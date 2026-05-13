Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 14:00
12 июл в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
15 июл в 09:00
16 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Завтра в 07:00
11 июл в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по тропе здоровья в Нальчике, где можно увидеть и сфотографировать редких птиц. Подходит для всех, кто ценит природу и хочет научиться новому
Начало: В Атажукинском парке
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Нальчика - к Чегемским водопадам и сказочному замку Шато Эркен
Исследовать два разных лика горного края за один день
Начало: В курортной зоне Нальчика
Расписание: в субботу в 11:00
11 июл в 11:00
18 июл в 11:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: В Нальчике Курзал «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3510 ₽
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9339 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нальчика - на Голубые озёра и Чегемские водопады
Познакомиться с двумя ущельями и другими творениями водной стихии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 12 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Там, где дышит ветер: перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Горы, водопады, древние селения и панорамы Кавказа - из Нальчика
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июл в 06:30
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чегемское ущелье - из Нальчика в мини-группе
Село Эль-Тюбю, водопады, старинный некрополь и отдых на парадроме
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Завтра в 11:00
11 июл в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: В Нальчике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
17 июл в 09:00
18 июл в 09:00
4950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень увлекательная экскурсия, интересные истории, и много птиц и информации о них. Екатерина интересный собеседник увлекающийся темой о птицах и природе. Очень рекомендую.
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Когда бронировала экскурсию не очень представляла, что такое birdwatching, но Екатерина ввела нас в тему и так заинтересовала, что собираюсь
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Т
8:августа мы всей семьёй совершили замечательную прогулку с Екатериной. Было очень интересно визуально и по голосу находить в лесу птиц,
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Е
Спасибо Екатерине за интересный подход в проведении экскурсии. На мой взгляд экскурсия идеально подходит для подростков, которых не так просто заразить углублением знаний по окружающей среде. И конечно же подойдет путешественникам разных возрастов, увлекающимся орнитологией.
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А
Я наверное в бинокль Екатерины рассмотрел внимательно больше птиц, чем за всю жизнь до этого)
Отличный рассказ увлеченного человека о птицах
Отличный рассказ увлеченного человека о птицах
+4
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Всего 41 отзыв в Нальчике в категории "Парк имени Шогенцукова"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Парк имени Шогенцукова»
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