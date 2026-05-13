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по возвращении найти подобное сообщество в нашем городе и продолжить наблюдение за пернатыми.

Экскурсия организована грамотно, накануне созвонились, договорились о месте встречи, самое прекрасное, что у Екатерины оказался с собой бинокль. Мы и не подозревали, как это здорово вот так гулять и, прислушиваясь к пению птиц, потом рассматривать эту красоту в бинокль или объектив фотокамеры.

Рекомендую экскурсию и экскурсовода однозначно!