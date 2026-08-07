Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Приглашаю в дружеское путешествие в Териберку! Вы погуляете по самому посёлку и прилегающему к нему природному парку с открытым океаном, водопадом и дикой природой. Я сделаю всё, чтобы вы ощутили домашнее тепло Севера. Включу вам песни этих мест, угощу плотным перекусом и горячим кофе из колоритной кофемашины. А ещё покажу секретную локацию, куда почти никто не добирается.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- проедете через тундру, высматривая ветряки и останавливаясь в красивых местах
- прогуляетесь до пляжа Яйца Дракона и узнаете, почему он так называется
- подниметесь на Поморский крест и увидите водопад, впадающий в океан
- доберётесь до пушек береговой обороны и метеостанции
- пройдёте по улицам Териберки со старыми постройками и заброшенной школой
- посетите знаменитый песчаный пляж и покачаетесь на тех самых качелях из соцсетей
- побываете на ферме с северными оленями
А ещё послушаете песни этих мест, выпьете кофе из колоритной кофемашины и оцените секретную локацию, куда не добираются другие путешественники!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: транспорт, все входные билеты, плотные перекусы, горячий чай и кофе
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda CR-V
- Ограничение по возрасту 6+
- Зимой по желанию можно прокатиться по природному парку «Териберка» на снегоходе — 1500 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Привет, меня зовут Лена! Я квалифицированный гид-проводник, но в первую очередь путешественник. Более 5 лет назад я приехала на Север и влюбилась в эту суровую природу и в этих закрытых, на первый взгляд, людей. Теперь с радостью делюсь своей любовью. Я не умею рассказывать скучные истории с сухими фактами из книжек. Я за душевные разговоры, уют и тепло.
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