятник Ждущей, а какая панорама самого города, с красивейшим солнечным заревом, неописуемый восторг. Хочется еще приехать, но уже в другое время года, и продолжить удивляться красотами Арктики.

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
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    интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.

  • И
    Инна
    27 февраля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник жертвам интервенции»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
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  3. Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник жертвам интервенции" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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