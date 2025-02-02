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Былинный Камень – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Былинный Камень» в Муроме, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 08:30
16 июл в 07:30
от 6667 ₽ за всё до 12 чел.
Муром богатырей и героев - экскурсия для детей
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Муром богатырей и героев: увлекательное путешествие для детей
Погрузитесь в мир русских богатырей и героических легенд во время экскурсии по Мурому, полной удивительных открытий
Начало: Ул Ленина 17 (Центр туризма)
Расписание: Суббота в 14:00 Воскресенье в 14:00.
Сегодня в 10:00
5 июл в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Автобусная экскурсия по Мурому
Пешая
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия по Мурому
Путешествие в мир легенд и былин Мурома: откройте тайны древних монастырей и насладитесь мастер-классом по выпечке муромских калачей
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 февраля 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
    Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитыхПосетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитыхПосетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых
  • Д
    Дмитрий
    9 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
    читать дальше

    максимум интересного в Муроме. Нужно учитывать, что Алексей провел для нас также экскурсию в соседней Выксе, где мы смогли познакомиться с этим замечательным городком после экскурсии на металлургический завод. Если есть такая возможность, рекомендуется совместить посещение Мурома с поездкой в Выксу

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Былинный Камень»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Муром-град. Обзорная экскурсия
  2. Муром богатырей и героев - экскурсия для детей
  3. Автобусная экскурсия по Мурому
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  4. Свято-Троицкий женский монастырь
  5. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Окский парк
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июле 2025
Сейчас в Муроме в категории "Былинный Камень" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6667. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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