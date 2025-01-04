На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов

Попробовать Мурманск на вкус и поближе познакомиться с историей рыбного промысла
Какой Мурманск на вкус? Конечно же, как богатые дары Баренцева моря! В магазине-музее северных деликатесов вы попробуете фирменную продукцию нашего производства (и узнаете, что такое матрёшка по-мурмански и рыбные конфеты!). Приготовите лабардан и, конечно, послушаете увлекательные истории о рыбе и рыбаках Мурманска.
5
2 отзыва
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
Ближайшие даты:
25
фев26
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Мастер-класс и дегустация

Мы проведём для вас небольшой мастер-класс, на котором вы узнаете, что такое лабардан и как его готовить. Под нашим чутким руководством вы приготовите свой собственный лабардан из местной трески и заберёте его с собой в качестве вкусного сувенира.

А затем — дегустация нашей фирменной рыбной продукции. Вы попробуете местные морские деликатесы, например, «матрёшку по-мурмански» и рыбные конфеты.

И кое-что ещё

Погружение в морскую атмосферу будет полным — ведь вы находитесь в здании, которое принадлежало Мурманскому морскому пароходству. Вы увидите настоящие спасательные шлюпки, рабочее место штурмана и радиста, форму капитана дальнего плавания — и многое другое.

И конечно, мы приоткроем тайны приготовления рыбных продуктов и поделимся интересными фактами о промысле жителей Мурманского берега в прошлом и настоящем.

Организационные детали

  • Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • После экскурсии вы сможете приобрести понравившуюся продукцию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Портовом проезде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Нургалиева
4 янв 2025
Шикарная экскурсия!!!! Очень понравилась 👍👍👍 Душевно рекомендую ☀️❤️
Исмагилов
2 дек 2024
Сам мастер-класс вместе с дегустацией рыбных продуктов нам очень понравился. Нас приняли очень радушно. Провели по музею- магазину. Много интересного рассказали о том, как проходило обучение моряков. От гида Марины
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получили много информации о рыбах, которые водятся в Баренцевом море. Евгений провёл мастер-класс по приготовлению копченой рыбы. Была дегустация рыбных деликатесов. А то, что приготовили на мастер- классе мы взяли с собой. Огромное спасибо организатору этого мероприятия Ирине, огромная благодарность тем, кто его проводил, Марине и Евгению. Однозначно, будем предлагать посещение этого мероприятия нашим знакомым.

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