Групповые экскурсии Мурома

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Муроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Муром: путешествие вглубь веков
Пешая
7 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: Сквер Ермакова на ул. Ленина, у памятника А.В. Ерм...
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
2 800 за человека
Муромские князья: святые и забытые
Пешая
24 отзыва
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду в 12:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:00
3 авг в 11:00
4 авг в 13:00
1 100 за человека
Русь богатырская
На автобусе
8 часов
Групповая
Русь богатырская
Начало: Муром
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    23 июля 2024
    Муром: путешествие вглубь веков
    Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная, знакомство с городом пройдёт на самой интересной ноте. Рекомендую. Ирине спасибо огромное! Пунктуально, все доступно, ничего лишнего.
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Муром: путешествие вглубь веков
    Все было отлично, насыщенно и интересно
  • М
    Мария
    18 июля 2024
    Муром: путешествие вглубь веков
    Отлично провели время на экскурсии с Ириной: она очень интересно и последовательно рассказывала про историю города и его главные достопримечательности. Прогулка получилась насыщенная и увлекательная!
  • Е
    Екатерина
    2 июля 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой город, все прошло отлично. Поняла, что всего за один день не посмотреть, вернусь. Рада что попала на эту экскурсию. рекомендую
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой городОтличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой городОтличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой городОтличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой городОтличная экскурсия! Огромное спасибо Анне за интересный рассказ о городе, сразу видно человек любит свой город
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
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    Нас было пять человек от 9 до 66 лет, и всем нам было очень, очень интересно. Экскурсия пролетела незаметно. Очень важно, что экскурсия носила интерактивный характер, мы не просто слушали, а задавали вопросы, высказывали свое мнение, давали свои комментарии. Экскурсовод проявила себя очень эрудированным, глубоким и интересным собеседником. Напоследок экскурсовод ответила на все наши вопросы и дала очень точные и важные рекомендации о том, что нам еще стоит посмотреть, исходя из тех обсуждений, которые у нас происходили по ходу экскурсии. Ну и конечно, очень подкупает дружелюбие и открытость. Общение с экскурсоводом было настоящим удовольствием для всех нас. В итоге мы все решили, что мы хотим снова приехать в Муром!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Групповые»

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  1. Муром: путешествие вглубь веков
  2. Муромские князья: святые и забытые
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Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. По следам Ильи Муромца
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июле 2024
Сейчас в Муроме в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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