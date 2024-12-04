Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов

Отведать местные деликатесы, поймать северное сияние и отдохнуть в молодильном чане
Приглашаем отправиться с нами на Кольский, побывать на краю света в Териберке, увидеть кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона, погулять по «Снежной деревне» и «Таинственному лесу».

Вы попробуете арктическую кухню,
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поиграете с милыми хаски и сможете сами управлять собачьей упряжкой и снегоходом.

На рыболовецком судне прогуляемся по Баренцеву морю, попаримся в баньке и насладимся фитотерапией, поиграем в традиционные игры коренных народов севера и увидим атомный ледокол «Ленин». Если повезёт, нам удастся застать северное сияние и понаблюдать за горбатыми китами.

Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
Арктические приключения: катание на упряжке и снегоходе и морская прогулка в поисках китов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

В условиях холода и постоянных ветров советуем надевать многослойную одежду. Идеально, если это термобелье, флиска и теплая куртка с капюшоном для защиты шеи. Можно также использовать балаклаву, объемные рукавицы для лучшего сохранения тепла и удобную обувь, например, уги, сапоги или ботинки. Также полезно взять с собой термогрелки для обуви, варежек и туловища, которые можно хранить в карманах.

Предоплата возвращается только в случае уведомления нас за месяц до начала тура. Если до тура остается меньше месяца, предоплата невозвратная из-за того, что средства направляются на бронирование отелей, которые, в свою очередь, не возвращают оплату.

Проживание. Будем жить в отеле «45 причал» в Териберке — в уютных финских домиках; на базе отдыха «Огни Имандры» (в доме охотника или в доме у озера). 2-, 3-местное размещение в тёплых комнатах с отоплением. Если вы путешествуете в одиночку, можем заранее обговорить 1-местное проживание. За дополнительную плату возможно любое размещение.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Мы предлагаем богатый выбор морепродуктов, рыбы и оленины, чтобы наши гости могли насладиться аутентичными блюдами региона.

Мы учитываем пожелания каждого участника. Если вы предпочитаете вегетарианскую, диетическую пищу или у вас есть аллергии, сообщите нам заранее — мы адаптируем меню под ваши потребности.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00. Пообедаем и начнём экскурсию по столице русской Арктики. Осмотрим легендарный атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, сверхсекретный объект и гордость советской науки.

Вы увидите фрагмент атомной субмарины, который остался после её подъёма со дна Баренцова моря. А ещё полюбуемся мемориалом «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе ласково прозвали «Алёшей».

В 18:00 вас ждёт приветственный ужин в одном из лучших ресторанов Мурманска, а затем поедем в Териберку. Заселимся в отель и отдохнём.

Экскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужинЭкскурсия по Мурманску и приветственный ужин
2 день

По Териберке на снегоходах

После завтрака начнём исследовать удивительный посёлок Териберка. Покатаемся на гигантских качелях на берегу, затем займём места на снегоходах и помчим на каменный пляж. Валуны здесь имеют причудливую круглую форму и напоминают яйца драконов. Продолжим путешествие на снегоходе. Следующая локация — Батарейский водопад, струи которого впадают прямо в море. Зимой он застывает и приобретает ещё более необычный вид.

Побываем на кладбище кораблей, где вечным сном спят старые суда, а из тёмных вод торчат их остовы и мачты. Затем на рыболовецком судне прогуляемся по Баренцеву морю, любуясь белоснежными видами и слушая шум волн. Может быть, даже увидим горбатых китов.

В 17:30 поедем в Кировск. Расстояние — 320 км, дорога займёт 4 часа.

По Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходахПо Териберке на снегоходах
3 день

Этническая деревня и «Огни Имандры»

После завтрака погуляем по живописному лесу. Ещё сегодня побываем в этнической деревне, где нам расскажут легенды о коренных народах севера. А ещё вы сможете поиграть в традиционные игры на свежем воздухе. В деревне живут милые сибирские хаски, готовые поиграть, погладиться, принять угощения и попозировать для фотографий.

Ужин вас ждёт роскошный. В меню камчатский краб, копчёный палтус, форель, тунец и отварная картошечка с укропом. После трапезы отправимся на озеро. Будем любоваться звёздами и ловить северное сияние.

Ночевать будем на базе «Огни Имандры».

Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»Этническая деревня и «Огни Имандры»
4 день

"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька

Завтрак — в 9:00. Затем сядем на снегоходы и помчим по просторам Заполярья. Вы сможете самостоятельно управлять вездеходом. Прокатимся по ледниковой долине Кукисвум и горному массиву Кукисвумчорр.

После обеда отправимся в экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» — самое большое цельное сооружение из снега, занесённое в Книгу рекордов России. Каждый год мастера создают здесь удивительные скульптуры из снега и льда. Затем посетим арт-парк «Таинственный лес». Мы попадём в настоящую зимнюю сказку с сотнями разноцветных огней и музыкальным сопровождением.

На ужин у нас будет царская уха из северных рыб, котлеты из трески и травяной чай. День завершим походом в баню с молодильным чаном, заваренным эвкалиптом. После парения вы сможете нырнуть в прорубь. Расслабленные и отдохнувшие, пойдём спать.

"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька"Снежная Деревня", арт-парк "Таинственный лес" и банька
5 день

Катание на упряжке и отъезд

Позавтракаем и устроим катание на собачьих упряжках. Усядемся в нарты и помчим по белоснежным просторам. Вы даже сможете сами поуправлять упряжкой!

В 13:00 пообедаем, отдохнём и поедем в аэропорт Мурманска.

Катание на упряжке и отъездКатание на упряжке и отъездКатание на упряжке и отъездКатание на упряжке и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Алкоголь
  • Стоимость тура 29.12-02.01 04.01-08.01 06.01-10.01 - 122 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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