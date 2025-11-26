Территория чудес — тайное место на самой окраине Нальчика. Вас ждёт соприкосновение с загадочной природой лесистого хребта Северного Кавказа. Мы пройдём по дну оврага с удивительными скальными формациями. И не спеша поднимемся на самый верх хребта реки Нальчик, откуда открываются захватывающие дух виды.
Описание экскурсии
- Мы пройдём между высокими скалистыми хребтами по дну широкого оврага, освещённого солнцем
- Вы увидите ручей — по обе стороны которого появляются причудливые каменные формации, напоминающие экзотических животных и грибы
- В самом центре оврага отыщем несколько гротов, над одним из них начертана крупная надпись (возможно, это имя странника!)
- Нас ждёт небольшой подъём с выходом на хребет — отсюда открываются величественные виды на Лесистый и Скалистый хребты, горы Казаны, дачу Хрущёва и перевал Шаухна в Чегемском ущелье
И конечно, вы узнаете:
- о природе, растениях и животных лесистого хребта
- диковинных останках древнего океана Тетис
- геологии и палеонтологии края
Организационные детали
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 7 км, подъём — 250 м. Есть один несложный переход речки вброд
- Можно брать с собой детей от 10 лет
- Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В с. Белая Речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 81 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛюбимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.