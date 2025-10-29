Мои заказы

Увидеть Хибины и другие чудеса Севера: поездка из Мурманска

Тропические цветы за Полярный кругом, озёра Малый и Большой Вудъявр, музей камней «Апатит»
Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Хибин — крупнейшего горного массива Кольского полуострова.

Маршрут проведёт вас через арктические пейзажи, тропическую оранжерею Полярно-альпийского ботанического сада, целебные источники «Тирваса» и чистые воды озёр Вудъявр. Завершим день в музее «Апатит», где собраны редкие минералы здешнего края.
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00 — встреча на площади Пяти углов в Мурманске. После краткого инструктажа отправляемся в путь. Нас ждёт живописная дорога длиной 215 км — примерно 2,5–3 часа пути к сердцу Кольского полуострова

11:30–12:00 — посещение оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института. Это единственный в мире сад за Полярным кругом, где растут тропические растения.

13:00–13:30 — прогулка по окрестностям санатория «Тирвас». Тихие тропы, свежий воздух и виды на Хибины дадут немного передохнуть и прочувствовать волшебную атмосферу этого места.

13:30 — обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас». Вас ждёт сытный шведский стол и отдых с видом на горы

15:00 — переезд к озеру Малый Вудъявр у подножия хребта Кукисвумчорр. Неподалёку находится и его старший брат — Большой Вудъявр, рядом с которым сохранился заброшенный железнодорожный вокзал

16:00 — посещение музейно-выставочного центра «Апатит». Это настоящий музей камня, где собраны редчайшие минералы Кольского полуострова. Современные мультимедийные экспозиции делают знакомство с геологией края особенно увлекательным

17:00 — отправление обратно в Мурманск

20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на следующих автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner или Renault Duster
  • Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (максимум до 18 человек). В таких случаях трансфер осуществляется на микроавтобусе
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед «шведский стол» — 800 ₽
  • Билеты в ботанический сад: 700 ₽ — взрослые, 350 ₽ — пенсионеры (в зависимости от сезона стоимость посещения локаций может меняться)

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стефания
29 окт 2025
Невероятная экскурсия!
Вместе с гидом проехали по руслу горной реки, посмотрели с высоты железный карьер, посетили по окрестные озёра Кировска и заброшенный вокзал. По пути такая красота, что захватывает дух и практически наворачиваются слезы.
Особая благодарность Сергею за возможность увидеть всё это прекрасие своими глазами. Сергей замечательный рассказчик и проводник!
Обязательно обращусь к организатору еще раз при следующей поездке. Спасибо!
Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!Невероятная экскурсия!

