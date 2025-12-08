Вы окажетесь в самом сердце Чегемского ущелья — среди отвесных скал и древних склепов.
Увидите Большие и Малые Чегемские водопады, посетите некрополь Эль-Тюбю, узнаете, где родился поэт Кайсын Кулиев, и прикоснётесь к культуре балкарского народа. А по желанию — полетаете над ущельем на параплане, прокатитесь на лошади или прыгнете с тарзанки.
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Нальчика
В дороге — рассказы гида о Чегемском ущелье, балкарской культуре и истории региона.
12:00 — прибытие к Чегемским водопадам
- прогулка по территории Больших водопадов — мощные струи воды, падающие с высоты 70 метров
- переход к Малым водопадам — узкий каньон с водяной стеной
13:30 — переезд в село Эль-Тюбю
14:10 — экскурсия по некрополю Эль-Тюбю
- прогулка среди средневековых склепов 14–15 вв.
- рассказы о загробных верованиях балкарцев
15:00 — переезд к парадромной площадке
15:15 — свободное время на парадроме
Выбирайте, что вам ближе:
- полёт на параплане с инструктором
- прыжок с тарзанки
- прогулка на лошадях
- обед в кафе с национальной кухней: хычины, бульон, горный чай
17:00 — сбор группы, выезд обратно в Нальчик
Возвращение в город — ориентировочно к 18:30.
Вы узнаете:
- как появились Чегемские водопады и почему у каждого из них своя легенда
- что символизирует древний некрополь Эль-Тюбю и как балкарцы представляли загробную жизнь
- каким было селение Эль-Тюбю в Средние века и почему его называют музеем под открытым небом
- как горы влияли на характер кавказских народов
- а также о национальном поэте Кабардино-Балкарии, выросшем в Чегеме
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Niva Travel, Renault Duster или аналогичном
- При необходимости предоставим детское кресло — от люльки до бустера (пожалуйста, сообщите об этом заранее)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Полёт на параплане с инструктором — 7000 ₽
- Прыжок с тарзанки — 5000 ₽
- Прогулка на лошадях — 3500 ₽
- Обед в кафе национальной кухни — по меню
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
