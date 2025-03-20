Мы исследуем примечательные места знаменитой Териберки: увидим живописный Батарейский водопад и
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Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В отелях/гостиницах 3* со всеми удобствами в номерах и хорошими отзывами. 1 ночь в Териберке в отеле Teriberka hotel by Eco home. 2 ночи в Мурманске в отеле Iterra/«Хвоя»/«Тундра». Отели могут различаться в зависимости от дат тура и наличия свободных номеров. Размещение 2-местное.
*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Машина в зависимости от количества человек в группе: до 4 человек — Toyota, больше 4 человек — минивэн.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием
Встречаемся и выезжаем в Териберку. 2-4 часа пути — и мы на краю земли! Разместимся в отеле и поужинаем: познакомимся друг с другом поближе, и вы отведаете морских деликатесов (за доплату).
Затем оденемся потеплее и при наличии хороших погодных условий едем ловить северное сияние.
При ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку может быть перенесена на следующий день.
Териберка: знакомство с достопримечательностями, охота на сияние
После завтрака пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей. Если выпадет много снега, по природному парку можно прокатиться на снегоходах (за доплату).
Пообедаем морепродуктами — свежайшими гребешками и морскими ежами — или северной кухней — пельменями с треской, пирожками с палтусом (за доплату). На обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.
При ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) выезд из Териберки и морская прогулка могут быть отложены на следующий день.
Айсфлоатинг, прогулка по Мурманску, выезд за северным сиянием
Утром отправимся на арктические купания! Вас ждёт айсфлоатинг в Кольском заливе — погружение в воду специальных костюмах, в которых держишься на воде и ощущаешь невесомость (за доплату). А ещё в них не холодно!
После пообщаемся за чашечкой горячего чая и познакомимся с основными достопримечательностями Мурманска. Увидим знаменитый ледокол «Ленин», посетим смотровую площадку у памятника «Алёша». Будет время, чтобы купить вкусные «сувениры»: морепродукты, оленину и др.
Затем пообедаем в атмосферном ресторане в центре города (за доплату), а вечером поедем ловить северное сияние (если в предыдущие дни не получилось).
Саамская деревня, отъезд
Сегодня едем знакомиться с традициями и обычаями саамов. Вы узнаете об истории, обрядах и верованиях местных жителей, заглянете в жилища, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и сможете примерить традиционную одежду. Покормим хаски и оленей, покатаемся в упряжке с оленями и пообщаемся с потомственными оленеводами.
Пообедав, отправимся в аэропорт Мурманска к вечерним рейсам.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе тура
- Экскурсия в Териберку
- Охота за северным сиянием с местным гидом
- Входные билеты в природный парк Териберки, ферму оленей
- Вход и экскурсия по Саамской деревне
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины: средний чек - 1500-2000 ₽
- Катание на снегоходах - 1500 ₽
- Айсфлоатинг - 4000 ₽
- Сувениры, личные расходы