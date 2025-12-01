Мои заказы

Памятник «Стойкости и мужеству мурманчан» – экскурсии в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник «Стойкости и мужеству мурманчан»» в Мурманске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
На машине
3.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из аэропорта Мурманска
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мурманск - первая встреча
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурманск - первая встреча
Познакомьтесь с Мурманском в комфортной обстановке! Увидите памятники, порт и ледокол Ленин, а также узнаете историю жизни за полярным кругом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском, его памятниками и легендами. Узнайте, как город сохранил свой шарм, несмотря на отсутствие старинной архитектуры
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
3000 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 декабря 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    1 декабря Александр встретил нас с аэропорту и провёл обзорную экскурсию по Мурманску. Всё было очень круто. Александр рассказал нам
    читать дальше

    об истории основания Мурманска, о подвиге мурманчан в годы ВОВ, о современном Мурманске. Всё было очень интересно. Спасибо огромное за Ваш труд.

    1 декабря Александр встретил нас с аэропорту и провёл обзорную экскурсию по Мурманску. Всё было очень круто. Александр рассказал нам об истории основания Мурманска, о подвиге мурманчан в годы ВОВ, о современном Мурманске. Всё было очень интересно. Спасибо огромное за Ваш труд.
  • И
    Ирина
    19 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Прекрасно организованная экскурсия. Очень важно первое впечатление от города. Максим - прекрасный рассказчик, сумел передать нам свою любовь к Мурманску и гордость за его историю и достижения.
    Большое спасибо.
    Обязательно всем рекомендуем.
    Прекрасно организованная экскурсия. Очень важно первое впечатление от города. Максим - прекрасный рассказчик, сумел передать нам
  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    С нами был гид Михаил, все прошло просто отлично, с юмором и знанием дела Михаил рассказал про основные достопримечательности, рестораны
    читать дальше

    и кафе. А еще накормил нас с самолета местным деликатесом - трубачом, морковными кексами, грибочками. . ммм! Еще раз привет и благодарности заботливой супруге Нине! От всей души рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Экскурсия была потрясающая! Очень удобно встретили в аэропорте, потом экскурсия и доставили до гостиницы.
    Программа достаточно насыщенная, все что можно было
    читать дальше

    посмотреть в городе за несколько часов, все посмотрели. Гид интересно рассказывает, думаю будет даже ребенку интересно слушать. Машина комфортная. В целом, все супер 😊

  • М
    Марина
    28 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия. Очень удобно с утреннего рейса, что забирают из аэропорта. И катают до заселения.
    Хорошая экскурсия. Очень удобно с утреннего рейса, что забирают из аэропорта. И катают до заселения.
  • О
    Оксана
    18 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Очень удачный вариант экскурсии, тебя встречают как дорогого гостя))))показывают город, можно сориентироваться на местности, запланировать локации для следующих прогулок, я
    читать дальше

    была в Мурманске первый раз, ты сразу окунаешься в атмосферу города, его историю, я знаю, что многие считают Мурманск серым, портовым городом, это потому что не были на этой экскурсии, Мурманск- город герой, с интереснейшей историей! За экскурсию спасибо гиду Даниилу! Смело рекомендую!

    Очень удачный вариант экскурсии, тебя встречают как дорогого гостя))))показывают город, можно сориентироваться на местности, запланировать локации для следующих прогулок, я была в Мурманске первый раз, ты сразу окунаешься в атмосферу города, его историю, я знаю, что многие считают Мурманск серым, портовым городом, это потому что не были на этой экскурсии, Мурманск- город герой, с интереснейшей историей! За экскурсию спасибо гиду Даниилу! Смело рекомендую!
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Поехать на данную экскурсию прямо из аэропорта было лучшим решением! Нас сопровождал гид Даниил, очень эрудированный, интеллигентный и тактичный человек.
    читать дальше

    Обо всем рассказал так, что было интересно взрослым и детям, показал основные локации, дал советы по пребыванию в Мурманске, главное, не смотрел на часы и не торопил. В итоге получили отличный задел на следующие дни, большое спасибо Даниилу!

    Поехать на данную экскурсию прямо из аэропорта было лучшим решением! Нас сопровождал гид Даниил, очень эрудированный, интеллигентный и тактичный человек. Обо всем рассказал так, что было интересно взрослым и детям, показал основные локации, дал советы по пребыванию в Мурманске, главное, не смотрел на часы и не торопил. В итоге получили отличный задел на следующие дни, большое спасибо Даниилу!
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Написала запрос на трансфер +экскурсия,со мной немедленно связались,все проговорили. Замечательный,образованный гид Анна встретила в аэропорту строго вовремя,как и договаривались. Приехала
    читать дальше

    на чистой машине,что тоже важно. Вела машину аккуратно,не спеша. По пути рассказывала много интересного,завозила на смотровые площадки,к памятникам и в различные интересные локации. Время пролетело незаметно,ощущение осталось,что мы просто гуляли с хорошей знакомой. За несколько часов мы успели почувствовать и полюбить город. Советуем начинать познавать Мурманск именно с прогулки с Анной.

    Написала запрос на трансфер +экскурсия,со мной немедленно связались,все проговорили. Замечательный,образованный гид Анна встретила в аэропорту строго
  • Е
    Евгений
    4 июля 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Такое впечатление, что побывали не на экскурсии, а в гостях у друзей: интересные рассказы, вкусное угощение, всё комфортно и удобно! Мише огромное спасибо за проведенное время и полученные впечатления!
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Даниил, благодарим за отличную познавательную экскурсию по Мурманску! Вы влюбили нас в город!
    Красивые фото и незабываемые виды основных локаций.
    Очень удобный формат трансфера+экскурсии.
    Рекомендую. Не пожалеете!
    Даниил, благодарим за отличную познавательную экскурсию по Мурманску! Вы влюбили нас в город!
Красивые фото и незабываемые виды основных локаций.
Очень удобный формат трансфера+экскурсии.
Рекомендую. Не пожалеете!
  • V
    Valeriya
    15 июня 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    У нас был гид Даниил. Встретил в аэропорту вовремя, все ок. Довольно удобный формат сразу отправиться кататься по городу, а потом уже в отель. По всем основным достопримечательностям прокатились и даже чуть больше. Спасибо
    У нас был гид Даниил. Встретил в аэропорту вовремя, все ок. Довольно удобный формат сразу отправиться кататься по городу, а потом уже в отель. По всем основным достопримечательностям прокатились и даже чуть больше. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Выражаю благодарность Надежде за прекрасно проведенную экскурсию. Все замечательно. Очень удобно, рекомендую. Сразу в аэропорту началась наша обзорная экскурсия, посмотрели все достопримечательности Мурманска.
  • С
    Сергей
    2 июня 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Александр-отличный экскурсовод. В аэропорту встретил вовремя. Чётко и увлекательно рассказывал о Мурманске согласно программы, дополняя интересными деталями. Очень внимательный, тактичный. С ним время на экскурсии прошло комфортно и незаметно, во время которого остались только тёплые, положительные впечатления!
  • Н
    Надежда
    27 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Очень гостеприимный гид! Много интересных локаций, информации. Прогулка была насыщенной и комфортной.
    Спасибо!
    Очень гостеприимный гид! Много интересных локаций, информации. Прогулка была насыщенной и комфортной.
Спасибо!
  • А
    Анна
    21 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Все было отлично! Экскурсию по основным достопримечательностям Мурманска Александр превратил в очень интересную, познавательную и приятную прогулку, время за общением пролетело незаметно.
  • Н
    Наталья
    8 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия и прекрасная идея встретить гостей в аэропорту и сразу показать город! Александр очень грамотно выстроил поездку, показал нам
    читать дальше

    все самое лучшее в городе. Мы очень много узнали об истории Мурманска и о настоящей жизни города. Огромное спасибо! Всем рекомендую))

  • Ф
    Фирсова
    5 мая 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана
    читать дальше

    историей своего города и края интересуется, читает дополнительную литературу. Рассказать все в рамках двух часов, конечно, невозможно. Рекомендую несколько экскурсий от этого гида, чтобы сложилось полное представление о городе.

  • Ж
    Жан
    3 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Душевный человек и отлиный гид. Большое спасибо за тур! Было превосходно! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    2 апреля 2025
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Спасибо большое Александру за прекрасную экскурсию, и прекрасно построенное первое впечатление о городе Мурманск, без спешки провез по очень красивым
    читать дальше

    и интересным местам, содержательно рассказал о истории города, его настоящем и планах на будущее, после чего доставил до места проживания в кратчайшие сроки!

  • Л
    Лоцманова
    24 февраля 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Отличная экскурсия!

