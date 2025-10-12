В игровой форме вы познакомитесь с серьёзными и курьёзными событиями, произошедшими в городе в начале прошлого века. Выведаете секреты изготовления знаменитого хлебного изделия и разыграете смешную сценку.
Узнаете об особенностях учебного процесса начала 20 века и развлечениях учащихся, от которых «дух захватывало» или «душа уходила в пятки».
Узнаете об особенностях учебного процесса начала 20 века и развлечениях учащихся, от которых «дух захватывало» или «душа уходила в пятки».
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник калачнику и даме с собачкой.
- Памятник извозчику.
- Первые два квартала улицы Московской.
- Водонапорную башню.
- Пешеходную улицу.
- Смотровую площадку Окского парка.
- Памятник Илье Муромцу.
- Памятник Петру и Февронии.
Вы узнаете:
- За что в Муроме недолюбливали извозчиков.
- Как обычная лошадь стала причиной семейной трагедии.
- Каких персонажей можно было встретить на главной улице в начале прошлого века.
- Кто «выдал себя с потрохами», не желая покидать питейное заведение.
- Что полвека назад не давало покоя жителям центра ни днем ни ночью.
- За что сотрудника известной иностранной фирмы «гнали взашей» из муромских домов.
- Где раньше обитали карточные шулеры.
- Почему в начале прошлого века «кто в Муроме не бывал, тот и горя не видал».
- Зачем городской голова велел взломать аптечный шкаф.
- Что можно было себе позволить за 5 и 60 копеек, рубль и 100 рублей.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет.
- Остаток стоимости экскурсии оплачивается наличными.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир - ул. Московская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 1338 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдетеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
12 окт 2025
Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под состав группы (детей), были интересные моменты, но в целом, дети
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна. Мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
Хотелось бы прояснить некоторые моменты. В начале экскурсии я сделала
Хотелось бы прояснить некоторые моменты. В начале экскурсии я сделала
К
Кристина
28 сен 2025
Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
Наталья
23 сен 2025
Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
Ирина очень увлекательно смогла познакомить нас с историей города. Экскурсия точно была нескучная!
Ещё хочется отметить красивую речь Ирины, в наше время это редкость. И спасибо за тактичность к нашим пожилым родителям!
Ирина очень увлекательно смогла познакомить нас с историей города. Экскурсия точно была нескучная!
Ещё хочется отметить красивую речь Ирины, в наше время это редкость. И спасибо за тактичность к нашим пожилым родителям!
О
Оксана
27 авг 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую.
А
Алевтина
22 авг 2025
Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны - это ничего не сказать! Интересная подача, любопытные факты, продуманный маршрут, ребусы для детей, газетные заметки и качественные фото старого Мурома. Рассказ Ирины был и захватывающим и информативным одновременно! Ирина, СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!
Ольга
19 авг 2025
Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
Е
Екатерина
14 авг 2025
Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
С
Схабицкая
12 авг 2025
Великолепная и интересная прогулка по городу! Спасибо большое прекрасному экскурсоводу Ириночке!
н
надежда
31 июл 2025
Экскурсия пролетела легко и не скучно даже для подростков, которые не являются поклонниками такого время препровождения. Разве что элементы интерактива для нас показались лишними.
П
Павел
22 июл 2025
Ирина — прекрасный экскурсовод, которая умеет показать город так, что он становится родным. К концу экскурсии, когда мы возвращались к машине, все места центра Мурома стали уютными и знакомыми. И
А
Андрей
5 июл 2025
Экскурсия содержательная. Экскурсовод отличный. И нам и ребенку 9 лет было интересно.
С
Светлана
2 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Ирина подобрала интересный маршрут и информацию, не перегружая ее большим количеством исторических фактов. Время проходит незаметно. С нами были двое детей 8 и 12 лет. Рекомендую к посещению.
С
Сергей
23 июн 2025
Спасибо Ирине за познавательную, интересную экскурсию!
В
Владимир
12 июн 2025
Отличная экскурсияя! Небольшая прогулка по интересным местам города и прекрасный рассказ про историю и былины, в который вовлекается ребенок небольшими заданиями. Ровно два часа от звона колоколов на Вознесенкой церкви, до звона колоколов в Благовещенском монастыре.
Людмила
19 мая 2025
Этой весной мы отправились в небольшое, но такое увлекательное путешествие по старинным русским городам, и одной из самых ярких остановок стал для нас очаровательный Муром! Мы давно мечтали побывать в
Входит в следующие категории Мурома
Похожие экскурсии из Мурома
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00
15 ноя в 13:00
22 ноя в 13:00
1100 ₽ за человека