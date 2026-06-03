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Экскурсии по заброшкам Нальчика с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Нальчике, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Исследуйте древние поселения, захватывающие ущелья и целебные источники в Верхней Балкарии. Незабываемые виды и кавказская кухня ждут вас
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Джиппинг
На машине
13 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия: Цейская подкова и затерянный мир Мамисона
На машине
9 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Северная Осетия: Цейская подкова и затерянный мир Мамисона
Высокогорные ледники, руины древнего городища и тайна кавказского зиккурата - из Нальчика
Начало: На площади 400-летия
Расписание: ежедневно в 08:30
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Людмила
Чегемское ущелье на внедорожнике
Это был лучший град в нашей жизни))))
И горы, и вино, и еда, и изумительные местечки "за углом","за кустом","за поворотом", дополняющие узор ковра великолепных впечатлений.
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Денис
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно интересный. Эта поездка подарила
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нам незабываемые впечатления на всю жизнь, Азамат, знает с какой стороны посмотреть на велики места Кабардино-Балкарии 😁 Спасибо большое за день, это было выше всех похвал 🙏 👍🏻💣

Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно+2
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно
Это была лучшая экскурсия в нашей жизне! Азамат потрясающий гид, красноречивый, вежливый, тактичный, ну и безумно
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В
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Всем советую эту экскурсию! Мы увидели нереально красивые места: голубое озеро в скалах, огромное ущелье и старинную башню из фильма
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"Война".

Больше всего запомнились качели на фоне гор — получились шикарные фото. А еще нас накормили самыми вкусными хычинами!

Маршрут интересный, не скучно ни минуты. Азамат - отличный гид, все понятно и интересно рассказывал. Остались очень довольны, хотим еще вернуться!

Всем советую эту экскурсию! Мы увидели нереально красивые места: голубое озеро в скалах, огромное ущелье и старинную башню из фильма "Война".
Всем советую эту экскурсию! Мы увидели нереально красивые места: голубое озеро в скалах, огромное ущелье и старинную башню из фильма "Война".
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Т
Чегемское ущелье на внедорожнике
Спасибо огромное Александру за этот незабываемый день, наполненный впечатлениями, эмоциями и счастьем! Безупречное вождение автомобиля по горным дорогам. Рекомендуем однозначно, великолепно!
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Н
Чегемское ущелье на внедорожнике
Экскурсия в Чегемское ущелье оказалась лучшей из всех наших самостоятельных поездок по Кавказу. Отличный гид Александр, удобный джип и возможность
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любоваться величественной красотой гор не за рулём собственной машины сделали поездку без преувеличения потрясающей!!! Пешие прогулки позволили вдоволь погулять и насладиться красотой ущелья, природа пока ещё не истоптана и не загажена!!!! Поднялись до самой последней точки ущелья, куда разрешен доступ(рядом граница с Грузией).
Увидели много, не хватило сил, а так можно было ещё и ещё смотреть. Александр очень внимательный, мы были с детьми 4 и 6 лет, он заботился о нашей безопасности и комфорте, много и интересно рассказывал.
В общем можно долго и восхищенно описывать нашу поездку, но лучше самим туда съездить и всё увидеть)))
Огромное спасибо, Александр❤️

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Никита
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Огромное спасибо Азамату за эту потрясающую экскурсию! Это была незабываемая поездка, которая запомнится на всю жизнь.
Весь маршрут нас сопровождали не
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только прекрасная музыка и множество историй, но и, конечно, горы. Бесконечные горы. Невероятно вкусная кухня и живописные фотографии лишь усиливают общий восторг.
Успехов гиду во всех начинаниях!

Огромное спасибо Азамату за эту потрясающую экскурсию! Это была незабываемая поездка, которая запомнится на всю жизнь.
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Татьяна
Чегемское ущелье на внедорожнике
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест, что нельзя будет не
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влюбиться в КБР. Когда Александр в сообщении написал «… очень хочется, чтобы несмотря на погоду, вы получили много положительных эмоций и увидели красные горы», поняла, что ему можно доверять на 100%, показал столько локаций, которых было больше по туру. Да, несмотря на то, что солнца не было, я безумно довольна поездкой, смогла перезагрузиться. Каждая локация с Александром- правда того стоит. Да, локации проходят по местам, которые идут дальше классический туристических мест и далее которых, как правило, не едут. А зря, здесь и находится вся красота региона. От души рекомендую. Александр влюбил в идею приехать в теплое время года с ночевкой в горах. В поезда к Чегемским водопадам с видом из авто люка-это вообще отпад! Столько эмоций) Спасибо за тур, все прошло просто невероятно!

Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,+4
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест,
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Е
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено отвечал на вопросы. Особо
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хочется отметить организацию - накануне экскурсии с нами связался организатор, уточнил где удобнее встретиться, после экскурсии гид довёз до места, где мы остановились. Спасибо за экскурсию, процветания вашему делу!

Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено+1
Экскурсию нам проводил гид Руслан- аккуратное вождение автомобиля, общительный, в дороге много рассказывал о локациях, уверено
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И
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал Хусейн. И мы отправились
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на встречу приключениям. Безумно красивые места, Хусейн рассказал про локации, которые были в маршруте, все понятно и интересно. Более того, мы побывали на двух локациях из других маршрутов, было безумно захватывающе!!! Хочу отметить, что при довольно сложной дороге до "Язык тролля", было абсолютное чувство, что мы доедем благополучно, так и получилось! Спасибо, Хусейн!!! Также Хусейн порекомендовал где можно пообедать, лучшего люля не пробовали!!!
Ещё раз огромное спасибо Хусейну и команде за прекрасное путешествие и море эмоций!!!
Если экскурсии в Нальчике - то только Они!!!

Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал+4
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, это просто ВОСТОРГ!!!!! Ровно к назначенному времени за нами приехал
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Инесса
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию. Забронировали экскурсию, обговорили удобное
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для нас время. На протяжении экскурсии нас сопровождал гид Азамат, который с таким энтузиазмом рассказывал про историю своей родной земли. Побывали на озёрах с прекрасной чистейшей водой. Нас не ограничивали по времени, мы успели и по рыночку пробежаться и кучу фоток сделать. Закончилась экскурсия в расслабляющем горячем источнике Аушигер. Прекрасно провели свой день

Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.+3
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Мы побывали в прекрасной республике КБР, решили окунуться в прошлое и выбрали экскурсию в Верхнюю Балкарию.
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Всего 31 отзыв в Нальчике в категории "Заброшенные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе;
  2. Чегемское ущелье на внедорожнике;
  3. Северная Осетия: Цейская подкова и затерянный мир Мамисона.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Голубые озёра;
  3. Чегемские водопады;
  4. Черекское ущелье;
  5. Эльбрус;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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