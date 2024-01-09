1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 12:00
14 июня в 12:00
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина9 января 2024Знакомство с МурманскомОчень интересная почти индивидуальная экскурсия на машине (нас было трое). Увидели главные достопримечательности города, поднимались на множество обзорных площадок с
- ТТамара25 декабря 2023Знакомство с МурманскомОбзорная экскурсия была классной, познавательной, большое спасибо экскурсоводу Сергею П., за посещение красивых мест,узнали историю о самом городе, что происходило
- ТТатьяна22 июля 2023Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
- ИИнна27 февраля 2023Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник жертвам интервенции»
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