Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. В поездке вы откроете безбрежные дали тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.

Пляж «Драконьих яиц»

На северной окраине Териберки есть пляж с огромными овальными валунами. Местные жители называют их яйцами динозавров.

Водопад

Очень живописное место. Его бурные воды несутся по каменным уступам и впадают прямиком в Баренцево море. В засушливые дни ранней весны водопад спокойный и тихий, а когда озеро наполняется водой, ближе к началу лета — стремительный и бурный.

Кладбище кораблей

Атмосферное место на въезде в посёлок. Кладбище возникло в 60-е годы прошлого века. Раньше здесь было множество небольших рыболовецких судов, но с переносом районного центра прибрежный промысел постепенно сошёл на нет, а старые корабли нашли своё последнее пристанище на этом побережье.

Организационные детали:

Выезжаем утром 8:00 — 9:00 утра (время корректируется в зависимости от светового дня)

Дорога займёт 2 — 2,5 часа.

Вернёмся в Мурманск около 20:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.

Дополнительные опции и расходы: обед в ресторане, снегоход до водопада (1000 руб. /человека), услуга профессионального фотографа по запросу (5000 руб. )