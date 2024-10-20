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не удивить и интересных мест не будет, НО это оказалось не так. Оба направлении очень удевили, все очень красиво и завораживает, спасибо Евгений за хороший маршрут, подстроились под наш график, мы были с ребенком (6,5 месяцев) даже предоставили автолюльку. Ехал аккуратно, заезжал дальше и в интересные места нежели обычные экскурсии и увидели большие других! Так же угостил вкуснейшими яблоками / чай с печеньем. В моменте когда ребенок засыпал он так же присматривал пока мы осматривали местность, за что отдельное спасибо 🙏🏼❤️ Обязательно рекомендую посетить Черекское ущелье и Осетию и попробовать осетинские пироги. Если выберете Евгения точно не пожалеете! Обязательно приедем еще раз.