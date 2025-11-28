Эта лёгкая фотопрогулка позволит вам не только узнать много интересного о городе-курорте, но и получить атмосферные снимки на его улицах и в живописных местах. Мы погрузимся в историю появления Нальчика, пройдём по его первой улице, заглянем в уличный музей каменных артефактов и побываем в одном из крупнейших парков Кавказа — Атажукинском саду.

Описание фото-прогулки

Пешеходная Кабардинская улица. Когда-то именно она была самой первой улицей города, но носила иное название. Раскрою вам секрет, почему её переименовали.

Дом купца Петра Зипалова (1903 год) — образец кирпичной эклектики с элементами русского стиля. Выясним, всегда ли он был только купеческим домом.

Старейший кинотеатр республики «Победа», фасад которого уцелел во времена ВОВ. Вы узнаете историю создания скульптуры танцующей пары, которую увидите на вершине здания.

Уличный музей каменных артефактов. У каждого камня найдём инструкцию по взаимодействию с ним — думаю, вы будете приятно удивлены.

Садик Свободы, где мы рассмотрим несколько арт-объектов: один из них — памятник просветителю и поэту Жабаги Казаноко, другой — памятник «Древо жизни на колесе истории», посвящённый адыгским народам.

Аллея голубых елей, которые считаются визитной карточкой Нальчика. Вы узнаете, как эта красавица оказалась в России и благодаря кому прославились местные голубые ели.

Атажукинский сад. Поговорим об истории создания и развития одного из самых больших парков Северного Кавказа.

По пути я буду не только рассказывать о Нальчике, но и фотографировать вас в его самых живописных местах.

