скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Завтра в 18:00
28 окт в 18:00
от 31002 170₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
1 ноя в 16:00
2 ноя в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
Попробовать Мурманск на вкус и поближе познакомиться с историей рыбного промысла
Начало: В Портовом проезде
28 окт в 10:30
29 окт в 10:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga26 августа 2024Очень душевно погуляли по окресности Мурманска. Было ощущение, что встретилась с другом и это был один из вечеров-прогулок. Узнала, чем
- ГГалина20 августа 2024Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие воспоминания о Поморской вечёрке,
- ВВера14 июля 2024Ксении хочется выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию. Ксения интересно преподносит информацию, учитывает желания клиента, очень отзывчивый и пониманиющий человек.
- ААлия12 июля 2024Замечательный гид Ксения, очень внимательная. Прекрасно провела экскурсию! Спасибо!
- ВВадим23 августа 2022Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные. Ольга организовала нам трансферт
- ММихаил21 августа 2022Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно. Пироги-просто пальчики оближешь! На все вопросы отвечают, про север знают все и немного больше!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 2 170 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 7 ⭐ отзывов, цены от 2170₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь