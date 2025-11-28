Эта лёгкая фотопрогулка позволит вам не только узнать много интересного о городе-курорте, но и получить атмосферные снимки на его улицах и в живописных местах.
Мы погрузимся в историю появления Нальчика, пройдём по его первой улице, заглянем в уличный музей каменных артефактов и побываем в одном из крупнейших парков Кавказа — Атажукинском саду.
Описание фото-прогулки
Пешеходная Кабардинская улица. Когда-то именно она была самой первой улицей города, но носила иное название. Раскрою вам секрет, почему её переименовали.
Дом купца Петра Зипалова (1903 год) — образец кирпичной эклектики с элементами русского стиля. Выясним, всегда ли он был только купеческим домом.
Старейший кинотеатр республики «Победа», фасад которого уцелел во времена ВОВ. Вы узнаете историю создания скульптуры танцующей пары, которую увидите на вершине здания.
Уличный музей каменных артефактов. У каждого камня найдём инструкцию по взаимодействию с ним — думаю, вы будете приятно удивлены.
Садик Свободы, где мы рассмотрим несколько арт-объектов: один из них — памятник просветителю и поэту Жабаги Казаноко, другой — памятник «Древо жизни на колесе истории», посвящённый адыгским народам.
Аллея голубых елей, которые считаются визитной карточкой Нальчика. Вы узнаете, как эта красавица оказалась в России и благодаря кому прославились местные голубые ели.
Атажукинский сад. Поговорим об истории создания и развития одного из самых больших парков Северного Кавказа.
По пути я буду не только рассказывать о Нальчике, но и фотографировать вас в его самых живописных местах.
Организационные детали
Снимаю на фотоаппарат Nikon D850
В течение 1–2 дней вы получите 15–20 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши (без исходников) по ссылке на облачное хранилище
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кабардинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Нальчике
Я живу в потрясающем месте! Оно наполнено природной красотой, силой и мощью гор и неповторимым кавказским гостеприимством. Место это — Кабардино-Балкария и её столица — город Нальчик.
Я гид-фотограф. На моих читать дальше
экскурсиях вы не только узнаете интересные факты о Республике и ее столице, но и получите памятные фотографии.
Мои гости — это семейные пары, женские компании и семьи с детьми. Со мной легко и комфортно узнавать новое!