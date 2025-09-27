Мурманск умеет удивлять — здесь расположен самый большой в мире незамерзающий морской порт за Полярным кругом и один из самых высоких памятников России. По Мурманску бегают самые северные в мире троллейбусы и здесь же находится самый длинный российский дом. И не только! Всё это мы покажем (и расскажем!) на автопешеходной экскурсии.

Описание экскурсии

Сначала прокатимся по Мурманску. Вы увидите:

Площадь Пяти Углов

Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»

Фрагмент рубки АПЛ «Курск»

Смотровую площадку с видом на Кольский залив и город

Памятник защитникам советского Заполярья

Памятник «Ждущая»

Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь

И узнаете об известных людях, почему у нас всё «самое-самое» и другие интересные подробности местного быта.

Затем отправимся в Колу:

Пройдём вдоль реки Кола и поговорим о значениях этого слова

Обсудим этапы становления государственности на этих землях

Осмотрим первую каменную постройку и первый памятник на Кольском полуострове

Заглянем в Абрам-Мыс:

Выясним, кто такой был этот Абрам

И посмотрим на Мурманск с берега Кольского залива

А закончим у ледокола «Ленин» в Мурманске — после завершения экскурсии вы сможете посетить его самостоятельно, если захотите.

Организационные детали