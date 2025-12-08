Один день — и вся сила Кавказа перед вами: облачные перевалы, древние ущелья, шум водопадов и каменный город! Это путешествие проведёт вас через перевал Актопрак к Чегемскому ущелью и в Эль-Тюбю.
Вы прогуляетесь по старинному некрополю, полюбуетесь панорамами, узнаете местные легенды, сделаете фото на фоне скал. И по желанию полетаете на параплане над горами.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика
10:00 — перевал Актопрак
- подъём по живописному серпантину
- остановки на смотровых площадках
- рассказы о геологии, климате и легендах перевала
10:30 — Большой Чегемский водопад
- прогулка к водопаду
- фото на фоне скал
12:00 — Чегемское ущелье
- прогулка по ущелью
- истории о жизни в горах, легендах и традициях
13:30 — обед с видом на горы (не включён в стоимость)
15:00 — Эль-Тюбю
- прогулка по древнему городу мёртвых
- склепы, башни и древние обряды
- истории о культуре и философии горцев
15:30–16:00 — полёт на параплане над Чегемским ущельем (по желанию)
16:30 — выезд обратно Нальчик
Ориентировочное время прибытия в город — 18:00–18:30.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожниках (Toyota Land Cruiser, UAZ Patriot и др.) — в зависимости от состава группы и условий маршрута. При необходимости можем заранее подготовить детское кресло — сообщите об этом при бронировании
- Программа 3+
- Отдельно по желанию оплачивается: полёт на параплане — 7 000 ₽; обед — по меню
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
