Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В отелях/гостиницах 3* со всеми удобствами в номерах и хорошими отзывами. 1 ночь в Териберке в отеле Teriberka hotel by Eco home. 2 ночи в Мурманске в отеле Iterra/«Хвоя»/«Тундра». Отели могут различаться в зависимости от дат тура и наличия свободных номеров. Размещение 2-местное.

*Фото отелей взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Машина в зависимости от количества человек в группе: до 4 человек — Toyota, больше 4 человек — минивэн.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.