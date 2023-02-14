Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Здесь вы окунетесь в мир саамской культуры и почувствуете колорит Ловозерских тундр, познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, покатаетесь на санях за снегоходом и в оленьей упряжке, проявите силу и ловкость в саамских играх.



А за чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. 5 10 отзывов

Мила Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Индивидуальный трансфер -10% 35 000 ₽ выгода 3500 ₽ 31 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 8 часов 1-8 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Об экскурсии Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига. Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память. Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом. В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров. Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений. ВАЖНО!!! В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1600-2100 руб.), это важно при сравнении цен с другими гидами, предлагающими эту же поездку. Важная информация: ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Ежедневно, в 08:30, в 12:00 и 15:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Саамская деревня Самь-Сыйт

Обрядовое озеро (в летний период) Что включено Трансфер на комфортабельном внедорожнике

Услуги гида на время поездки

Входные билеты в Самь-Сыйт

Развлечения в деревне согласно программе

Чай и уха. Что не входит в цену Из дополнительных трат покупка сувениров. Место начала и завершения? Место Вашего проживания в Мурманске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в 08:30, в 12:00 и 15:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста

Не вносите предоплату до тех пор

Пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты

Поэтому

После подтверждения экскурсии

Мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.