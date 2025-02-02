Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 08:30
16 июл в 07:30
от 6667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Муром богатырей и героев: увлекательное путешествие для детей
Погрузитесь в мир русских богатырей и героических легенд во время экскурсии по Мурому, полной удивительных открытий
Начало: Ул Ленина 17 (Центр туризма)
Расписание: Суббота в 14:00 Воскресенье в 14:00.
Сегодня в 10:00
5 июл в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия по Мурому
Путешествие в мир легенд и былин Мурома: откройте тайны древних монастырей и насладитесь мастер-классом по выпечке муромских калачей
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 февраля 2025Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
- ДДмитрий9 января 2025Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
- ЮЮлия7 января 2025Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Былинный Камень»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июле 2025
Сейчас в Муроме в категории "Былинный Камень" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6667. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Былинный Камень», 94 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь