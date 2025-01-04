Какой Мурманск на вкус? Конечно же, как богатые дары Баренцева моря! В магазине-музее северных деликатесов вы попробуете фирменную продукцию нашего производства (и узнаете, что такое матрёшка по-мурмански и рыбные конфеты!). Приготовите лабардан и, конечно, послушаете увлекательные истории о рыбе и рыбаках Мурманска.

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Описание мастер-класса

Мастер-класс и дегустация

Мы проведём для вас небольшой мастер-класс, на котором вы узнаете, что такое лабардан и как его готовить. Под нашим чутким руководством вы приготовите свой собственный лабардан из местной трески и заберёте его с собой в качестве вкусного сувенира.

А затем — дегустация нашей фирменной рыбной продукции. Вы попробуете местные морские деликатесы, например, «матрёшку по-мурмански» и рыбные конфеты.

И кое-что ещё

Погружение в морскую атмосферу будет полным — ведь вы находитесь в здании, которое принадлежало Мурманскому морскому пароходству. Вы увидите настоящие спасательные шлюпки, рабочее место штурмана и радиста, форму капитана дальнего плавания — и многое другое.

И конечно, мы приоткроем тайны приготовления рыбных продуктов и поделимся интересными фактами о промысле жителей Мурманского берега в прошлом и настоящем.

Организационные детали