Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану

4.9
15 отзывов
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану.

Териберка — одно из таких.

В поездке вы откроете безбрежные дали тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли
Териберка - край земли

Что вы увидите 🤩

  • Кладбище кораблей
  • Водопад
  • Пляж «Драконьих яиц»
  • Песчаный пляж
  • Первая Метеостанция
  • Бухта тюленей
  • Качели (можно сделать много удачных фото)
  • Ферма хаски и олени
  • Местная пивоварня
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. В поездке вы откроете безбрежные дали тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.

Пляж «Драконьих яиц»

На северной окраине Териберки есть пляж с огромными овальными валунами. Местные жители называют их яйцами динозавров.

Водопад

Очень живописное место. Его бурные воды несутся по каменным уступам и впадают прямиком в Баренцево море. В засушливые дни ранней весны водопад спокойный и тихий, а когда озеро наполняется водой, ближе к началу лета — стремительный и бурный.

Кладбище кораблей

Атмосферное место на въезде в посёлок. Кладбище возникло в 60-е годы прошлого века. Раньше здесь было множество небольших рыболовецких судов, но с переносом районного центра прибрежный промысел постепенно сошёл на нет, а старые корабли нашли своё последнее пристанище на этом побережье.

Организационные детали:

    Выезжаем утром 8:00 — 9:00 утра (время корректируется в зависимости от светового дня)

    Дорога займёт 2 — 2,5 часа.

    Вернёмся в Мурманск около 20:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.
    Дополнительные опции и расходы: обед в ресторане, снегоход до водопада (1000 руб. /человека), услуга профессионального фотографа по запросу (5000 руб. )

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-7 человек
    Единый билет
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • В стоимость входит:
    • трансфер до посёлка и обратно
    • экскурсионное сопровождение на протяжении всего дня
    Что не входит
    • катание на снегоходе в санях в зимнее время (оплачивается отдельно 1000₽ с человека)
    • обед в ресторане (средний чек 1500₽)
    • ферма оленей и хаски (200₽ вход с человека)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: В месте вашего проживания
    Завершение: Довезем до места вашего проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день в 9:00
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Каждый день в 9:00

    Артур
    Артур
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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