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максимум интересного в Муроме. Нужно учитывать, что Алексей провел для нас также экскурсию в соседней Выксе, где мы смогли познакомиться с этим замечательным городком после экскурсии на металлургический завод. Если есть такая возможность, рекомендуется совместить посещение Мурома с поездкой в Выксу