Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт

Здесь вы окунетесь в мир саамской культуры и почувствуете колорит Ловозерских тундр, познакомитесь с обычаями

Индивидуально
для 3 чел.
Здесь вы окунетесь в мир саамской культуры и почувствуете колорит Ловозерских тундр, познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, покатаетесь на санях за снегоходом и в оленьей упряжке, проявите силу и ловкость в саамских играх.

А за чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт
Путешествие в саамскую деревню Самь-Сыйт

Что вы увидите 🤩

  • Саамская деревня Самь-Сыйт
  • Обрядовое озеро (в летний период).
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига.
Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память.
Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом.
В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров.
Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном внедорожнике
  • Экскурсия по деревне
  • Развлечения в деревне
  • Чай и уха.
Что не входит
  • Из дополнительных трат, только покупка сувениров.
  • Если вас больше, чем трое, то доплата 5000 руб. /персона.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в 09:00

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