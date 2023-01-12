3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус»

Завтрак в гостинице или сухой паек.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп. плата) (закрытые кабинки).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).

Посещение фотозоны «Зеркальный куб 3847».

Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Возвращение в Нальчик после 20:00.

Ужин — самостоятельно.