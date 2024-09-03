Гийбашкель как осколок неба на земле. Вы навсегда запомните его ярко-голубую водную гладь на фоне белоснежных вершин вечных снегов. Добраться до него непросто: на внедорожнике по серпантину и 5,5 км пешком по горной тропе. Но это точно того стоит и доступно всем гостям с базовой физической подготовкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Рано утром мы отправимся на внедорожнике из Нальчика в сторону села Верхняя Балкария по живописной дороге, вырезанной на отвесной скале. После Верхней Балкарии наш путь будет проходить по ущелью речки Чайшанка — это сложная дорога с крупными камнями и крутыми поворотами. Преодолев её, мы окажемся в точке заброски на высоте 2400 м. Оттуда начнём подъём по горной тропе к озеру Гийбашкель — оно расположено на высоте 3150 м. По пути вас ждут альпийские луга, пасущиеся животные, ароматное разнотравье и заснеженные вершины. А в финале — потрясающей красоты озеро Гийбашкель!
Организационные детали
- Транспорт UAZ Patriot
- Экскурсия проходит с конца июня по конец сентября. Если позволит погода, возможно в октябре
- Треккинг не требует специальной физической подготовки, уровень сложности — средний
- Пеший подъём занимает 3-5 часов, спуск — около 1,5 часов
- Питание не включено в стоимость. По желанию мы заедем в колоритное кафе в горах, где превосходно готовят блюда местной кухни. Средний чек — 300-500 руб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я люблю удивлять людей, наглядно показывая им, какой он на самом деле — Кавказ. Не туристический, нет. А искренний. То, что спрятано внутри. Истинные люди, настоящие традиции, горы, куда неЗадать вопрос
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