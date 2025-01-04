Описание мастер-класса
Мастер-класс и дегустация
Мы проведём для вас небольшой мастер-класс, на котором вы узнаете, что такое лабардан и как его готовить. Под нашим чутким руководством вы приготовите свой собственный лабардан из местной трески и заберёте его с собой в качестве вкусного сувенира.
А затем — дегустация нашей фирменной рыбной продукции. Вы попробуете местные морские деликатесы, например, «матрёшку по-мурмански» и рыбные конфеты.
И кое-что ещё
Погружение в морскую атмосферу будет полным — ведь вы находитесь в здании, которое принадлежало Мурманскому морскому пароходству. Вы увидите настоящие спасательные шлюпки, рабочее место штурмана и радиста, форму капитана дальнего плавания — и многое другое.
И конечно, мы приоткроем тайны приготовления рыбных продуктов и поделимся интересными фактами о промысле жителей Мурманского берега в прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- После экскурсии вы сможете приобрести понравившуюся продукцию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды