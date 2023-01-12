Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом Нальчиком,
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение спа-комплекса термальных источников
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод до 12:00-12:30.
12:30 Групповой трансфер в Нальчик из Минеральных Вод без гида, в пути 2-2,5 часа.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.
По дороге посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».
Воды их обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.
Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.
Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.
Дополнительно оплачивается входной билет — от 600 руб. /чел. (оплата на месте)
Продолжительность купания 1 час 30 минут.
16:00Ориентировочное время прибытия в Нальчик.
Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.
Ужин — самостоятельно.
Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.
Посещение парадрома «Флай Чегем» (все доп. услуги, типа параплана, зиплайна и др. – за доп. плату).
Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.
Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах.
Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).
Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия «Величественный Эльбрус»
Завтрак в гостинице или сухой паек.
Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье.
Прибытие на поляну Азау.
Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп. плата) (закрытые кабинки).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).
Посещение фотозоны «Зеркальный куб 3847».
Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
Возвращение в Нальчик после 20:00.
Ужин — самостоятельно.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Отдых в городе Нальчик или экскурсия на выбор за доплату.
- 09:00 Экскурсия «Таинственная Осетия». Куртатинское ущелье, Наскальная крепость Дзивгис, Свято-Успенский мужской монастырь.
Дополнительная плата — 6 000 руб. /чел., при группе 6 человек.
Выезд в Куртатинское ущелье с посещением по дороге исторических мест.
Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря — самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Обед в кафе национальной кухни (доп. плата).
19:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
Бронировать при покупке тура.
- Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по столице Кабардино-Балкарии — городу Нальчик, основанному в 1818 году.
Вас ждет знакомство с богатой историей города его культурными и природными памятниками.
После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (доп. плата) открывается панорамный вид на столицу республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан «Сосруко».
В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.
Прогулка по Атажукинскому саду.
Дополнительная плата — 1 500 руб. /человека, при группе 6 человек.
Бронировать при покупке тура.
Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
По дороге — посещение магазина сладостей при кондитерской фабрике, где каждый сможет приобрести знаменитые нальчикские конфеты, зефир, мармелад.
Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.
Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.
Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.
Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение (под запрос)
|Дополнительное место (ребенок или взрослый)
Бизнес-отель «Нальчик» 3*
стандарт, dbl
|49000
|60000
|-
Отель «Гранд Кавказ» 4*
2-местный twin с балконом
|57500
|67500
|-
Отель «Азимут» 4*
супериор twin/dbl
|60000
63000 стандарт
85000 супериор
|43500
Варианты проживания
Азимут
Отель «Азимут» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Гранд Кавказ
Отель Гранд-Кавказ позволяет проводить деловые поездки, так как расположен в самом центре города. Также популярность гостиницы обуславливается близостью к транспортному сообщению.
Номерной фонд начинается с одноместных и заканчивается апартаментными вариантами. Каждый гостиничный номер имеет классическую меблировку и полный комплект душевых и постельных принадлежностей. Есть телевизор и собственный душ.
Есть небольшой конференц-зал, который можно арендовать для ведения различных переговоров. Кроме того, можно посещать фитнес или спортивный зал, который имеет стандартный вид.
Нальчик
Бутик-Отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.
Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Размещение на 4 ночи в отеле на выбор c завтраком
- Транспортные услуги внедорожников
- Услуги местных гидов
- Поездка на термальный комплекс «Гедуко/Баксан» (без входных билетов)
- Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады, термальный комплекс «Гедуко/Баксан»
- Экосборы
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течении дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Нальчика и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Трансфер Нальчик аэропорт или ж/д - отель, стоимость по запросу
- Дополнительные экскурсия «Таинственная Осетия» - 6 000 руб. /чел
- Дополнительная обзорная экскурсия по Нальчику - 1 500 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Входные билеты в комплекс «Гедуко/Баксан» от 600 руб. /чел
- Подъем по канатной дороге Эльбрус - 2 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка;
- удобная обувь;
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как осуществляются встреча и проводы туристов?
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.
Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам после 20:00 часов местного времени.
Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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