Мы отправимся в увлекательное путешествие по Грозному, где переплетаются история, разные культуры и современные достижения.
Вы узнаете о прошлом республики, её традициях и культуре, а также увидите, как город преобразился за последние годы.
Квалифицированный гид сделает экскурсию информативной и живой, а впечатления — яркими и запоминающимися.
Вы узнаете о прошлом республики, её традициях и культуре, а также увидите, как город преобразился за последние годы.
Квалифицированный гид сделает экскурсию информативной и живой, а впечатления — яркими и запоминающимися.
Описание экскурсии
- Вы посетите главную мечеть республики — «Сердце Чечни»
- Увидите «Грозный-Сити» — символ современного города и одно из самых высоких зданий на юге России
- Прогуляетесь по парку «Цветник» — живописному уголку с аллеями
- Подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться городом с высоты
- Узнаете о современной Чечне, её культуре и обычаях народов, которые здесь проживают
Примерный тайминг программы:
- Время выезда: с 8:00 до 10:00 утра
- Время в пути: без остановок около 3,5 ч
- Время на основных локациях: от 20 до 40 мин
- Время на обед: 40–60 мин
План гибкий, время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Jeep Cherokee, Toyota Surf, Toyota Prado или UAZ Patriot
- Дополнительные расходы: подъём на смотровую площадку — 200 ₽ за чел., обед — по желанию (средний чек — 700–800 ₽)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьяна — Организатор в Нальчике
Мы представляем бюро путешествий, которое специализируется на организации незабываемых путешествий по Кавказу. Предлагаем уникальные программы — от походов и треккинга до индивидуальных джип-туров и экскурсий-знакомств с традициями и культурой местных народов.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Посетить Грозный, Аргун, Шали и побывать в знаменитых мечетях
Начало: В районе площади Марии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественная Чечня: Грозный, Шали, Аргун
От древних традиций - до архитектуры будущего (из Нальчика)
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.