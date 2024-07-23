2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборМуром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: Сквер Ермакова на ул. Ленина, у памятника А.В. Ерм...
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
2 800₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду в 12:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:00
3 авг в 11:00
4 авг в 13:00
1 100₽ за человека
8 часов
Групповая
Русь богатырская
Начало: Муром
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора23 июля 2024Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная, знакомство с городом пройдёт на самой интересной ноте. Рекомендую. Ирине спасибо огромное! Пунктуально, все доступно, ничего лишнего.
- ООльга23 июля 2024Все было отлично, насыщенно и интересно
- ММария18 июля 2024Отлично провели время на экскурсии с Ириной: она очень интересно и последовательно рассказывала про историю города и его главные достопримечательности. Прогулка получилась насыщенная и увлекательная!
- ЕЕкатерина2 июля 2024Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой город, все прошло отлично. Поняла, что всего за один день не посмотреть, вернусь. Рада что попала на эту экскурсию. рекомендую
- ООксана26 мая 2024Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
- ННиколай19 мая 2024Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Групповые»
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