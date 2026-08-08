Мы отправимся к одному из самых впечатляющих мест Приэльбрусья.
Вас ждёт дорога с панорамами Эльбруса, плато Шатджатмаз, необычные скалы Аватары, 40-метровый водопад, долина сусликов и источники Джилы-Суу, где можно попробовать знаменитый нарзан.
Вас ждёт дорога с панорамами Эльбруса, плато Шатджатмаз, необычные скалы Аватары, 40-метровый водопад, долина сусликов и источники Джилы-Суу, где можно попробовать знаменитый нарзан.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Нальчика
10:00 — плато Шатджатмаз
Сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
11:30 — скалы Аватары
Прогуляемся среди необычных скальных останцев, которые получили название в честь знаменитого фильма. Будет время насладиться пейзажами и сделать эффектные снимки.
13:00 — обед
Остановимся в одном из местных кафе.
14:30 — водопады и долина сусликов
Увидим мощные водопады Кара-Кая-Суу, Кызылкол и Султан — самый высокий достигает почти 40 метров. Затем посетим знаменитую долину сусликов и понаблюдаем за любопытными зверьками.
16:30 — долина нарзанов
Попробуем минеральную воду прямо из-под земли.
17:30 — возвращение в Нальчик
О чём поговорим в поездке:
- об урочище, его флоре и фауне
- поселенцах, которые первыми появились на этих территориях
- Эльбрусе и восхождениях на него
- водопадах и о том, что скрывает каждый из них
- местных источниках и их лечебных свойствах
Организационные детали
- Поедем на авомобиле Infiniti или Toyota Land Cruiser Prado. Детское кресло по запросу
- Дополнительно оплачиваются экосбор — 200₽ за чел., проезд на водопад — 200₽ за чел., вход к скалам Аватар — 150₽ за чел., проезд к источникам — 200₽ за чел. и обед (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид, живу в Кабардино-Балкарии. С 2022 года провожу экскурсии. Хорошо разбираюсь во всех локациях нашего прекрасного края. Знаю каждое ущелье и каждый водопад, могу ответить на все вопросы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аслан — это человек, в котором уместилась харизма, глубокая эрудированность и необычайная любовь к своей родине. На протяжении всей экскурсии это чувствовалось в каждом слове, в каждом взгляде на горы
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