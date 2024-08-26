Почувствовать себя местным – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Мурманске, цены от 2 170 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Пешая
скидка
30%
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Завтра в 18:00
28 окт в 18:00
от 31002 170 за человека
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
1 ноя в 16:00
2 ноя в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
Попробовать Мурманск на вкус и поближе познакомиться с историей рыбного промысла
Начало: В Портовом проезде
28 окт в 10:30
29 окт в 10:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    26 августа 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Очень душевно погуляли по окресности Мурманска. Было ощущение, что встретилась с другом и это был один из вечеров-прогулок. Узнала, чем
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    живут и "дышат" мурманчане, как здесь меняется погода, какая история скрывается за этим красивым северным городом, как люди проводят время и попробовала вкусные ягоды на сопке. Хорошая экускурсия, чтобы познакомиться с городом и увидеть его красоту с высоты сопки!

  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
    Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие воспоминания о Поморской вечёрке,
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    как пироги "Большухи". Если вы хотите окунуться в поморский быт, узнать больше о традициях поморов, то вам однозначно нужно посетить этот гостеприимный дом и познакомиться с его радушными хозяйками. После вечёрки мы увезли с собой в копилку увлекательные поморские сказки, сувенир, сделанный своими руками, но под чутким руководством хозяйки, и очень забавную поморскую игру (играем до сих пор:)). Дети и мы будем еще долго вспоминать этот вечер. Огромная благодарность Ольге и "Большухе" за сохранение традиций, интересную подачу информации и наивкуснейший стол!! В этих людях - ДУША СЕВЕРА!

    Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячиеВот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
  • В
    Вера
    14 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Ксении хочется выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию. Ксения интересно преподносит информацию, учитывает желания клиента, очень отзывчивый и пониманиющий человек.
  • А
    Алия
    12 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Замечательный гид Ксения, очень внимательная. Прекрасно провела экскурсию! Спасибо!
  • В
    Вадим
    23 августа 2022
    Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
    Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные. Ольга организовала нам трансферт
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    из и в аэропорт, а это более 250 км. А ещё была у нас гидом на поездке в Варзугу. Но вернусь к вечёрке. После совершенно удивительной дороги сквозь грозу мы прибыли в Умбу. Ольга встретила нас у калитки дома в народном одеянии с удивительным ожерельем из полимерной глины, которые делает ее сестра - Татьяна. Провела нас в очень уютный деревенский дом полный скрипов, теплу от печки и котов. Коты к концу вечера разрешили себя немного погладить. Наш вечер начался с удивительного рассказа про народные украшения - обереги, которые мы делали своими руками. Даже у меня получилось. А потом нас угощали невероятными пирогами из русской печи. Куда там мишленовским ресторанам. Удивительная атмосфера и уют. Выходные были изумительные.

    Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные
  • М
    Михаил
    21 августа 2022
    Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
    Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно. Пироги-просто пальчики оближешь! На все вопросы отвечают, про север знают все и немного больше!
    Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя прогулка по горе Горелая
  2. Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
  3. На дегустацию и мастер-класс в магазин-музей северных деликатесов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в октябре 2024
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