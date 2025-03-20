Навстречу северной Авроре: сияние, киты и традиции саамов

Погулять по Териберке и Мурманску, увидеть быт северных народов и прокатиться на корабле
Приглашаем в путешествие на край земли, в котором вы сможете ощутить энергетику природы севера и загадать желание под волшебным сиянием.

Мы исследуем примечательные места знаменитой Териберки: увидим живописный Батарейский водопад и
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пройдёмся по пляжу с огромными круглыми валунами.

Покачаемся на больших качелях прямо на побережье и побываем в гостях у саамов: заглянем в их жилища, пообщаемся с потомственными оленеводами, покормим оленей и хаски.

А ещё у вас будет возможность попробовать айсфлоатинг — погружение в воду в специальном костюме — и почувствовать невесомость.

Навстречу северной Авроре: сияние, киты и традиции саамов
Навстречу северной Авроре: сияние, киты и традиции саамов
Навстречу северной Авроре: сияние, киты и традиции саамов
Ближайшие даты:
20
мар
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В отелях/гостиницах 3* со всеми удобствами в номерах и хорошими отзывами. 1 ночь в Териберке в отеле Teriberka hotel by Eco home. 2 ночи в Мурманске в отеле Iterra/«Хвоя»/«Тундра». Отели могут различаться в зависимости от дат тура и наличия свободных номеров. Размещение 2-местное.

*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Машина в зависимости от количества человек в группе: до 4 человек — Toyota, больше 4 человек — минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием

Встречаемся и выезжаем в Териберку. 2-4 часа пути — и мы на краю земли! Разместимся в отеле и поужинаем: познакомимся друг с другом поближе, и вы отведаете морских деликатесов (за доплату).

Затем оденемся потеплее и при наличии хороших погодных условий едем ловить северное сияние.

При ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку может быть перенесена на следующий день.

Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием
2 день

Териберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияние

После завтрака пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей. Если выпадет много снега, по природному парку можно прокатиться на снегоходах (за доплату).

Пообедаем морепродуктами — свежайшими гребешками и морскими ежами — или северной кухней — пельменями с треской, пирожками с палтусом (за доплату). На обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.

При ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) выезд из Териберки и морская прогулка могут быть отложены на следующий день.

Териберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияние
3 день

Айсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сиянием

Утром отправимся на арктические купания! Вас ждёт айсфлоатинг в Кольском заливе — погружение в воду специальных костюмах, в которых держишься на воде и ощущаешь невесомость (за доплату). А ещё в них не холодно!

После пообщаемся за чашечкой горячего чая и познакомимся с основными достопримечательностями Мурманска. Увидим знаменитый ледокол «Ленин», посетим смотровую площадку у памятника «Алёша». Будет время, чтобы купить вкусные «сувениры»: морепродукты, оленину и др.

Затем пообедаем в атмосферном ресторане в центре города (за доплату), а вечером поедем ловить северное сияние (если в предыдущие дни не получилось).

Айсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сияниемАйсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сияниемАйсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сияниемАйсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сиянием
4 день

Саамская деревня, отъезд

Сегодня едем знакомиться с традициями и обычаями саамов. Вы узнаете об истории, обрядах и верованиях местных жителей, заглянете в жилища, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и сможете примерить традиционную одежду. Покормим хаски и оленей, покатаемся в упряжке с оленями и пообщаемся с потомственными оленеводами.

Пообедав, отправимся в аэропорт Мурманска к вечерним рейсам.

Саамская деревня, отъездСаамская деревня, отъездСаамская деревня, отъездСаамская деревня, отъездСаамская деревня, отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе тура
  • Экскурсия в Териберку
  • Охота за северным сиянием с местным гидом
  • Входные билеты в природный парк Териберки, ферму оленей
  • Вход и экскурсия по Саамской деревне
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины: средний чек - 1500-2000 ₽
  • Катание на снегоходах - 1500 ₽
  • Айсфлоатинг - 4000 ₽
  • Сувениры, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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