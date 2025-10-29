Маршрут проведёт вас через арктические пейзажи, тропическую оранжерею Полярно-альпийского ботанического сада, целебные источники «Тирваса» и чистые воды озёр Вудъявр. Завершим день в музее «Апатит», где собраны редкие минералы здешнего края.
Описание экскурсии
9:00 — встреча на площади Пяти углов в Мурманске. После краткого инструктажа отправляемся в путь. Нас ждёт живописная дорога длиной 215 км — примерно 2,5–3 часа пути к сердцу Кольского полуострова
11:30–12:00 — посещение оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института. Это единственный в мире сад за Полярным кругом, где растут тропические растения.
13:00–13:30 — прогулка по окрестностям санатория «Тирвас». Тихие тропы, свежий воздух и виды на Хибины дадут немного передохнуть и прочувствовать волшебную атмосферу этого места.
13:30 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас». Вас ждёт сытный шведский стол и отдых с видом на горы
15:00 — переезд к озеру Малый Вудъявр у подножия хребта Кукисвумчорр. Неподалёку находится и его старший брат — Большой Вудъявр, рядом с которым сохранился заброшенный железнодорожный вокзал
16:00 — посещение музейно-выставочного центра «Апатит». Это настоящий музей камня, где собраны редчайшие минералы Кольского полуострова. Современные мультимедийные экспозиции делают знакомство с геологией края особенно увлекательным
17:00 — отправление обратно в Мурманск
20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на следующих автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner или Renault Duster
- Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (максимум до 18 человек). В таких случаях трансфер осуществляется на микроавтобусе
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед «шведский стол» — 800 ₽
- Билеты в ботанический сад: 700 ₽ — взрослые, 350 ₽ — пенсионеры (в зависимости от сезона стоимость посещения локаций может меняться)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Отзывы и рейтинг
Вместе с гидом проехали по руслу горной реки, посмотрели с высоты железный карьер, посетили по окрестные озёра Кировска и заброшенный вокзал. По пути такая красота, что захватывает дух и практически наворачиваются слезы.
Особая благодарность Сергею за возможность увидеть всё это прекрасие своими глазами. Сергей замечательный рассказчик и проводник!
Обязательно обращусь к организатору еще раз при следующей поездке. Спасибо!