Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии

Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Посетим самые красочные места КБР в сжатый срок: нас ожидают прогулочные экскурсии, треккинги на природе и джиппинг к самым труднодоступным уголкам республики.

Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом Нальчиком,
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где мы исследуем его улочки, историю и культуру.

Большая часть тура посвящена знакомству с удивительной природой КБР, а также с удивительными народами, живущими высокого в горах. Проникнуться духом жизни горцев помогут приёмы блюд национальной кухни. Перебравшись через знаменитую теснину, увидим Чегемские водопады и таинственное Голубое озеро.

5
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Посещение спа-комплекса термальных источников

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в Нальчик из Минеральных Вод без гида, в пути 2-2,5 часа.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

По дороге посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».

Воды их обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.

Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.

Дополнительно оплачивается входной билет — от 600 руб. /чел. (оплата на месте)

Продолжительность купания 1 час 30 минут.

16:00Ориентировочное время прибытия в Нальчик.

Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Посещение спа-комплекса термальных источниковПрибытие. Посещение спа-комплекса термальных источниковПрибытие. Посещение спа-комплекса термальных источниковПрибытие. Посещение спа-комплекса термальных источников
2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.

Посещение парадрома «Флай Чегем» (все доп. услуги, типа параплана, зиплайна и др. – за доп. плату).

Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.

Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах.

Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).

Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам
3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус»

Завтрак в гостинице или сухой паек.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп. плата) (закрытые кабинки).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).

Посещение фотозоны «Зеркальный куб 3847».

Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Возвращение в Нальчик после 20:00.

Ужин — самостоятельно.

Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Отдых в городе Нальчик или экскурсия на выбор за доплату.

  • 09:00 Экскурсия «Таинственная Осетия». Куртатинское ущелье, Наскальная крепость Дзивгис, Свято-Успенский мужской монастырь.

Дополнительная плата — 6 000 руб. /чел., при группе 6 человек.

Выезд в Куртатинское ущелье с посещением по дороге исторических мест.

Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии.

Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря — самого высокогорного храма в России.

Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой.

Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

Обед в кафе национальной кухни (доп. плата).

19:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Бронировать при покупке тура.

  • Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по столице Кабардино-Балкарии — городу Нальчик, основанному в 1818 году.

Вас ждет знакомство с богатой историей города его культурными и природными памятниками.

После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (доп. плата) открывается панорамный вид на столицу республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан «Сосруко».

В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.

Прогулка по Атажукинскому саду.

Дополнительная плата — 1 500 руб. /человека, при группе 6 человек.

Бронировать при покупке тура.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

По дороге — посещение магазина сладостей при кондитерской фабрике, где каждый сможет приобрести знаменитые нальчикские конфеты, зефир, мармелад.

Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.

Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.

Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное размещение1-местное размещение (под запрос)Дополнительное место (ребенок или взрослый)

Бизнес-отель «Нальчик» 3*

стандарт, dbl

4900060000-

Отель «Гранд Кавказ» 4*

2-местный twin с балконом

5750067500-

Отель «Азимут» 4*

супериор twin/dbl

60000

63000 стандарт

85000 супериор

43500

Варианты проживания

Азимут

4 ночи

Отель «Азимут» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

АзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимут

Гранд Кавказ

4 ночи

Отель Гранд-Кавказ позволяет проводить деловые поездки, так как расположен в самом центре города. Также популярность гостиницы обуславливается близостью к транспортному сообщению.

Номерной фонд начинается с одноместных и заканчивается апартаментными вариантами. Каждый гостиничный номер имеет классическую меблировку и полный комплект душевых и постельных принадлежностей. Есть телевизор и собственный душ.

Есть небольшой конференц-зал, который можно арендовать для ведения различных переговоров. Кроме того, можно посещать фитнес или спортивный зал, который имеет стандартный вид.

Гранд КавказГранд КавказГранд КавказГранд КавказГранд КавказГранд Кавказ

Нальчик

4 ночи

Бутик-Отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.

Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.

Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Размещение на 4 ночи в отеле на выбор c завтраком
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Услуги местных гидов
  • Поездка на термальный комплекс «Гедуко/Баксан» (без входных билетов)
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады, термальный комплекс «Гедуко/Баксан»
  • Экосборы
  • Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течении дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Нальчика и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Трансфер Нальчик аэропорт или ж/д - отель, стоимость по запросу
  • Дополнительные экскурсия «Таинственная Осетия» - 6 000 руб. /чел
  • Дополнительная обзорная экскурсия по Нальчику - 1 500 руб. /чел
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Входные билеты в комплекс «Гедуко/Баксан» от 600 руб. /чел
  • Подъем по канатной дороге Эльбрус - 2 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка;
  • удобная обувь;
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как осуществляются встреча и проводы туристов?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.

Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам после 20:00 часов местного времени.

Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2023
Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и
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силами!!!
Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!!
А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!!
Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем)
В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой.
До скорых новых встреч!!!

Т
10 янв 2023
Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное передвижение по уникальным маршрутам.
Больше всего запомнился подъём по канатной дороге
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к Эльбрусу, катание на снегоходах на высоту 4400 м.
Впервые побывала на термальном источнике, прокатилась на зиплайне. Увидела красоту Голубого озера, замёрзшие водопады Чегемского ущелья, аутентичное балкарское селение Эльтюбю.
Особенное удовольствие доставило чаепитие с видами на Скалистый хребет.
Благодарю жителя села Тау Эль за гостеприимство и вкусный обед, приготовленный с большой любовью
С удовольствием вернусь сюда вновь за яркими впечатлениями!

А
30 авг 2024
Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.

Тур входит в следующие категории Нальчика

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