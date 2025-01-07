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30%
Индивидуальная
до 20 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
Исследуйте архитектурный ансамбль Спасского монастыря, наслаждайтесь видами и узнайте легенды, связанные с этим уникальным местом
Начало: На улице Лакина 1а
Завтра в 10:00
12 мар в 10:00
2800 ₽
3999 ₽ за всё до 20 чел.
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20%
Индивидуальная
до 10 чел.
О муромских святых и святогонах
Путешествие по Мурому раскроет тайны святых, их деяния и чудеса. Узнайте о князе Владимире, Петре и Февронии, ощутите дух древней Руси
Начало: На площади Крестьянина
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4800 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, узнав о курьезах и традициях Мурома. Увлекательная программа для всей семьи
Начало: У памятника калачнику и учительнице
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4800 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 января 2025Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
- ЮЮлия5 января 2025Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень интересный рассказ и хороший маршрут. Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всем кто интересуется религией и историей очень рекомендую.
- ДДарья13 августа 202412го августа были на экскурсии с Ириной. Понравилось всё! Рекомендуем.
- ТТатьяна8 августа 2024Спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Нам всё понравилось, не пожалели, что обратились. Следом отправились на другой исторический объект самостоятельно - без гида было не очень интересно.
- ИИрина7 июля 2024Экскурсия отлично подойдет для семьи с детьми. Мы были семьей с тремя мальчиками (11ти и двойняшками 7ми лет). Ирина сумела
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Скидки»
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