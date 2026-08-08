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Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа

Провести день среди водопадов, нарзанных источников и панорам Эльбруса
Мы отправимся к одному из самых впечатляющих мест Приэльбрусья.

Вас ждёт дорога с панорамами Эльбруса, плато Шатджатмаз, необычные скалы Аватары, 40-метровый водопад, долина сусликов и источники Джилы-Суу, где можно попробовать знаменитый нарзан.
5
1 отзыв
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нальчика

10:00 — плато Шатджатмаз

Сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открываются захватывающие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

11:30 — скалы Аватары

Прогуляемся среди необычных скальных останцев, которые получили название в честь знаменитого фильма. Будет время насладиться пейзажами и сделать эффектные снимки.

13:00 — обед

Остановимся в одном из местных кафе.

14:30 — водопады и долина сусликов

Увидим мощные водопады Кара-Кая-Суу, Кызылкол и Султан — самый высокий достигает почти 40 метров. Затем посетим знаменитую долину сусликов и понаблюдаем за любопытными зверьками.

16:30 — долина нарзанов

Попробуем минеральную воду прямо из-под земли.

17:30 — возвращение в Нальчик

О чём поговорим в поездке:

  • об урочище, его флоре и фауне
  • поселенцах, которые первыми появились на этих территориях
  • Эльбрусе и восхождениях на него
  • водопадах и о том, что скрывает каждый из них
  • местных источниках и их лечебных свойствах

Организационные детали

  • Поедем на авомобиле Infiniti или Toyota Land Cruiser Prado. Детское кресло по запросу
  • Дополнительно оплачиваются экосбор — 200₽ за чел., проезд на водопад — 200₽ за чел., вход к скалам Аватар — 150₽ за чел., проезд к источникам — 200₽ за чел. и обед (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду, субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид, живу в Кабардино-Балкарии. С 2022 года провожу экскурсии. Хорошо разбираюсь во всех локациях нашего прекрасного края. Знаю каждое ущелье и каждый водопад, могу ответить на все вопросы
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наших гостей, которые приезжают к нам со всех уголков нашей страны. Провожу как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Работаю в команде с такими же гидами, как я, аттестованными и знающими свою работу! Мы находим подход даже к самым маленьким нашим путешественникам, при этом комфорт и безопасность гарантированы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Аслан — это человек, в котором уместилась харизма, глубокая эрудированность и необычайная любовь к своей родине. На протяжении всей экскурсии это чувствовалось в каждом слове, в каждом взгляде на горы
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и в каждой паузе между историями. Время пролетело незаметно, а после поездки остается ощущение, что ты побывал не просто на экскурсии, а в гостях у старого друга, который показал тебе душу Кавказа.

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