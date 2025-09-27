Мурманск умеет удивлять — здесь расположен самый большой в мире незамерзающий морской порт за Полярным кругом и один из самых высоких памятников России. По Мурманску бегают самые северные в мире троллейбусы и здесь же находится самый длинный российский дом. И не только! Всё это мы покажем (и расскажем!) на автопешеходной экскурсии.
Описание экскурсии
Сначала прокатимся по Мурманску. Вы увидите:
- Площадь Пяти Углов
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
- Фрагмент рубки АПЛ «Курск»
- Смотровую площадку с видом на Кольский залив и город
- Памятник защитникам советского Заполярья
- Памятник «Ждущая»
- Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь
И узнаете об известных людях, почему у нас всё «самое-самое» и другие интересные подробности местного быта.
Затем отправимся в Колу:
- Пройдём вдоль реки Кола и поговорим о значениях этого слова
- Обсудим этапы становления государственности на этих землях
- Осмотрим первую каменную постройку и первый памятник на Кольском полуострове
Заглянем в Абрам-Мыс:
- Выясним, кто такой был этот Абрам
- И посмотрим на Мурманск с берега Кольского залива
А закончим у ледокола «Ленин» в Мурманске — после завершения экскурсии вы сможете посетить его самостоятельно, если захотите.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в автопешеходном формате. Поедем на внедорожнике ТагАЗ KJ Tager, Suzuki Grand Vitara или аналогичном, будем делать остановки с выходами у достопримечательностей
- По маршруту будут предусмотрены санитарные остановки, также можем заехать перекусить (оплачивается дополнительно)
- Маленьких путешественников ждёт сюрприз — вы узнаете о нём во время экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|Дети до 16 лет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
27 сен 2025
Отличная, познавательная, многогранная, полновесная экскурсия от Геннадия! Жали с благодарностью руку гиду)))
А после экскурсии получили неожиданный подарок от Геннадия. Не буду говорить какой, чтобы сохранить интригу для следующих туристов))
Татьяна
24 сен 2025
благодарю Геннадия за проведённую экскурсию, увлекательный рассказ с интересными фактами и хорошие точки обзора. особенно приятно, когда гид любит свой город, и с удовольствием рассказывает о нём.
Мурманск – один из немногих городов, куда хочется вернуться, и я с удовольствием это сделаю вновь.
Ирина
20 авг 2025
Сегодня несмотря на северную погоду))) побывали на интересной, увлекательной экскурсии, которую провел Геннадий. Он показал нам значимые места и достопримечательности города. Время прошло не заметно). Огромное спасибо и привет из Тулы)))
