Гийбашкель как осколок неба на земле. Вы навсегда запомните его ярко-голубую водную гладь на фоне белоснежных вершин вечных снегов. Добраться до него непросто: на внедорожнике по серпантину и 5,5 км пешком по горной тропе. Но это точно того стоит и доступно всем гостям с базовой физической подготовкой.

Описание экскурсии

Рано утром мы отправимся на внедорожнике из Нальчика в сторону села Верхняя Балкария по живописной дороге, вырезанной на отвесной скале. После Верхней Балкарии наш путь будет проходить по ущелью речки Чайшанка — это сложная дорога с крупными камнями и крутыми поворотами. Преодолев её, мы окажемся в точке заброски на высоте 2400 м. Оттуда начнём подъём по горной тропе к озеру Гийбашкель — оно расположено на высоте 3150 м. По пути вас ждут альпийские луга, пасущиеся животные, ароматное разнотравье и заснеженные вершины. А в финале — потрясающей красоты озеро Гийбашкель!

Организационные детали