Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»

Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
В игровой форме вы познакомитесь с серьёзными и курьёзными событиями, произошедшими в городе в начале прошлого века. Выведаете секреты изготовления знаменитого хлебного изделия и разыграете смешную сценку.

Узнаете об особенностях учебного процесса начала 20 века и развлечениях учащихся, от которых «дух захватывало» или «душа уходила в пятки».
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник калачнику и даме с собачкой.
  • Памятник извозчику.
  • Первые два квартала улицы Московской.
  • Водонапорную башню.
  • Пешеходную улицу.
  • Смотровую площадку Окского парка.
  • Памятник Илье Муромцу.
  • Памятник Петру и Февронии.

Вы узнаете:

  • За что в Муроме недолюбливали извозчиков.
  • Как обычная лошадь стала причиной семейной трагедии.
  • Каких персонажей можно было встретить на главной улице в начале прошлого века.
  • Кто «выдал себя с потрохами», не желая покидать питейное заведение.
  • Что полвека назад не давало покоя жителям центра ни днем ни ночью.
  • За что сотрудника известной иностранной фирмы «гнали взашей» из муромских домов.
  • Где раньше обитали карточные шулеры.
  • Почему в начале прошлого века «кто в Муроме не бывал, тот и горя не видал».
  • Зачем городской голова велел взломать аптечный шкаф.
  • Что можно было себе позволить за 5 и 60 копеек, рубль и 100 рублей.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет.
  • Остаток стоимости экскурсии оплачивается наличными.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир - ул. Московская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 1338 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете
в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Анна
Анна
12 окт 2025
Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под состав группы (детей), были интересные моменты, но в целом, дети
явно скучали. Был момент, когда Ирина выдала недостоверную информацию по исторической дате, что тоже нас смутило, хотя мы ей это сказали, но она не согласилась. В общем экскурсия прошла более или менее, но это не экскурсия на 5 звёзд, и это не трипстеровская экскурсия, потому что трипстеровский гид -это увлеченный гид, который "заражает" своей увлеченностью. Здесь нам этого не хватило.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна. Мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

Хотелось бы прояснить некоторые моменты. В начале экскурсии я сделала
замечание вашему сыну из соображений безопасности, так как попытка залезть на памятник калачнику, могла бы нанести вред здоровью маленького ребёнка и ущерб памятнику.

Надеюсь, это не испортило ваше настроение.

Также я приношу извинения за свою оговорку по дате. Рассказывая о водопроводе, я имела ввиду, что открытие муромского водопровода в 1864 году было приурочено к очередной годовщине коронации Александра II, которая отмечалась 26 августа. Это была просто неточность в формулировке, но никак не недостоверная информация.

Я искренне стараюсь сделать свои экскурсии интересными для всех, и ваше замечание поможет мне подумать, как сделать программу ещё более увлекательной для самых маленьких гостей.

Желаю вам хорошего дня и новых, приятных путешествий!

К
Кристина
28 сен 2025
Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
Наталья
Наталья
23 сен 2025
Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
Ирина очень увлекательно смогла познакомить нас с историей города. Экскурсия точно была нескучная!
Ещё хочется отметить красивую речь Ирины, в наше время это редкость. И спасибо за тактичность к нашим пожилым родителям!
О
Оксана
27 авг 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую.
А
Алевтина
22 авг 2025
Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны - это ничего не сказать! Интересная подача, любопытные факты, продуманный маршрут, ребусы для детей, газетные заметки и качественные фото старого Мурома. Рассказ Ирины был и захватывающим и информативным одновременно! Ирина, СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!
Ольга
Ольга
19 авг 2025
Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
Е
Екатерина
14 авг 2025
Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
С
Схабицкая
12 авг 2025
Великолепная и интересная прогулка по городу! Спасибо большое прекрасному экскурсоводу Ириночке!
н
надежда
31 июл 2025
Экскурсия пролетела легко и не скучно даже для подростков, которые не являются поклонниками такого время препровождения. Разве что элементы интерактива для нас показались лишними.
П
Павел
22 июл 2025
Ирина — прекрасный экскурсовод, которая умеет показать город так, что он становится родным. К концу экскурсии, когда мы возвращались к машине, все места центра Мурома стали уютными и знакомыми. И
как удивительно, что всё оказалось так близко!
Особенно запомнились два монастыря — мужской и женский, стоящие рядышком. Ирина рассказала о них так, что понимаешь: это не про соблазны, а про настоящую любовь и гармонию.
Очень душевно звучали истории из старинных газет, трогало отношение к сохранению исторических зданий. Удивительно, как подана история Ермакова - это настоящее живое милосердие, доброта, к которой можно буквально прикоснуться и попробовать на вкус. После экскурсии осталось ощущение светлой радости, будто посмотрел мудрый спектакль — хочется жить осознаннее и бережнее относиться к истории.
Спасибо за эту искреннюю, интеллигентную прогулку, наполненную теплом и мудростью!

А
Андрей
5 июл 2025
Экскурсия содержательная. Экскурсовод отличный. И нам и ребенку 9 лет было интересно.
С
Светлана
2 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Ирина подобрала интересный маршрут и информацию, не перегружая ее большим количеством исторических фактов. Время проходит незаметно. С нами были двое детей 8 и 12 лет. Рекомендую к посещению.
С
Сергей
23 июн 2025
Спасибо Ирине за познавательную, интересную экскурсию!
В
Владимир
12 июн 2025
Отличная экскурсияя! Небольшая прогулка по интересным местам города и прекрасный рассказ про историю и былины, в который вовлекается ребенок небольшими заданиями. Ровно два часа от звона колоколов на Вознесенкой церкви, до звона колоколов в Благовещенском монастыре.
Людмила
Людмила
19 мая 2025
Этой весной мы отправились в небольшое, но такое увлекательное путешествие по старинным русским городам, и одной из самых ярких остановок стал для нас очаровательный Муром! Мы давно мечтали побывать в
этом городе, наполненном святынями и легендами, особенно нас манили истории о Петре и Февронии – покровителях семьи и любви.
Чтобы глубже прочувствовать атмосферу Мурома, мы выбрали экскурсию с Ириной – и это было лучшее решение! Ирина провела нас по самым интересным уголкам города, раскрывая его богатую историю и рассказывая о людях, которые своими делами прославили эти места. Особенно трогательно было рассматривать старинные фотографии зданий и сравнивать их с тем, как они выглядят сейчас – будто совершили путешествие во времени!
Наша 11-летняя дочь тоже был в восторге – два часа пролетели на одном дыхании! Ирина сумела сделать экскурсию познавательной и увлекательной для всех. Ирина, огромное спасибо за вашу теплоту, глубокие знания и умение так искренне делиться любовью к вашему городу! Благодаря вам Муром навсегда останется в нашем сердце как место, где история оживает, а добрые сказки становятся былью. Обязательно вернёмся! Теперь мы точно знаем, почему в Муром стоит ехать всей семьёй – здесь по-настоящему чувствуешь силу любви и веры!

