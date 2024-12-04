Приглашаем отправиться с нами на Кольский, побывать на краю света в Териберке, увидеть кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона, погулять по «Снежной деревне» и «Таинственному лесу».Вы попробуете арктическую кухню,

поиграете с милыми хаски и сможете сами управлять собачьей упряжкой и снегоходом. На рыболовецком судне прогуляемся по Баренцеву морю, попаримся в баньке и насладимся фитотерапией, поиграем в традиционные игры коренных народов севера и увидим атомный ледокол «Ленин». Если повезёт, нам удастся застать северное сияние и понаблюдать за горбатыми китами.

Описание тура

Организационные детали

В условиях холода и постоянных ветров советуем надевать многослойную одежду. Идеально, если это термобелье, флиска и теплая куртка с капюшоном для защиты шеи. Можно также использовать балаклаву, объемные рукавицы для лучшего сохранения тепла и удобную обувь, например, уги, сапоги или ботинки. Также полезно взять с собой термогрелки для обуви, варежек и туловища, которые можно хранить в карманах.

Предоплата возвращается только в случае уведомления нас за месяц до начала тура. Если до тура остается меньше месяца, предоплата невозвратная из-за того, что средства направляются на бронирование отелей, которые, в свою очередь, не возвращают оплату.