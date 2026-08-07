Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Елена — ваш гид в Мурманске Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Привет, меня зовут Лена! Я квалифицированный гид-проводник, но в первую очередь путешественник. Более 5 лет назад я приехала на Север и влюбилась в эту суровую природу и в этих закрытых, на первый взгляд, людей. Теперь с радостью делюсь своей любовью. Я не умею рассказывать скучные истории с сухими фактами из книжек. Я за душевные разговоры, уют и тепло.