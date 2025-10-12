читать дальше

этом городе, наполненном святынями и легендами, особенно нас манили истории о Петре и Февронии – покровителях семьи и любви.

Чтобы глубже прочувствовать атмосферу Мурома, мы выбрали экскурсию с Ириной – и это было лучшее решение! Ирина провела нас по самым интересным уголкам города, раскрывая его богатую историю и рассказывая о людях, которые своими делами прославили эти места. Особенно трогательно было рассматривать старинные фотографии зданий и сравнивать их с тем, как они выглядят сейчас – будто совершили путешествие во времени!

Наша 11-летняя дочь тоже был в восторге – два часа пролетели на одном дыхании! Ирина сумела сделать экскурсию познавательной и увлекательной для всех. Ирина, огромное спасибо за вашу теплоту, глубокие знания и умение так искренне делиться любовью к вашему городу! Благодаря вам Муром навсегда останется в нашем сердце как место, где история оживает, а добрые сказки становятся былью. Обязательно вернёмся! Теперь мы точно знаем, почему в Муром стоит ехать всей семьёй – здесь по-настоящему чувствуешь силу любви и веры!