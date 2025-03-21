Мы исследуем природные и рукотворные достопримечательности знаменитой Териберки, познакомимся с Мурманском и его мемориалами, а в этнопарке вы посмотрите на быт саамов, сможете пострелять из лука, сыграть в саамский футбол и покормить хаски и северных оленей. А главное, если повезёт — увидите китов и понаблюдаете за разноцветными вспышками на ночном небе.
Описание тура
Организационные детали
Встреча с морскими обитателями и сиянием зависит от удачи и погодных условий.
Мы не гарантируем это, но сделаем максимум, чтобы всё состоялось с большей вероятностью!
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, программа тура будет изменена, а стоимость — пересчитана.
Проживание. В отеле 4* «Меридиан», в номерах «стандарт». Размещение 2-местное.
Также возможно проживание в отелях Iterra, «Хвоя», «Тундра» (по запросу) с корректировкой цены.
*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортные микроавтобусы.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем приезд до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в номер и отдых) и после размещения в отеле отправляемся на обед в ресторан (оплачивается дополнительно).
Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией). Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас на Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск». Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалёку, олицетворяющий образ женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по Мурманску в свете огней.
А вечером, при благоприятном погодном прогнозе, выезжаем ловить северное сияние (в случае неподходящей погоды выезд может быть перенесён на следующий день). Если нам повезёт, вдали от города, на просторах северной природы, мы сможем полюбоваться разноцветными переливами на ночном небе и сделать потрясающие кадры. Выезд может занять несколько часов — позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. Гид расскажет о деталях и правилах съёмки, о природе возникновения северного сияния, а гид-фотограф сделает несколько общих групповых снимков, после — фото каждого участника.
Достопримечательности Териберки и водная прогулка в поисках китов
Сегодня ориентировочно в 8:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края. По приезде посетим «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы.
А затем отправимся бороздить просторы Баренцева моря! Мы понаблюдаем за птичьими базарами, подышим солёным воздухом и, если повезёт, увидим китов, косаток и других морских обитателей. Если морская прогулка не состоится из-за погодных условий, предусмотрен возврат: стоимость катера / на количество участников.
После водной прогулки вас ждёт обед из нескольких блюд (за доплату): уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Подкрепившись, продолжим изучать достопримечательности посёлка. Побываем в природном парке, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. Пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег.
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий — в этом случае мы не рискуем безопасностью и организуем поездку в Кировск, Хибины. Там вас ждёт экскурсия по городу, музейно-выставочный центр «Апатит», «Снежная деревня» или Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта «Снежная деревня» — работает с января), арт-парк «Таинственный лес» (если будет открыт).
Знакомство с бытом народов Крайнего Севера
После завтрака, около 8:00, выезжаем в этнопарк Кировска (в пути — около 2,5 часов с учётом остановок). По приезде вас ждут активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у согревающего очага, посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей.
После обеда — возвращение в Мурманск, завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (шведский стол)
- Экскурсионное обслуживание
- 2 выезда за северным сиянием (1 обязательный, 1 при благоприятном прогнозе в случае неудачи в 1-й день)
- Входные билеты: ледокол «Ленин», природный парк в Териберке, этнопарк
- Морская прогулка
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- 1-местное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- При проживании в отелях Iterra, "Хвоя", "Тундра" (под запрос) стоимость тура составит 48 300 ₽
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае его стоимость составит 39 000 ₽