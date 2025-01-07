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заинтересовать каждого: мальчишки и в била на колокольне ударяли, и интересные факты про Илю Муромца (и не только) послушали, и загадки отгадывали, и про калач муромский узнали. Да и нам, взрослым, тоже было очень интересно. Если будете летом и в жару - планируйте экскурсию на утро: будет не так жарко! Или уже к вечеру, когда жара спадет. Но и в жару есть решение - часовня с источником с холодной артезианской водой и даже купелью!