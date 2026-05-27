Отправьтесь в путешествие через два ущелья Центрального Кавказа — Чегемское и Баксанское — с погружением в природные ландшафты, историю древних поселений и культуру региона! Вы увидите водопады Чегема, древний комплекс Эль-Тюбю, панорамы перевала Актопрак и озеро Гижгит. Узнаете о жизни балкарских селений, легендах и местных традициях.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика

По дороге — знакомство с историей региона и особенностями горных районов Кабардино-Балкарии.

10:00 — Большие и Малые Чегемские водопады

Прогулка вдоль скал, осмотр водопадов, время для фото.

11:30 — переезд через Чегемское ущелье к парадрому

Остановка на смотровой площадке с видом на горные хребты и долину. По желанию здесь можно полетать на параплане.

13:00 — город мёртвых Эль-Тюбю

Осмотр древних башен и каменных сооружений, рассказы о жизни горных поселений прошлого.

14:30 — переезд через перевал Актопрак

Остановки на смотровых площадках, фотопаузы и знакомство с легендами перевала.

16:00 — озеро Гижгит

Отдых у воды, прогулка вдоль берега, свободное время.

17:00 — выезд обратно в Нальчик

Прибытие в город ориентировочно в 18:00.

Вы узнаете:

о жизни балкарских селений, архитектуре башенных комплексов и истории древнего аула Эль-Тюбю

легендах о перевале Актопрак, водопадах и горных дорогах

традициях, быте и культуре жителей региона

самых фотогеничных локациях Кабардино-Балкарии

Организационные детали