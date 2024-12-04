Вы попробуете арктическую кухню,
Описание тура
Организационные детали
В условиях холода и постоянных ветров советуем надевать многослойную одежду. Идеально, если это термобелье, флиска и теплая куртка с капюшоном для защиты шеи. Можно также использовать балаклаву, объемные рукавицы для лучшего сохранения тепла и удобную обувь, например, уги, сапоги или ботинки. Также полезно взять с собой термогрелки для обуви, варежек и туловища, которые можно хранить в карманах.
Предоплата возвращается только в случае уведомления нас за месяц до начала тура. Если до тура остается меньше месяца, предоплата невозвратная из-за того, что средства направляются на бронирование отелей, которые, в свою очередь, не возвращают оплату.
Проживание. Будем жить в отеле «45 причал» в Териберке — в уютных финских домиках; на базе отдыха «Огни Имандры» (в доме охотника или в доме у озера). 2-, 3-местное размещение в тёплых комнатах с отоплением. Если вы путешествуете в одиночку, можем заранее обговорить 1-местное проживание. За дополнительную плату возможно любое размещение.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Мы предлагаем богатый выбор морепродуктов, рыбы и оленины, чтобы наши гости могли насладиться аутентичными блюдами региона.
Мы учитываем пожелания каждого участника. Если вы предпочитаете вегетарианскую, диетическую пищу или у вас есть аллергии, сообщите нам заранее — мы адаптируем меню под ваши потребности.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00. Пообедаем и начнём экскурсию по столице русской Арктики. Осмотрим легендарный атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, сверхсекретный объект и гордость советской науки.
Вы увидите фрагмент атомной субмарины, который остался после её подъёма со дна Баренцова моря. А ещё полюбуемся мемориалом «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе ласково прозвали «Алёшей».
В 18:00 вас ждёт приветственный ужин в одном из лучших ресторанов Мурманска, а затем поедем в Териберку. Заселимся в отель и отдохнём.
По Териберке на снегоходах
После завтрака начнём исследовать удивительный посёлок Териберка. Покатаемся на гигантских качелях на берегу, затем займём места на снегоходах и помчим на каменный пляж. Валуны здесь имеют причудливую круглую форму и напоминают яйца драконов. Продолжим путешествие на снегоходе. Следующая локация — Батарейский водопад, струи которого впадают прямо в море. Зимой он застывает и приобретает ещё более необычный вид.
Побываем на кладбище кораблей, где вечным сном спят старые суда, а из тёмных вод торчат их остовы и мачты. Затем на рыболовецком судне прогуляемся по Баренцеву морю, любуясь белоснежными видами и слушая шум волн. Может быть, даже увидим горбатых китов.
В 17:30 поедем в Кировск. Расстояние — 320 км, дорога займёт 4 часа.
Этническая деревня и «Огни Имандры»
После завтрака погуляем по живописному лесу. Ещё сегодня побываем в этнической деревне, где нам расскажут легенды о коренных народах севера. А ещё вы сможете поиграть в традиционные игры на свежем воздухе. В деревне живут милые сибирские хаски, готовые поиграть, погладиться, принять угощения и попозировать для фотографий.
Ужин вас ждёт роскошный. В меню камчатский краб, копчёный палтус, форель, тунец и отварная картошечка с укропом. После трапезы отправимся на озеро. Будем любоваться звёздами и ловить северное сияние.
Ночевать будем на базе «Огни Имандры».
"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька
Завтрак — в 9:00. Затем сядем на снегоходы и помчим по просторам Заполярья. Вы сможете самостоятельно управлять вездеходом. Прокатимся по ледниковой долине Кукисвум и горному массиву Кукисвумчорр.
После обеда отправимся в экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» — самое большое цельное сооружение из снега, занесённое в Книгу рекордов России. Каждый год мастера создают здесь удивительные скульптуры из снега и льда. Затем посетим арт-парк «Таинственный лес». Мы попадём в настоящую зимнюю сказку с сотнями разноцветных огней и музыкальным сопровождением.
На ужин у нас будет царская уха из северных рыб, котлеты из трески и травяной чай. День завершим походом в баню с молодильным чаном, заваренным эвкалиптом. После парения вы сможете нырнуть в прорубь. Расслабленные и отдохнувшие, пойдём спать.
Катание на упряжке и отъезд
Позавтракаем и устроим катание на собачьих упряжках. Усядемся в нарты и помчим по белоснежным просторам. Вы даже сможете сами поуправлять упряжкой!
В 13:00 пообедаем, отдохнём и поедем в аэропорт Мурманска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансфер по маршруту
- Активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Алкоголь
- Стоимость тура 29.12-02.01 04.01-08.01 06.01-10.01 - 122 000 руб