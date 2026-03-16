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подвезла обратно.

Время на экскурсии пролетело незаметно! Мы прошли маршрут пешком, а потом прокатились по городу на автомобиле Анны. Рассказ коснулся и истории, и культуры, архитектуры и музеев, памятных мест. И не только!) Анна даже подсказала нам, где отремонтировать машину, куда зайти за сувенирами, где вкусно поесть национальную кухню и даже как посмотреть погоду на Эльбрусе.

Мы очень рады, что знакомство с Нальчиком у нас началось именно с экскурсии Анны. Вместе с ней вдохновились, влюбились и отправились дальше в самостоятельное путешествие!