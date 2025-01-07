Экскурсии со скидкой в Муроме до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Муроме, цены от 2800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Спасский монастырь - история и легенды
Пешая
1 час
-
30%
12 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
Исследуйте архитектурный ансамбль Спасского монастыря, наслаждайтесь видами и узнайте легенды, связанные с этим уникальным местом
Начало: На улице Лакина 1а
Завтра в 10:00
12 мар в 10:00
2800 ₽3999 ₽ за всё до 20 чел.
О муромских святых и святогонах
Пешая
2 часа
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О муромских святых и святогонах
Путешествие по Мурому раскроет тайны святых, их деяния и чудеса. Узнайте о князе Владимире, Петре и Февронии, ощутите дух древней Руси
Начало: На площади Крестьянина
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4800 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, узнав о курьезах и традициях Мурома. Увлекательная программа для всей семьи
Начало: У памятника калачнику и учительнице
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4800 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 января 2025
    О муромских святых и святогонах
    Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
    Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
  • Ю
    Юлия
    5 января 2025
    О муромских святых и святогонах
    Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень интересный рассказ и хороший маршрут. Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всем кто интересуется религией и историей очень рекомендую.
    Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, оченьПосетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, оченьПосетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень
  • Д
    Дарья
    13 августа 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    12го августа были на экскурсии с Ириной. Понравилось всё! Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Нам всё понравилось, не пожалели, что обратились. Следом отправились на другой исторический объект самостоятельно - без гида было не очень интересно.
  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Экскурсия отлично подойдет для семьи с детьми. Мы были семьей с тремя мальчиками (11ти и двойняшками 7ми лет). Ирина сумела
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    заинтересовать каждого: мальчишки и в била на колокольне ударяли, и интересные факты про Илю Муромца (и не только) послушали, и загадки отгадывали, и про калач муромский узнали. Да и нам, взрослым, тоже было очень интересно. Если будете летом и в жару - планируйте экскурсию на утро: будет не так жарко! Или уже к вечеру, когда жара спадет. Но и в жару есть решение - часовня с источником с холодной артезианской водой и даже купелью!

    Экскурсия отлично подойдет для семьи с детьми. Мы были семьей с тремя мальчиками (11ти и двойняшками

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Скидки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Спасский монастырь - история и легенды
  2. О муромских святых и святогонах
  3. Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Самое главное
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Свято-Троицкий женский монастырь
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Окский парк
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в марте 2025
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