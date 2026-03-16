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Звёздный камень – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Звёздный камень» в Нальчике, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
На машине
6.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 14:00
12 июл в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
На машине
6 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
15 июл в 09:00
16 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Завтра в 07:00
11 июл в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
На машине
6 часов
-
10%
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
Почувствовать дыхание древности, красоту нетронутой природы и вкус местных традиций
Начало: Около курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
11 июл в 12:00
12 июл в 12:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии! Водопады, горы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Марии
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
5000 ₽ за человека
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Джиппинг
На машине
5 часов
-
15%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
12 июл в 12:00
13 июл в 12:00
2975 ₽3500 ₽ за человека
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
На машине
6 часов
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: В Нальчике Курзал «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3510 ₽3900 ₽ за человека
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9339 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - на Голубые озёра и Чегемские водопады
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нальчика - на Голубые озёра и Чегемские водопады
Познакомиться с двумя ущельями и другими творениями водной стихии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 12 400 ₽ за всё до 5 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе
Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Начало: В с. Белая Речка
Завтра в 10:30
11 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье - из Нальчика в мини-группе
На машине
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Чегемское ущелье - из Нальчика в мини-группе
Село Эль-Тюбю, водопады, старинный некрополь и отдых на парадроме
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
11 июл в 12:00
14 июл в 12:00
3999 ₽ за человека
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Завтра в 11:00
11 июл в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике
Джиппинг
На машине
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: В Нальчике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
17 июл в 09:00
18 июл в 09:00
4950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Дата посещения: 16 мар 2026
Всё отлично! Спасибо большое году Руслану. Отличный водитель, экскурсовод и фотограф в одном лице! Любящий свой край и передающий свою любовь туристам. Виды впечатляют. Незабываемая поездка!
Всё отлично! Спасибо большое году Руслану. Отличный водитель, экскурсовод и фотограф в одном лице! Любящий свой
Всё отлично! Спасибо большое году Руслану. Отличный водитель, экскурсовод и фотограф в одном лице! Любящий свой
Всё отлично! Спасибо большое году Руслану. Отличный водитель, экскурсовод и фотограф в одном лице! Любящий свой
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О
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Дата посещения: 17 фев 2026
Большое спасибо Альбурту за удивительный тур. За чуткость к нашему сынулику который не особо хорошо себя чувствовал на серпантине. Альбепт рассказал и показал самые красивые места , мы в восторге. Мы рекомендуем туры с Альбертом. Он супер !!!!
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Л
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Дата посещения: 25 янв 2026
Отличный ГИД АЛЬБЕРТ!!!! Очень понравилась данная экскурсия!!! Очень интересно, грамотно, безопасно провел тур! ОТЛИЧНЫЕ ЛОКАЦИИ!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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А
Любимый Нальчик
Дата посещения: 16 ноя 2025
Все прошло хорошо. Спасибо гиду Ирине за прекрасную экскурсию по Нальчику.
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К
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
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Д
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли этот небольшой тур, съездив
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осталось куча впечатлений и воспоминаний, организатор все объяснил помог ответив на все вопросы, гид останавливался на всех хороших местах, посетили верхнюю Балкарию, Озера и горячие источники(это в крации), в дороге было не скучно постоянно что то рассказывали шутили, фоткались и снимали, всем советую взять этот тур не пожалеете, у нас остались только отличные воспоминания

Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли+6
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
Приехав в город Нальчик, сидели и думали куда съездить, тут наткнулись на сайт, после чего нашли
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Татьяна
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
Все очень понравилось, места не вероятно красивые, рассказывали интересно и завораживающе. Однозначно рекомендую.
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Елизавета
Любимый Нальчик
Экскурсию для нас провела Анна, которая влюблена в свой город! В начале она подъехала к нашему отелю, а в конце
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подвезла обратно.
Время на экскурсии пролетело незаметно! Мы прошли маршрут пешком, а потом прокатились по городу на автомобиле Анны. Рассказ коснулся и истории, и культуры, архитектуры и музеев, памятных мест. И не только!) Анна даже подсказала нам, где отремонтировать машину, куда зайти за сувенирами, где вкусно поесть национальную кухню и даже как посмотреть погоду на Эльбрусе.
Мы очень рады, что знакомство с Нальчиком у нас началось именно с экскурсии Анны. Вместе с ней вдохновились, влюбились и отправились дальше в самостоятельное путешествие!

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У
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид Альберт меня просто поразил.
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Грамотной речью, интересными рассказами. Могу сказать что этот день и поездка, в моей памяти впечатлений оставит больше чем 10 лет самостоятельных поездок.

Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид
Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид
Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид
Я ежегодно приезжаю в Нальчик. Много мест и локаций было изучено самостоятельно. Но сегодня наш гид
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Н
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.+2
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Виды от которых захватывает дух, точно не оставят равнодушным. Гид очень интересно рассказывал. Всем рекомендую.
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Всего 19 отзывов в Нальчике в категории "Звёздный камень"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Звёздный камень»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика);
  2. Любимый Нальчик;
  3. Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты;
  4. Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика;
  5. Народные бренды Кабардино-Балкарии.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
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