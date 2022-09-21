Северное Сияние. Небесная магия Арктики

Северное Сияние

Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Северное Сияние. Небесная магия Арктики
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Места в окрестностях Мурманска
  • Где мы сможем поймать Северное Сияние
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Северное сияние — один из самых невероятно красивых и удивительных природных феноменов. Сложно представить что-то более прекрасное — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все, кому доводилось наблюдать это явление своими собственными глазами.
Если отбросить физическую составляющую такого явления как Северное сияние, что остается в остатке? Сейчас я Вам расскажу. Готовы?
Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом, идеальная темнота, черное-черное небо, грозди звезд над Вашей головой, полнейшая тишина, и ни единой души рядом, кроме команды, с которой вы приехали на охоту за Северным сиянием. Напряженное ожидание, в этот самый момент Вы начинаете различать на небе слабую зелёную дымку, которая с каждой минутой становится все ярче и ярче, и вот уже всё небо над головой просто бушует! Это восторг! Пока свечение еще яркое, делаем впечатляющие снимки и загадываем самые сокровенные желания!

Это просто невероятные эмоции, который при желании может испытать каждый. А Вы все еще сомневаетесь, хотите увидеть Северное сияние или нет?
Для того чтобы поймать Северное Сияние, нам будет необходимо избавиться от светового загрязнения, т. е. попросту — уехать подальше от городских огней, вглубь тундры Кольского полуострова, ведь темнота — это основное условие наблюдения яркого Северного Сияния.
Северное сияние — явление очень нестабильное и зависит как от погодных условий (облачность), так и от прошедших вспышек солнечной активности. Мы постоянно мониторим все условия, чтобы максимально подстроиться под ожидаемый прогноз.

Ежедневно, в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
  • Услуги профессионального гида
  • Фотосессия на фоне Северного Сияния
  • Горячий чай
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Северное сияние это природное явление успешное наблюдение за которым зависит сразу от нескольких значимых факторов - прошедшие вспышки на солнце, их мощность и благоприятные для наблюдения за сиянием погодные условия. Отсутствие одного из этих факторов делает наблюдение за Сиянием затруднительным или совсем невозможным.
  • Наш гид сделает все возможное, но он не волшебник, Вы должны понимать, что всегда существует вероятность холостого выезда. Мы считаем правильным сразу об этом предупредить. Те, кто обещает "гарантированный" успех выезда - обыкновенные мошенники.
  • Интенсивность сияния, которую Вы видите на фото, достигается длительной выдержкой, человеческий глаз видит это явление менее ярким, Вы должны это знать заранее и не ожидать той яркой картинки, которая будет и на Ваших снимках тоже.
  • Второй важный момент - правильная экипировка. Большую часть времени экскурсии Вы проведете в автомобиле, но какая-то ее часть все равно будет на открытом воздухе. Одевайтесь теплее, чтобы не пропустить самое интересное отогреваясь в машине. Теплая куртка, шапка, шарф, варежки или перчатки и теплая удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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