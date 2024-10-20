Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
25 июл в 08:00
29 июл в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Горная Дигория: однодневное путешествие в национальный заповедник
Начало: Ваш отель
«Это территория национального заповедника»
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария и Уштулу: горы и нарзан
Индивидуальная экскурсия в Верхнюю Балкарию и Уштулу - это уникальная возможность увидеть Голубые озёра, крепости и насладиться природой
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
«Следующая точка нашей экскурсии — заповедник Уштулу»
Расписание: В любой день недели
25 июл в 08:30
26 июл в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББусарев20 октября 2024Брали две экскурсии через день, Черекское ущелье и Северная Осетия. Год назад уже были на Кавказе и думали особо нечем
- ВВиктория5 июня 2024Замечательный гид, очень интересная и красивая экскурсия! Получили массу положительных эмоций от поездки! Если хотите очень комфортную экскурсию с замечательным гидом, то обязательно к Аслану за замечательным путешествием!
- ГГалина18 февраля 2024Ездили с Евгением в индивидуальный тур. Впечатления от поездки самые наилучшие. При бронировании решающим было то обстоятельство, что заберут из
- ББоженкова22 июля 2023Ездили с Асланом на экскурсию с тремя детьми, отношение замечательное, показал самые красивые места, все были в восторге. Очень отзывчивый
- ЕЕкатерина17 октября 2022Аслан замечательный гид, всё рассказывал, показывал. У нас было время и прогуляться, и пообедать. Места очень красивые, мы сделали много потрясающих фотографий. Обязательно вернёмся и поедем с Асланом ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Заповедники»
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