Горы, природа, простор — вот ради чего едут в Приэльбрусье. Вы проедете по Чегемскому ущелью и перевалу Актопрак, остановитесь на живописных полянах, выпьете кофе с видом на Кавказ и попробуете аутентичные хычины. Услышите рассказы о самом высокогорном народе России, спящем вулкане и местных обычаях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Чегемское ущелье и водопады

Путь к нему займёт около 40 минут. Проедем мимо больших Чегемских водопадов и сделаем небольшую остановку, чтобы рассмотреть каскады.

Перевал Актопрак и кофе в тишине

20 минут пути — и окажемся в безлюдном месте на высоте 2000 м над уровнем моря. Вокруг только горы, скалы и пасущиеся животные. Остановимся на кофе или чай с видом на Кавказ.

Поляна Азау и канатная дорога

Дорога займёт около 1 часа. Поднимемся на самую высокогорную канатную дорогу в Европе и увидим Эльбрус во всей его мощи. Проведём на поляне около 2 часов.

Поляна Чегет и виды на горы

Всего 10 минут переезда — и мы у подножия Чегета. Поднимемся на кресельной канатке, чтобы увидеть ледник «Семёрка» и Эльбрус с другой стороны. Время здесь — около 1 часа.

Поляна Нарзанов и хычины

Снова 10 минут переезда — до кафе, где вы попробуете домашние хычины. Пока обед готовится, вы прогуляетесь и попробуете пять видов нарзанов с разными вкусами и свойствами. Здесь пробудем около 1 часа.

Обратная дорога

Путь в Нальчик займёт примерно 2,5 часа.

Организационные детали