Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Хибин — крупнейшего горного массива Кольского полуострова. Маршрут проведёт вас через арктические пейзажи, тропическую оранжерею Полярно-альпийского ботанического сада, целебные источники «Тирваса» и чистые воды озёр Вудъявр. Завершим день в музее «Апатит», где собраны редкие минералы здешнего края.

Описание экскурсии

9:00 — встреча на площади Пяти углов в Мурманске. После краткого инструктажа отправляемся в путь. Нас ждёт живописная дорога длиной 215 км — примерно 2,5–3 часа пути к сердцу Кольского полуострова

11:30–12:00 — посещение оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института. Это единственный в мире сад за Полярным кругом, где растут тропические растения.

13:00–13:30 — прогулка по окрестностям санатория «Тирвас». Тихие тропы, свежий воздух и виды на Хибины дадут немного передохнуть и прочувствовать волшебную атмосферу этого места.

13:30 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас». Вас ждёт сытный шведский стол и отдых с видом на горы

15:00 — переезд к озеру Малый Вудъявр у подножия хребта Кукисвумчорр. Неподалёку находится и его старший брат — Большой Вудъявр, рядом с которым сохранился заброшенный железнодорожный вокзал

16:00 — посещение музейно-выставочного центра «Апатит». Это настоящий музей камня, где собраны редчайшие минералы Кольского полуострова. Современные мультимедийные экспозиции делают знакомство с геологией края особенно увлекательным

17:00 — отправление обратно в Мурманск

20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Поездка проходит на следующих автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner или Renault Duster

Обратите внимание : в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (максимум до 18 человек). В таких случаях трансфер осуществляется на микроавтобусе

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

