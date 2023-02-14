Здесь вы окунетесь в мир саамской культуры и почувствуете колорит Ловозерских тундр, познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, покатаетесь на санях за снегоходом и в оленьей упряжке, проявите силу и ловкость в саамских играх.
А за чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.
А за чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа.
Описание трансферОб экскурсии Среди бескрайней Ловозерской тундры Вы погрузитесь в культуру и быт коренного народа Кольского полуострова саами. За чашкой горячего чая из трав и ягод тундры услышите об истории, обрядах и верованиях этого народа. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами, примерите традиционный саамский костюм и попробуете саамскую уху из свежевыловленного в Ловозере сига. Саамы —кочевники, и основу их традиционного уклада составляет оленеводство. Вы обязательно познакомитесь с этими сильными, но очень добродушными красавцами Севера, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и непременно сделаете несколько снимков на память. Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося. Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом. В заключении, в качестве сувенира на память можно будет приобрести амулеты, обереги и другие поделки, сделанные руками местных мастеров. Очень интересная и насыщенная экскурсия для детей и взрослых займет около 7-8 часов. Мы заберем Вас от места Вашего проживания в Мурманске и вернем туда же, но полными впечатлений. ВАЖНО!!! В стоимость поездки включены входные билеты в Саамскую деревню (1600-2100 руб.), это важно при сравнении цен с другими гидами, предлагающими эту же поездку. Важная информация: ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста, не вносите предоплату до тех пор, пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты, поэтому, после подтверждения экскурсии, мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Ежедневно, в 08:30, в 12:00 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саамская деревня Самь-Сыйт
- Обрядовое озеро (в летний период)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Услуги гида на время поездки
- Входные билеты в Самь-Сыйт
- Развлечения в деревне согласно программе
- Чай и уха.
Что не входит в цену
- Из дополнительных трат покупка сувениров.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 08:30, в 12:00 и 15:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- ВАЖНО! Экскурсия групповая и проводится только при наборе группы. Пожалуйста
- Не вносите предоплату до тех пор
- Пока мы не подтвердим экскурсию. Экскурсия включает в себя входные билеты
- Поэтому
- После подтверждения экскурсии
- Мы обязательно попросим Вас внести предоплату на приобретение билетов. Прошу отнестись к этому с пониманием
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия оказалась очень яркой, насыщенной такими добрыми теплыми эмоциями! Было очень приятно Общаться с хасками и оленями, прям расслабило! И с нами в компании оказалась иранцы, мы все вместе так
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Т
Экскурсия оказалась очень яркой, насыщенной такими добрыми теплыми эмоциями! Было очень приятно Общаться с хасками и оленями, прям расслабило! И с нами в компании оказалась иранцы, мы все вместе так
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Т
Экскурсия оказалась очень яркой, насыщенной такими добрыми теплыми эмоциями! Было очень приятно Общаться с хасками и оленями, прям расслабило! И с нами в компании оказалась иранцы, мы все вместе так
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Е
Отличная экскурсия! Спасибо Максиму.
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Е
Отличная экскурсия! Спасибо Максиму.
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O
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Входит в следующие категории Мурманска
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