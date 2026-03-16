Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 14:00
12 июл в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
15 июл в 09:00
16 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Завтра в 07:00
11 июл в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
Почувствовать дыхание древности, красоту нетронутой природы и вкус местных традиций
Начало: Около курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
11 июл в 12:00
12 июл в 12:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии! Водопады, горы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Марии
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
5000 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
12 июл в 12:00
13 июл в 12:00
2975 ₽
3500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: В Нальчике Курзал «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3510 ₽
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9339 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нальчика - на Голубые озёра и Чегемские водопады
Познакомиться с двумя ущельями и другими творениями водной стихии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 12 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Завтра в 10:30
11 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чегемское ущелье - из Нальчика в мини-группе
Село Эль-Тюбю, водопады, старинный некрополь и отдых на парадроме
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Завтра в 11:00
11 июл в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: В Нальчике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
17 июл в 09:00
18 июл в 09:00
4950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 16 мар 2026
Всё отлично! Спасибо большое году Руслану. Отличный водитель, экскурсовод и фотограф в одном лице! Любящий свой край и передающий свою любовь туристам. Виды впечатляют. Незабываемая поездка!
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О
Дата посещения: 17 фев 2026
Большое спасибо Альбурту за удивительный тур. За чуткость к нашему сынулику который не особо хорошо себя чувствовал на серпантине. Альбепт рассказал и показал самые красивые места , мы в восторге. Мы рекомендуем туры с Альбертом. Он супер !!!!
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Л
Дата посещения: 25 янв 2026
Отличный ГИД АЛЬБЕРТ!!!! Очень понравилась данная экскурсия!!! Очень интересно, грамотно, безопасно провел тур! ОТЛИЧНЫЕ ЛОКАЦИИ!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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А
Дата посещения: 16 ноя 2025
Все прошло хорошо. Спасибо гиду Ирине за прекрасную экскурсию по Нальчику.
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К
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
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Д
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли этот небольшой тур, съездив
+6
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Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
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Экскурсию для нас провела Анна, которая влюблена в свой город! В начале она подъехала к нашему отелю, а в конце
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У
Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид Альберт меня просто поразил.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
+2
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Всего 19 отзывов в Нальчике в категории "Звёздный камень"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Звёздный камень»
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