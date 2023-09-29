За одни выходные у вас будет возможность исполнить сразу две мечты — увидеть северное сияние и китов! Мы арендуем корабль на 3 или 5 часов и выйдем в Баренцево море. Будем жить на побережье в тундре немного в отдалении от Териберки, чтобы повысить шансы встречи с красивейшим северным явлением. Посетим все главные достопримечательности посёлка и покормим ягелем оленей. Желающие смогут попробовать местные деликатесы: морских ежей, гребешки и свежайшую рыбу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Просим покупать билеты только после согласования с организатором.

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5). Температура в сентября +5+10, в октябре 0+8, в конце ноября до -10. Необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена.

Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное. Заранее предсказать погоду невозможно, она быстро меняется.

Геомагнитный прогноз не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности. Гид будет следить за прогнозом погоды и геомагнитной активности. Жить мы будем в отдалении от посёлка и засветки электричества – в тундре на берегу моря.