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Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера

Что вы увидите

  • голубые озера
  • Черекскую теснину
  • пос. Верхняя Балкария городище Кунлюм-Эль
  • башню Абаевых
Верхняя Балкария – это целый комплекс современных поселений, рядом с которыми расположены руины многих аулов. Самым известным из них является Кюннюм–Эль.
Местные жители говорят, что в названии селения отражены особенности его географического расположения. Так, Кюннюм–Эль находится на юго-восточном холме Черекского ущелья, по которому проходит часть так называемых Солнечных долин. В буквальном переводе с тюркского языка «Кюннюм» — это как раз и есть солнечный склон, а «Эль» – местное название для аулов. Дословно, Кюннюм–Эль — поселение, расположенное на солнечном холме.
Располагая большим количеством времени, вполне можно посвятить целый день Голубым озерам, которых в заповеднике целых пять. Конечно, самое живописное, загадочное и красивое 🤩 – это Нижнее. Но не менее интересно было бы отправиться на поиски Секретного озера. Говорят, если не знать, где оно находится, можно просто пройти мимо и не заметить.

Огранизационные моменты:

  • Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
  • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом организатору поездки.
Что входит
  • транспорт
  • сопровождение гида
Что не входит
  • кафе
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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