Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из аэропорта Мурманска
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурманск - первая встреча
Познакомьтесь с Мурманском в комфортной обстановке! Увидите памятники, порт и ледокол Ленин, а также узнаете историю жизни за полярным кругом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском, его памятниками и легендами. Узнайте, как город сохранил свой шарм, несмотря на отсутствие старинной архитектуры
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила1 декабря 20251 декабря Александр встретил нас с аэропорту и провёл обзорную экскурсию по Мурманску. Всё было очень круто. Александр рассказал нам
- ИИрина19 ноября 2025Прекрасно организованная экскурсия. Очень важно первое впечатление от города. Максим - прекрасный рассказчик, сумел передать нам свою любовь к Мурманску и гордость за его историю и достижения.
Большое спасибо.
Обязательно всем рекомендуем.
- ННаталья26 октября 2025С нами был гид Михаил, все прошло просто отлично, с юмором и знанием дела Михаил рассказал про основные достопримечательности, рестораны
- ННаталья10 сентября 2025Экскурсия была потрясающая! Очень удобно встретили в аэропорте, потом экскурсия и доставили до гостиницы.
Программа достаточно насыщенная, все что можно было
- ММарина28 августа 2025Хорошая экскурсия. Очень удобно с утреннего рейса, что забирают из аэропорта. И катают до заселения.
- ООксана18 августа 2025Очень удачный вариант экскурсии, тебя встречают как дорогого гостя))))показывают город, можно сориентироваться на местности, запланировать локации для следующих прогулок, я
- ММария11 августа 2025Поехать на данную экскурсию прямо из аэропорта было лучшим решением! Нас сопровождал гид Даниил, очень эрудированный, интеллигентный и тактичный человек.
- ТТатьяна8 августа 2025Написала запрос на трансфер +экскурсия,со мной немедленно связались,все проговорили. Замечательный,образованный гид Анна встретила в аэропорту строго вовремя,как и договаривались. Приехала
- ЕЕвгений4 июля 2025Такое впечатление, что побывали не на экскурсии, а в гостях у друзей: интересные рассказы, вкусное угощение, всё комфортно и удобно! Мише огромное спасибо за проведенное время и полученные впечатления!
- ЕЕкатерина17 июня 2025Даниил, благодарим за отличную познавательную экскурсию по Мурманску! Вы влюбили нас в город!
Красивые фото и незабываемые виды основных локаций.
Очень удобный формат трансфера+экскурсии.
Рекомендую. Не пожалеете!
- VValeriya15 июня 2025У нас был гид Даниил. Встретил в аэропорту вовремя, все ок. Довольно удобный формат сразу отправиться кататься по городу, а потом уже в отель. По всем основным достопримечательностям прокатились и даже чуть больше. Спасибо
- ТТатьяна10 июня 2025Выражаю благодарность Надежде за прекрасно проведенную экскурсию. Все замечательно. Очень удобно, рекомендую. Сразу в аэропорту началась наша обзорная экскурсия, посмотрели все достопримечательности Мурманска.
- ССергей2 июня 2025Александр-отличный экскурсовод. В аэропорту встретил вовремя. Чётко и увлекательно рассказывал о Мурманске согласно программы, дополняя интересными деталями. Очень внимательный, тактичный. С ним время на экскурсии прошло комфортно и незаметно, во время которого остались только тёплые, положительные впечатления!
- ННадежда27 мая 2025Очень гостеприимный гид! Много интересных локаций, информации. Прогулка была насыщенной и комфортной.
Спасибо!
- ААнна21 мая 2025Все было отлично! Экскурсию по основным достопримечательностям Мурманска Александр превратил в очень интересную, познавательную и приятную прогулку, время за общением пролетело незаметно.
- ННаталья8 мая 2025Отличная экскурсия и прекрасная идея встретить гостей в аэропорту и сразу показать город! Александр очень грамотно выстроил поездку, показал нам
- ФФирсова5 мая 2025Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана
- ЖЖан3 мая 2025Душевный человек и отлиный гид. Большое спасибо за тур! Было превосходно! Всем рекомендую!
- ООльга2 апреля 2025Спасибо большое Александру за прекрасную экскурсию, и прекрасно построенное первое впечатление о городе Мурманск, без спешки провез по очень красивым
- ЛЛоцманова24 февраля 2025Отличная экскурсия!
