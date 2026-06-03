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влюбиться в КБР. Когда Александр в сообщении написал «… очень хочется, чтобы несмотря на погоду, вы получили много положительных эмоций и увидели красные горы», поняла, что ему можно доверять на 100%, показал столько локаций, которых было больше по туру. Да, несмотря на то, что солнца не было, я безумно довольна поездкой, смогла перезагрузиться. Каждая локация с Александром- правда того стоит. Да, локации проходят по местам, которые идут дальше классический туристических мест и далее которых, как правило, не едут. А зря, здесь и находится вся красота региона. От души рекомендую. Александр влюбил в идею приехать в теплое время года с ночевкой в горах. В поезда к Чегемским водопадам с видом из авто люка-это вообще отпад! Столько эмоций) Спасибо за тур, все прошло просто невероятно!