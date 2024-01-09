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в военное время, о мемориале подлодки Курск, почесали за ушком знаменитого кота Семена, посетили памятник Алеши, увидели памятник Ждущей, а какая панорама самого города, с красивейшим солнечным заревом, неописуемый восторг. Хочется еще приехать, но уже в другое время года, и продолжить удивляться красотами Арктики.