Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка — путешествие на край света

Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка

Алексей
Алексей – представитель из Мурманска
Териберка словно магнит притягивает всех любителей природы и самобытного колорита Русского Севера.

Вы узнаете, в чем секрет ее популярности, как жили и живут местные и какие ремесла здесь развиты.

А также посетите загадочное кладбище кораблей, погуляете по пляжу Северного Ледовитого океана и оцените шикарный Батарейский водопад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1200010 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Териберка — путешествие на край света
Териберка — путешествие на край света

Что вас ожидает

Невероятная Териберка
Вы увидите все самые интересные и живописные достопримечательности 🏛️ Териберки и ее окрестностей. В программе экскурсии:

  • 130 км красивой дороги — вы проедете на комфортной машине через тундру и лесотундру, сделаете остановки на лучших видовых площадках и увидите в пути пирамидки из камней и арт-объект, посвященный полицейскому.
  • Кладбище брошенных кораблей — вы рассмотрите останки старинных деревянных кораблей и услышите историю 📖 этого необычного места.
  • Батарейский водопад — настоящее чудо природы. Вы спуститесь к подножию водопада, оцените окружающие его красные скалы и насладитесь приятным шумом воды.
  • Каменный пляж — вы впечатлитесь мощью и суровой красотой Северного Ледовитого океана, увидите таинственные каменные валуны на берегу и узнаете, почему их называют «яйца динозавров».

Организационные детали

  • Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 4000 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В межсезонье к водопаду мы идем 3 км пешком. Дорога несложная и очень красивая.
Териберка — путешествие на край света
Териберка — путешествие на край света
Териберка — путешествие на край света
Териберка — путешествие на край света
Териберка — путешествие на край света

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Наша команда гидов проводит экскурсии по Мурманской области уже 5 лет. Мы умеем создавать дружескую атмосферу и очень любим показывать гостям северную природу и дальние уголки нашего прекрасного края. С нетерпением ждем встречи с вами.
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