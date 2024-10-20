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Экскурсии по заповедникам из Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Нальчике, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
25 июл в 08:00
29 июл в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Дигория: однодневное путешествие в национальный заповедник
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горная Дигория: однодневное путешествие в национальный заповедник
Начало: Ваш отель
«Это территория национального заповедника»
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария и Уштулу: горы и нарзан
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и Уштулу - это уникальная возможность увидеть Голубые озёра, крепости и насладиться природой
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
«Следующая точка нашей экскурсии — заповедник Уштулу»
Расписание: В любой день недели
25 июл в 08:30
26 июл в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бусарев
    20 октября 2024
    Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
    Брали две экскурсии через день, Черекское ущелье и Северная Осетия. Год назад уже были на Кавказе и думали особо нечем
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    не удивить и интересных мест не будет, НО это оказалось не так. Оба направлении очень удевили, все очень красиво и завораживает, спасибо Евгений за хороший маршрут, подстроились под наш график, мы были с ребенком (6,5 месяцев) даже предоставили автолюльку. Ехал аккуратно, заезжал дальше и в интересные места нежели обычные экскурсии и увидели большие других! Так же угостил вкуснейшими яблоками / чай с печеньем. В моменте когда ребенок засыпал он так же присматривал пока мы осматривали местность, за что отдельное спасибо 🙏🏼❤️ Обязательно рекомендую посетить Черекское ущелье и Осетию и попробовать осетинские пироги. Если выберете Евгения точно не пожалеете! Обязательно приедем еще раз.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
    Замечательный гид, очень интересная и красивая экскурсия! Получили массу положительных эмоций от поездки! Если хотите очень комфортную экскурсию с замечательным гидом, то обязательно к Аслану за замечательным путешествием!
  • Г
    Галина
    18 февраля 2024
    Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
    Ездили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было то обстоятельство, что заберут из
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    любого места в КБР, т. к. в основном все экскурсии начинаются из Нальчика. А нас (вместе с чемоданами) по предварительной договорённости Евгений забрал из Майского, а привез в Нальчик. Хорошая машина и аккуратное вождение ещё один значимый "плюс". Ну и самое важное - потрясающие локации (маршрут был немного скорректирован с учётом наших пожеланий), Евгений прекрасно знает свой родной край и смог показать нам его красоты. Спасибо. Имея большой опыт путешествий, могу смело рекомендовать путешествие с Евгением.

    Ездили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было тоЕздили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было то
  • Б
    Боженкова
    22 июля 2023
    Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
    Ездили с Асланом на экскурсию с тремя детьми, отношение замечательное, показал самые красивые места, все были в восторге. Очень отзывчивый
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    и понимающий. Рассказал много интересного про местных жителей, их традиции и жизнь. Уделяет много внимания деталям. Увлекает не только взрослых, но и детей. Ослика-Разбойника запомним на долго. Несмотря на то, что экскурсия длилась 9 часов, время пролетело незаметно. Мы обязательно вернёмся в Нальчик, и конечно, продолжим знакомство с КБР вместе с Асланом.

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2022
    Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
    Аслан замечательный гид, всё рассказывал, показывал. У нас было время и прогуляться, и пообедать. Места очень красивые, мы сделали много потрясающих фотографий. Обязательно вернёмся и поедем с Асланом ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
  2. Горная Дигория: однодневное путешествие в национальный заповедник
  3. Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Эльбрус
  5. Самое главное
  6. Гижгит
  7. Черекское ущелье
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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