Л Людмила Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше об истории основания Мурманска, о подвиге мурманчан в годы ВОВ, о современном Мурманске. Всё было очень интересно. Спасибо огромное за Ваш труд. 1 декабря Александр встретил нас с аэропорту и провёл обзорную экскурсию по Мурманску. Всё было очень круто. Александр рассказал нам

И Ирина Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Прекрасно организованная экскурсия. Очень важно первое впечатление от города. Максим - прекрасный рассказчик, сумел передать нам свою любовь к Мурманску и гордость за его историю и достижения.

Большое спасибо.

Обязательно всем рекомендуем.

Н Наталья Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше и кафе. А еще накормил нас с самолета местным деликатесом - трубачом, морковными кексами, грибочками. . ммм! Еще раз привет и благодарности заботливой супруге Нине! От всей души рекомендуем! С нами был гид Михаил, все прошло просто отлично, с юмором и знанием дела Михаил рассказал про основные достопримечательности, рестораны

Н Наталья Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия

Программа достаточно насыщенная, все что можно было читать дальше посмотреть в городе за несколько часов, все посмотрели. Гид интересно рассказывает, думаю будет даже ребенку интересно слушать. Машина комфортная. В целом, все супер 😊 Экскурсия была потрясающая! Очень удобно встретили в аэропорте, потом экскурсия и доставили до гостиницы.Программа достаточно насыщенная, все что можно было

М Марина Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Хорошая экскурсия. Очень удобно с утреннего рейса, что забирают из аэропорта. И катают до заселения.

О Оксана Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше была в Мурманске первый раз, ты сразу окунаешься в атмосферу города, его историю, я знаю, что многие считают Мурманск серым, портовым городом, это потому что не были на этой экскурсии, Мурманск- город герой, с интереснейшей историей! За экскурсию спасибо гиду Даниилу! Смело рекомендую! Очень удачный вариант экскурсии, тебя встречают как дорогого гостя))))показывают город, можно сориентироваться на местности, запланировать локации для следующих прогулок, я

М Мария Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше Обо всем рассказал так, что было интересно взрослым и детям, показал основные локации, дал советы по пребыванию в Мурманске, главное, не смотрел на часы и не торопил. В итоге получили отличный задел на следующие дни, большое спасибо Даниилу! Поехать на данную экскурсию прямо из аэропорта было лучшим решением! Нас сопровождал гид Даниил, очень эрудированный, интеллигентный и тактичный человек.

Т Татьяна Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше на чистой машине,что тоже важно. Вела машину аккуратно,не спеша. По пути рассказывала много интересного,завозила на смотровые площадки,к памятникам и в различные интересные локации. Время пролетело незаметно,ощущение осталось,что мы просто гуляли с хорошей знакомой. За несколько часов мы успели почувствовать и полюбить город. Советуем начинать познавать Мурманск именно с прогулки с Анной. Написала запрос на трансфер +экскурсия,со мной немедленно связались,все проговорили. Замечательный,образованный гид Анна встретила в аэропорту строго вовремя,как и договаривались. Приехала

Е Евгений Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Такое впечатление, что побывали не на экскурсии, а в гостях у друзей: интересные рассказы, вкусное угощение, всё комфортно и удобно! Мише огромное спасибо за проведенное время и полученные впечатления!

Е Екатерина Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Даниил, благодарим за отличную познавательную экскурсию по Мурманску! Вы влюбили нас в город!

Красивые фото и незабываемые виды основных локаций.

Очень удобный формат трансфера+экскурсии.

Рекомендую. Не пожалеете!

V Valeriya Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия У нас был гид Даниил. Встретил в аэропорту вовремя, все ок. Довольно удобный формат сразу отправиться кататься по городу, а потом уже в отель. По всем основным достопримечательностям прокатились и даже чуть больше. Спасибо

Т Татьяна Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Выражаю благодарность Надежде за прекрасно проведенную экскурсию. Все замечательно. Очень удобно, рекомендую. Сразу в аэропорту началась наша обзорная экскурсия, посмотрели все достопримечательности Мурманска.

С Сергей Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Александр-отличный экскурсовод. В аэропорту встретил вовремя. Чётко и увлекательно рассказывал о Мурманске согласно программы, дополняя интересными деталями. Очень внимательный, тактичный. С ним время на экскурсии прошло комфортно и незаметно, во время которого остались только тёплые, положительные впечатления!

Н Надежда Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Очень гостеприимный гид! Много интересных локаций, информации. Прогулка была насыщенной и комфортной.

Спасибо!

А Анна Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Все было отлично! Экскурсию по основным достопримечательностям Мурманска Александр превратил в очень интересную, познавательную и приятную прогулку, время за общением пролетело незаметно.

Н Наталья Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше все самое лучшее в городе. Мы очень много узнали об истории Мурманска и о настоящей жизни города. Огромное спасибо! Всем рекомендую)) Отличная экскурсия и прекрасная идея встретить гостей в аэропорту и сразу показать город! Александр очень грамотно выстроил поездку, показал нам

Ф Фирсова Истории и загадки города - по Мурманску пешком читать дальше историей своего города и края интересуется, читает дополнительную литературу. Рассказать все в рамках двух часов, конечно, невозможно. Рекомендую несколько экскурсий от этого гида, чтобы сложилось полное представление о городе. Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана

Ж Жан Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Душевный человек и отлиный гид. Большое спасибо за тур! Было превосходно! Всем рекомендую!

О Ольга Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше и интересным местам, содержательно рассказал о истории города, его настоящем и планах на будущее, после чего доставил до места проживания в кратчайшие сроки! Спасибо большое Александру за прекрасную экскурсию, и прекрасно построенное первое впечатление о городе Мурманск, без спешки провез по очень красивым