Верхняя Балкария – это целый комплекс современных поселений, рядом с которыми расположены руины многих аулов. Самым известным из них является Кюннюм–Эль.

Местные жители говорят, что в названии селения отражены особенности его географического расположения. Так, Кюннюм–Эль находится на юго-восточном холме Черекского ущелья, по которому проходит часть так называемых Солнечных долин. В буквальном переводе с тюркского языка «Кюннюм» — это как раз и есть солнечный склон, а «Эль» – местное название для аулов. Дословно, Кюннюм–Эль — поселение, расположенное на солнечном холме.

Располагая большим количеством времени, вполне можно посвятить целый день Голубым озерам, которых в заповеднике целых пять. Конечно, самое живописное, загадочное и красивое 🤩 – это Нижнее. Но не менее интересно было бы отправиться на поиски Секретного озера. Говорят, если не знать, где оно находится, можно просто пройти мимо и не заметить.

Огранизационные моменты: