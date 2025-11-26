Мои заказы

Территория чудес: путешествие к первозданной природе

Несложный треккинг по джунглям лесистого хребта Северного Кавказа под Нальчиком
Территория чудес — тайное место на самой окраине Нальчика. Вас ждёт соприкосновение с загадочной природой лесистого хребта Северного Кавказа. Мы пройдём по дну оврага с удивительными скальными формациями. И не спеша поднимемся на самый верх хребта реки Нальчик, откуда открываются захватывающие дух виды.
Территория чудес: путешествие к первозданной природе© Виталий
Территория чудес: путешествие к первозданной природе© Виталий
Территория чудес: путешествие к первозданной природе© Виталий

Описание экскурсии

  • Мы пройдём между высокими скалистыми хребтами по дну широкого оврага, освещённого солнцем
  • Вы увидите ручей — по обе стороны которого появляются причудливые каменные формации, напоминающие экзотических животных и грибы
  • В самом центре оврага отыщем несколько гротов, над одним из них начертана крупная надпись (возможно, это имя странника!)
  • Нас ждёт небольшой подъём с выходом на хребет — отсюда открываются величественные виды на Лесистый и Скалистый хребты, горы Казаны, дачу Хрущёва и перевал Шаухна в Чегемском ущелье

И конечно, вы узнаете:

  • о природе, растениях и животных лесистого хребта
  • диковинных останках древнего океана Тетис
  • геологии и палеонтологии края

Организационные детали

  • Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 7 км, подъём — 250 м. Есть один несложный переход речки вброд
  • Можно брать с собой детей от 10 лет
  • Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В с. Белая Речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 81 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Любимый Нальчик
На машине
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 5000 ₽ за человека
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа приключений: треккинг в Нальчике
Пройдите 8 км по живописным местам Нальчика, узнайте о древнем океане Тетис и насладитесь панорамными видами Кавказа. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: В селе Белая речка
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике