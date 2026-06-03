Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Исследуйте древние поселения, захватывающие ущелья и целебные источники в Верхней Балкарии. Незабываемые виды и кавказская кухня ждут вас
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Северная Осетия: Цейская подкова и затерянный мир Мамисона
Высокогорные ледники, руины древнего городища и тайна кавказского зиккурата - из Нальчика
Начало: На площади 400-летия
Расписание: ежедневно в 08:30
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Это был лучший град в нашей жизни))))
И горы, и вино, и еда, и изумительные местечки "за углом","за кустом","за поворотом", дополняющие узор ковра великолепных впечатлений.
И горы, и вино, и еда, и изумительные местечки "за углом","за кустом","за поворотом", дополняющие узор ковра великолепных впечатлений.
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Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно интересный. Эта поездка подарила
+2
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В
Всем советую эту экскурсию! Мы увидели нереально красивые места: голубое озеро в скалах, огромное ущелье и старинную башню из фильма
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Т
Спасибо огромное Александру за этот незабываемый день, наполненный впечатлениями, эмоциями и счастьем! Безупречное вождение автомобиля по горным дорогам. Рекомендуем однозначно, великолепно!
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Н
Экскурсия в Чегемское ущелье оказалась лучшей из всех наших самостоятельных поездок по Кавказу. Отличный гид Александр, удобный джип и возможность
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Огромное спасибо Азамату за эту потрясающую экскурсию! Это была незабываемая поездка, которая запомнится на всю жизнь.
Весь маршрут нас сопровождали не
Весь маршрут нас сопровождали не
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Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест, что нельзя будет не
+4
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Е
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено отвечал на вопросы. Особо
+1
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И
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал Хусейн. И мы отправились
+4
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Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию. Забронировали экскурсию, обговорили удобное
+3
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Всего 31 отзыв в Нальчике в категории "Заброшенные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Нальчике в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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