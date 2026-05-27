Отправьтесь в путешествие через два ущелья Центрального Кавказа — Чегемское и Баксанское — с погружением в природные ландшафты, историю древних поселений и культуру региона! Вы увидите водопады Чегема, древний комплекс Эль-Тюбю, панорамы перевала Актопрак и озеро Гижгит. Узнаете о жизни балкарских селений, легендах и местных традициях.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика
По дороге — знакомство с историей региона и особенностями горных районов Кабардино-Балкарии.
10:00 — Большие и Малые Чегемские водопады
Прогулка вдоль скал, осмотр водопадов, время для фото.
11:30 — переезд через Чегемское ущелье к парадрому
Остановка на смотровой площадке с видом на горные хребты и долину. По желанию здесь можно полетать на параплане.
13:00 — город мёртвых Эль-Тюбю
Осмотр древних башен и каменных сооружений, рассказы о жизни горных поселений прошлого.
14:30 — переезд через перевал Актопрак
Остановки на смотровых площадках, фотопаузы и знакомство с легендами перевала.
16:00 — озеро Гижгит
Отдых у воды, прогулка вдоль берега, свободное время.
17:00 — выезд обратно в Нальчик
Прибытие в город ориентировочно в 18:00.
Вы узнаете:
- о жизни балкарских селений, архитектуре башенных комплексов и истории древнего аула Эль-Тюбю
- легендах о перевале Актопрак, водопадах и горных дорогах
- традициях, быте и культуре жителей региона
- самых фотогеничных локациях Кабардино-Балкарии
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике или минивэне в зависимости от размера группы
- Отдельно по желанию оплачивается обед и полёт на параплане в Чегемском ущелье — около 7 500 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
