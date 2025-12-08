Тихие перевалы, кофе с горными пейзажами и тепло домашней еды
Горы, природа, простор — вот ради чего едут в Приэльбрусье.
Вы проедете по Чегемскому ущелью и перевалу Актопрак, остановитесь на живописных полянах, выпьете кофе с видом на Кавказ и попробуете аутентичные хычины. Услышите рассказы о самом высокогорном народе России, спящем вулкане и местных обычаях.
Описание экскурсии
Чегемское ущелье и водопады
Путь к нему займёт около 40 минут. Проедем мимо больших Чегемских водопадов и сделаем небольшую остановку, чтобы рассмотреть каскады.
Перевал Актопрак и кофе в тишине
20 минут пути — и окажемся в безлюдном месте на высоте 2000 м над уровнем моря. Вокруг только горы, скалы и пасущиеся животные. Остановимся на кофе или чай с видом на Кавказ.
Поляна Азау и канатная дорога
Дорога займёт около 1 часа. Поднимемся на самую высокогорную канатную дорогу в Европе и увидим Эльбрус во всей его мощи. Проведём на поляне около 2 часов.
Поляна Чегет и виды на горы
Всего 10 минут переезда — и мы у подножия Чегета. Поднимемся на кресельной канатке, чтобы увидеть ледник «Семёрка» и Эльбрус с другой стороны. Время здесь — около 1 часа.
Поляна Нарзанов и хычины
Снова 10 минут переезда — до кафе, где вы попробуете домашние хычины. Пока обед готовится, вы прогуляетесь и попробуете пять видов нарзанов с разными вкусами и свойствами. Здесь пробудем около 1 часа.
Обратная дорога
Путь в Нальчик займёт примерно 2,5 часа.
Организационные детали
В стоимость включено: комфортабельный трансфер, кофе или чай, дегустация хычинов
Дополнительные расходы: канатная дорога в Азау — 2700 ₽ за чел., кресельная дорога в Чегете — 1200 ₽ за чел., еда (кроме хычинов) — по желанию
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!